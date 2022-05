Adam Buksa wraca do Europy! Zagra w jednym klubie z innym Polakiem!

Adam Buksa jest zawodnikiem, który wyrobił sobie niezłą markę za oceanem. Polski napastnik przez ostatnie dwa lata reprezentował barwy New England Revolution, jednak od jakiegoś czasu spekulowano, że zawodnik pożegna się z klubem z Bostonu. Wreszcie nadszedł ten czas i 25-latek wraca do Europy. Zostanie on zawodnikiem RC Lens.

Polak wraca do Europy po dwóch latach w Stanach Zjednoczonych

Adam Buksa przeniósł się do New England Revolution dwa lata temu z Pogoni Szczecin. Polski napastnik potrzebował trochę czasu, aby trener bostońskiego klubu piłkarskiego regularnie na niego stawiał. 25-latek wystąpił łącznie w 73 meczach, w których strzelił 35 goli i zanotował siedem asyst. Wiele razy ratował Revolution przed porażką, dlatego można powiedzieć, że był kluczowym zawodnikiem tego klubu.

Przeczytaj także: NBA powiększy się o dwa nowe zespoły? Powrót legendarnej drużyny bliski?

Od jakiegoś czasu mówiło się o tym, że Adam Buksa jest już za dobry na MLS i najlepiej, gdyby wrócił na Stary Kontynent. Wśród zainteresowanych Polakiem wymieniało się duże klub, takie jak np. Manchester United, jednak do tego transferu ostatecznie nie doszło. Polak jednak przeniesie się niedaleko angielskiego klubu, ponieważ sugerując się zdjęciami w sieci, związał się on z francuskim RC Lens.

Adam Buksa dołącza do Przemysława Frankowskiego

Nie są to oficjalne informacje, jednak zdjęcia, które trafiły do sieci, jasno mówią, że Adam Buksa został zawodnikiem RC Lens. Polski napastnik ma rzekomo podpisać z francuskim klubem z Ligue 1 pięcioletni kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2027 roku. Według dziennika „L’Equipe” kwota transferu to sześć milionów euro plus bonusy.

W sieci pojawiły się zdjęcia Buksy, który miał podpisać z francuskim klubem 5-letni kontrakt.

Strata Polaka na pewno będzie sporo kosztować jego dotychczasowy klub, ponieważ podczas trwającego sezonu Adam Buksa rozegrał dziewięć spotkań, podczas których strzelił 7 bramek. Napastnik dołączy do swojego reprezentacyjnego kolegi, Przemysława Frankowskiego, który notabene do RC Lens również trafił z MLS! Skrzydłowy w 7. drużynie Ligue 1 w 37 spotkaniach zaliczył sześć goli i pięć razy asystował.

Źródło: Twitter/Zdjęcie Twitter NE Revolution