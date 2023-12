W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz niepewności związanej z awariami i przeciążeniami sieci, temat własnych źródeł zasilania nabiera coraz większego znaczenia. W dzisiejszym społeczeństwie, w którym praktycznie każdy aspekt życia zależy od dostępu do prądu, pojawia się coraz większe zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii. Jednym z rozwiązań, które zdobywa popularność, są agregaty prądotwórcze. Jak dokonać prawidłowego wyboru i odróżnić oryginał od podróbki?

Agregaty prądotwórcze to alternatywne i niezależne źródło energii

Agregaty prądotwórcze to niezawodne urządzenia, które umożliwiają produkcję energii elektrycznej w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, niezależnie od dostaw z sieci czy warunków atmosferycznych. W tym kontekście warto bliżej przyjrzeć się roli i znaczeniu generatorów prądu, które stanowią nie tylko gwarancję dostępu do prądu w razie potrzeby, ale także niezależność od zewnętrznych czynników, takich jak brak energii elektrycznej czy niestabilne warunki pogodowe.

Wysokie zapotrzebowanie na alternatywne źródła energii, które nie są uzależnione od tradycyjnych sieci energetycznych, otwiera drzwi dla oszustów, którzy widzą potencjał w sprzedaży fałszywych kopii renomowanych agregatów prądotwórczych. Jak odróżnić oryginalne agregaty prądotwórcze od podróbek? Na czym się opierać i na co zwracać uwagę? Sprawdźmy to!

Agregaty prądotwórcze. Jak odróżnić oryginał od podróbki?Na zdjęciu model: Honda_EU70iS. Fot. info. prasowe

Agregaty prądotwórcze. Na co zwracać uwagę podczas wyboru urządzenia?

Rozważając zakup agregatu prądotwórczego, należy traktować go jako strategiczną inwestycję, gdzie kluczowym kryterium jest jakość. Jakość tego urządzenia przekłada się bezpośrednio na generowany prąd, decydujący o trwałości odbiorników, rzetelności deklarowanej mocy, długotrwałej niezawodności oraz bezawaryjności, zależnej od prawidłowej eksploatacji. Dodatkowymi istotnymi aspektami są łatwość obsługi, możliwość serwisowania oraz szybki dostęp do oryginalnych części eksploatacyjnych.

Gwarantem wysokiej jakości, oryginalnej produkcji oraz bezproblemowego użytkowania jest nabywanie agregatu w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży. Tam wykwalifikowani sprzedawcy zobowiązani są do uruchomienia urządzenia i wykonania pełnego przeglądu zerowego przed jego przekazaniem kupującemu.

Podczas wyboru odpowiedniego agregatu prądotwórczego istotne jest również uwzględnienie rodzaju i mocy odbiorników, czasu pracy, rodzaju stabilizacji napięcia oraz wagi urządzenia. Należy pamiętać, że koncentrując się na tych kryteriach, nie należy pomijać innych istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na efektywne i zadowalające korzystanie z agregatu w dłuższej perspektywie czasowej. Należy też zwrócić uwagę na aspekt serwisowania urządzenia i czy dostęp do oryginalnych części eksploatacyjnych jest szybki.

Dlaczego nie warto inwestować w podrabiane agregaty prądotwórcze?

Inwestowanie w podrobione agregaty prądotwórcze, zwłaszcza te, które nielegalnie noszą oznaczenie logo Honda (często niezgodne z oryginalnym), jest decyzją, która niesie za sobą szereg ryzyk. Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których warto powstrzymać się od takich zakupów:

Brak certyfikatów bezpieczeństwa: Podrobione agregaty prądotwórcze często nie posiadają wymaganych certyfikatów bezpieczeństwa, co oznacza, że ich używanie może być niezgodne z przepisami i stwarzać potencjalne zagrożenie.

Podrobione agregaty prądotwórcze często nie posiadają wymaganych certyfikatów bezpieczeństwa, co oznacza, że ich używanie może być niezgodne z przepisami i stwarzać potencjalne zagrożenie. Niskiej jakości materiały i brak podzespołów Honda: Konstrukcja podróbek nie opiera się na oryginalnych podzespołach Honda, co przekłada się na niższą jakość i parametry niezgodne z oryginałem.

Konstrukcja podróbek nie opiera się na oryginalnych podzespołach Honda, co przekłada się na niższą jakość i parametry niezgodne z oryginałem. Ryzyko dla życia i zdrowia: Używanie podróbek może skutkować poważnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia. Potencjalne porażenia elektryczne oraz ryzyko pożaru są realnymi problemami związanymi z nielegalnymi kopiami.

Używanie podróbek może skutkować poważnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia. Potencjalne porażenia elektryczne oraz ryzyko pożaru są realnymi problemami związanymi z nielegalnymi kopiami. Krótki okres żywotności i brak dostępności części zamiennych: Podrobione agregaty prądotwórcze zazwyczaj nie są trwałe i szybko ulegają awariom. Znalezienie odpowiednich części zamiennych może być praktycznie niemożliwe, co skutkuje dodatkowymi kosztami.

Podrobione agregaty prądotwórcze zazwyczaj nie są trwałe i szybko ulegają awariom. Znalezienie odpowiednich części zamiennych może być praktycznie niemożliwe, co skutkuje dodatkowymi kosztami. Dodatkowe koszty i zniszczenie odbiorników: Utrzymywanie podróbek wiąże się z nieplanowanymi kosztami związanymi z koniecznością serwisowania lub napraw. Ponadto, podróbki mogą spowodować uszkodzenia zasilanych nimi odbiorników.

Agregaty prądotwórcze. Jak odróżnić oryginał od podróbki Honda EU70iS Fot. info. prasowe

W związku z tym, Aries Power Equipment oraz Autoryzowana Sieć Serwisowa nie sprzedają części do podróbek urządzeń Honda, ani nie podejmują się naprawy tych nielegalnych kopii. Inwestycja w oryginalne i bezpieczne agregaty prądotwórcze jest kluczowym krokiem dla zapewnienia nie tylko efektywnego źródła zasilania, ale także bezpieczeństwa i trwałości.

Analiza rynku i samego urządzenia jest kluczowa

Przed dokonaniem zakupu agregatu prądotwórczego zaleca się staranne zapoznanie się z parametrami oraz zdjęciami oryginalnego urządzenia, aby stworzyć solidny punkt odniesienia. Kiedy potencjalny nabywca posiada już te informacje, istotne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy różnych aspektów, które mogą wpłynąć na ostateczną decyzję zakupową.

Po pierwsze, warto sprawdzić tożsamość sprzedającego, dokładając starania w celu uzyskania informacji na temat jego reputacji i wiarygodności. Dodatkowo, istotne są kwestie związane z ceną oraz dostępną gwarancją. Potencjalny nabywca powinien uzyskać pełen zakres dokumentów potwierdzających legalność zakupu, a także sprawdzić ogólny stan urządzenia, zwracając uwagę na zgodność gniazd z oryginalnym modelem, stabilizację napięcia, tabliczki znamionowe, numer seryjny, silnik oraz pojemność zbiornika na paliwo.

Agregaty prądotwórcze oryginalnej produkcji powinny zostać dostarczane z kompletem dokumentów, w tym oryginalną Kartą Gwarancyjną Aries Power Equipment – Generalnego Dystrybutora maszyn i urządzeń Honda w Polsce. W przypadku zakupu na terenie Polski, karta gwarancyjna ta musi być wypełniona i podstemplowana przez Autoryzowanego Sprzedawcę. Istotnym elementem są również instrukcje obsługi producenta, które powinny być dostępne w formie książkowej (wydanie wielojęzyczne), a także tłumaczenie na język polski, dostarczane przez Autoryzowanego Sprzedawcę.

Staranność i uwaga przy analizie tych aspektów zagwarantują potencjalnemu nabywcy pewność, że dokonuje zakupu oryginalnego, bezpiecznego i trwałego agregatu prądotwórczego.

Na co zwracać uwagę podczas kupna agregatów prądotwórczych?

Szczegółowej analizy kluczowych elementów dokonamy na dwóch jednofazowych agregatach prądotwórczych marki Honda: modelu EU70iS o mocy 7 kW oraz modelu EM5500CXS o mocy 5,5 kW. Poprzez skupienie się na tych dwóch jednostkach, które reprezentują różne poziomy mocy, przyjrzymy się istotnym aspektom ich konstrukcji, funkcji oraz parametrów technicznych, co pozwoli nam odróżnić oryginał od podróbki.

Cena

Oferowana na rynku cena agregatu prądotwórczego jest często pierwszym sygnałem, który powinien wzbudzić naszą uwagę. Jeśli jest ona nadzwyczaj atrakcyjna, warto zastanowić się, co kryje się za tym pozornie korzystnym ofertom. Kluczowe jest zrozumienie przyczyn tej okazjonalnej ceny, a pytania o to, czy agregat jest nowy czy używany, oraz kto jest sprzedawcą, stają się nieodłączną częścią procesu decyzyjnego.

Warto zdawać sobie sprawę, że jakość ma swoją cenę, a każdy agregat prądotwórczy marki Honda to starannie przemyślana konstrukcja, gdzie każdy element spełnia ściśle określone parametry dostosowane do reszty urządzenia. W procesie produkcji wszystkie podzespoły podlegają bardzo rygorystycznym normom jakości, są poddawane wieloetapowym kontrolom i testom przez Koncern Honda. Każdy materiał eksploatacyjny oraz część zamienna jest precyzyjnie oznaczona i przypisana do konkretnego modelu agregatu. Niska cena agregatu może być sygnałem, że produkt nie spełnia standardów jakościowych marki Honda. Staranność i solidność konstrukcji tego rodzaju urządzeń zazwyczaj idą w parze z odpowiednią ceną, która jest odzwierciedleniem wysokiej jakości użytych materiałów i precyzyjnego wykonania.

Wygląd ogólny

Jeśli chcemy kupić oryginalne agregaty prądotwórcze, zachowanie czujności podczas ich zakupu to kluczowy element, a zewnętrzny wygląd urządzenia może dostarczyć istotnych wskazówek. Oryginalność marki Honda często podkreśla nie tylko charakterystyczne logo, ale przede wszystkim czerwony kolor agregatu. Białe agregaty prądotwórcze nie są autentycznymi produktami tego producenta!

Również konstrukcja zewnętrzna ma znaczenie – oryginalne modele, jak Honda EU70iS, cechuje precyzyjne wykonanie, wykorzystując rurę ramy o okrągłym przekroju oraz solidne, składane do dołu rączki transportowe wykonane z rurki o przekroju okrągłym. W przypadku podróbek, różnorodność w budowie i niestaranność wykonania, często widoczne w kolorystyce ramy, stanowią wyraźne sygnały wskazujące na potencjalne nieprawidłowości. Staranność w zauważeniu tych detali może znacząco wpłynąć na pewność co do autentyczności i jakości zakupionego agregatu prądotwórczego.

Agregaty prądotwórcze – model Honda EU70iS. Fot. info. prasowe Agregaty prądotwórcze – model Honda EU70iS. Fot. info. prasowe

Gniazda

Rozpoznanie oryginalnej produkcji agregatu prądotwórczego może się okazać niezwykle pomocne dzięki liczbie i rodzajowi dostępnych gniazd.

Na przykład, jednofazowy agregat prądotwórczy Honda EU70iS, charakteryzujący się inwerterową stabilizacją napięcia, oferuje różne wersje z 3 gniazdami AC 230V 16A lub 2 gniazdami AC 230V 16A i jednym AC 230V 32A. W przypadku podróbek tego modelu, często pojawiają się nieprawidłowości, takie jak gniazdo prądu stałego DC, gniazdo AC oznaczone 220V, czy gniazda trójfazowe z oznaczeniem 380V lub 400V. Podobnie, oryginalny agregat Honda EM5500CXS, będący jednofazowym urządzeniem, wyposażony jest w 2 gniazda AC 230V, nie posiadając trójfazowego gniazda 400V ani gniazda DC.

Skrupulatna analiza liczby i rodzaju gniazd może więc stanowić istotne kryterium identyfikacji oryginalności agregatu, pomagając w uniknięciu nieautentycznych kopii, które mogą wprowadzić użytkownika w błąd co do funkcjonalności i bezpieczeństwa zakupionego urządzenia.

Agregaty prądotwórcze. Gniazda w modelu Honda EM5500CXS Agregaty prądotwórcze. Gniazda w modelu Honda EM5500CXS

Numer seryjny

W przypadku zakupu agregatu poza Autoryzowaną Siecią Sprzedaży, zwłaszcza gdy cena budzi pewne wątpliwości, zaleca się skontaktowanie z Autoryzowanym Sprzedawcą w celu weryfikacji numeru seryjnego urządzenia. Numer seryjny stanowi kluczowy element identyfikacyjny, a podróbki często posiadają identyczne numery seryjne, które nie odpowiadają żadnemu autentycznemu urządzeniu marki Honda.

Weryfikacja numeru seryjnego u Autoryzowanego Sprzedawcy jest nie tylko skutecznym środkiem ochrony przed oszustwem, ale również gwarantuje pewność co do oryginalności zakupionego agregatu prądotwórczego.

Tabliczka znamionowa

Przed zakupem agregatu prądotwórczego warto zwrócić szczególną uwagę na tabliczkę znamionową, która stanowi kluczowe źródło informacji o parametrach urządzenia.

Oryginalny Agregat EU70iS charakteryzuje się umiejscowieniem tabliczki znamionowej na górnej ściance obudowy, z lewej strony, a w starszych wersjach także na górze i z prawej strony obudowy, w jej dolnej części. W przypadku podróbek, tabliczka znamionowa może znajdować się w różnych miejscach.

Tabliczka znamieniowa w Honda EU70is. Fot. info. prasowe Tabliczka znamieniowa w Honda EU70is. Fot. info. prasowe

Najważniejsze jest jednak to, aby przedstawione na tabliczce znamionowej dane zgadzały się z oryginalną produkcją oraz miały potwierdzenie parametrów w dokumentacji agregatu. Przykładowo, w podróbkach tabliczka może wskazywać moc maksymalną na poziomie 5,5 kW, podczas gdy oryginalny agregat posiada moc maksymalną wynoszącą 7 kW. Weryfikacja tabliczki znamionowej to kluczowy krok w zapewnieniu sobie pewności co do autentyczności i zgodności zakupionego urządzenia z oczekiwaniami użytkownika.

Stabilizacja napięcia

Stabilizacja napięcia stanowi kluczowy element oceny parametrów agregatu prądotwórczego, równie ważny co jego moc elektryczna. Funkcją stabilizacji jest eliminacja wahań napięcia, co sprawia, że agregat z nowoczesnym systemem stabilizacji napięcia dostarcza energię elektryczną najwyższej jakości – zawsze o wartości zasilającej odbiorniki energii elektrycznej w sposób stabilny.

Oryginalny agregat Honda EU70iS, będący jednofazowym urządzeniem z zaawansowanym inwerterem, charakteryzuje się niezależnością od obrotów silnika, co pozwala mu błyskawicznie reagować na częste zmiany obciążenia. Inwerter utrzymuje stabilne wartości napięcia i częstotliwości, działając na zasadzie przetwornicy AC-DC-AC, a co za tym idzie, eliminując wszelkie nieregularności. Precyzyjne dostosowanie do parametrów zespołu “silnik-prądnica” sprawia, że agregat jest bezpieczny dla podłączonych odbiorników, co korzystnie wpływa na ich długotrwałą żywotność. Zastosowanie agregatu prądotwórczego z inwerterem gwarantuje, że zasilane odbiorniki pracują równomiernie, z rzeczywistą mocą i o oczekiwanej wydajności.

Agregaty prądotwórcze marki Honda, model Honda EM5500CXS. Fot. info. prasowe

Agregat prądotwórczy Honda EU70iS, dzięki zaawansowanemu inwerterowi i długiemu czasowi pracy na jednym zbiorniku paliwa (ponad 12 godzin przy obciążeniu znamionowym), stanowi doskonałe rozwiązanie do zasilania różnorodnego sprzętu. Idealnie sprawdza się w obszarze RTV AGD, obsługuje elektronarzędzia, a szczególnie skomplikowane urządzenia elektroniczne, takie jak sprzęt medyczny, aparatura pomiarowa czy sprzęt komputerowy. Dostępna opcja wersji AUTO umożliwia podłączenie agregatu do sieci elektrycznej, gdzie System Zasilania Rezerwowego uruchamia go podczas zaniku napięcia i wyłącza po jego przywróceniu. Warto zauważyć, że w podróbkach, nawet jeśli zainstalowano stabilizację napięcia, rzadko spełnia ona normy Honda.

W przypadku modelu Honda EM5500CXS, zastosowanie inteligentnego automatycznego regulatora (i-AVR) i nowoczesnego silnika iGX390 wpływa korzystnie na stabilizację parametrów wyjściowych. To rozwiązanie gwarantuje wysoką jakość wytwarzanego prądu, poprawiając działanie oraz żywotność odbiorników indukcyjnych. Zestawienie silnika nowej generacji z przewymiarowaną prądnica umożliwia uzyskanie dodatkowej krótkotrwałej mocy powyżej mocy maksymalnej agregatu. Model ten polecany jest do zasilania różnych urządzeń, w tym sprzętu RTV AGD, monitorów LCD/LED/PLAZMA, komputerów, kamer czy sterowników pieców C.O. Warto zauważyć, że podróbki tego modelu zazwyczaj nie posiadają stabilizacji napięcia, co potencjalnie wpływa na jakość dostarczanego prądu.

Silnik i zbiornik na paliwo

Oryginalność silnika i odpowiednia pojemność zbiornika na paliwo są kluczowymi elementami charakteryzującymi agregaty prądotwórcze marki Honda. Silnik musi być wyłącznie produkcji Honda, zapewniając nie tylko wysoką wydajność, ale także niezawodność w uruchamianiu i długotrwałe funkcjonowanie. Ponadto, właściwa pojemność zbiornika na paliwo gwarantuje, że agregat pracuje z deklarowaną mocą rzeczywistą oraz przez określony czas na jednym tankowaniu.

Choć sprawdzony zakup może wymagać czasu i uwagi, korzyści w dłuższej perspektywie są znaczące. Oryginalne agregaty Honda zapewniają niezawodne i bezpieczne zasilanie dla różnorodnych odbiorników, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i konieczności serwisowania. Gwarancją nabywania autentycznych urządzeń jest zakup w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży, gdzie jakość, bezpieczeństwo i pełna zgodność z normami producenta są priorytetem.

