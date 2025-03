MOVA J30 w świetnej cenie, ale musisz się spieszyć. Sprawdź!

Trwa akcja promocyjna, dzięki której możesz „zdobyć” odkurzacz pionowy MOVA J30 w bardzo atrakcyjnej cenie. Odwiedzając popularne sieci elektromarketów, bądź dokonując zakupów online, możesz liczyć na 20% rabatu.

Wiosenne porządki czas zacząć? Wydaje mi się, że tak, skoro w tatrach pojawiły się pierwsze krokusy, a na Podkarpaciu widziano już bociany. W sumie, sam je widziałem – tak mi się wydaje. Dlatego nie ma na co czekać, mamy piękną pogodę, a co za tym idzie, najwyższa pora zająć się przede wszystkim odkurzaniem.

Niezbędnym narzędziem będzie oczywiście odkurzacz pionowy, z którym sprawdzisz wszystkie zakamarki – zarówno w domu, jak i przykładowo w samochodzie. A dobrze wiemy, że w aucie, po zimie, piachu jest co nie miara. Tak się akurat składa, że marka MOVA wprowadziła ofertę promocyjną, dzięki której jeden z modeli – J30 – kupimy w bardzo dobrej cenie. Wprowadzony, 20-procentowy rabat pozwoli na pozyskanie tego sprzętu za 599 zł, co jest bardzo dobrą ofertą patrząc na to, że standardowo kosztuje on 749 zł.

Marka chwali się, że w jej ofercie jest to flagowy model. Ma on łączyć skuteczność sprzątania z minimalnym wysiłkiem użytkownika. Jeśli szukasz wydajnego odkurzacza, który pomoże w utrzymaniu czystości w twoim domu, myślę, że warto rozważyć MOVA J30. Posiada wydajny silnik, który cechuje się mocą na poziomie 450 W. Generuje moc ssania wynoszącą aż 144 AW przy sile 24 kPa. To sprawia, że pozbędziesz się brudu nawet z głębokich dywanów. Ciekawy jestem czy dałby sobie radę z podłogą w aucie mojej niewiasty. Nie chcę nic mówić, ale po skończonym odkurzaniu Dyson Gen5 Detect Absolute ledwo zipie. Kto wie, może J30 by poradził sobie z tym zadaniem lepiej?

Co jeszcze wiemy o modelu objętym 20-procentowym rabatem? Przede wszystkim, zastosowana bateria ma pozwolić na godzinę pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście, mówimy tu raczej o trybie eko, a nie turbo, ale jednak, wynik całkiem dobry. Do tego w zestawie znajdziemy składaną rurę, która ułatwia nam sprzątanie trudno dostępnych miejsc. „Must have” każdego odkurzacza pionowego, a więc szczotka, która jest wyposażona w oświetlenie LED także znajduje się „na pokładzie”. Radziłbym ostrożnie się z nią obchodzić, ponieważ będziecie wszędzie widzieli kurz – wiem to z własnego doświadczenia. W opakowaniu umieszczono także inne praktyczne akcesoria. Mam tu na myśli zmotoryzowaną mini szczotkę, ssawkę szczelinową, a także szeroką ssawkę uniwersalną.

Ile kosztuje MOVA J30 podczas MOVA Week?

Odkurzacz pionowy standardowo został wyceniony na 749 zł, jednak obecnie jest on objęty promocją. Dzięki temu, jego cena została obniżona o 20%. Finalnie, do 15 kwietnia 2025 odkurzacz MOVA J30 kupimy za 599 zł. Gdzie go kupić? W popularnych elektromarketach, jak Media Expert. Możecie go również zamówić przez internet, za pośrednictwem oficjalnego sklepu MOVA na Allegro. Wystarczy kliknąć w ten link, a zostaniecie przeniesieni na specjalną podstronę dotyczącą modelu J30.