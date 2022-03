Usługa gier w chmurze firmy Amazon, Luna została po raz pierwszy ogłoszona w 2020 roku i była dostępna w ramach programu wczesnego dostępu dla ograniczonej liczby klientów. Teraz oficjalnie wystartowała w Stanach Zjednoczonych dla użytkowników następujących systemów: Android, iOS, Chrome OS, macOS i Windows.

Amazon Luna – cena i dostępne pakiety

Usługa Luna+, podstawowa oferta firmy, kosztuje 10$ (w Polsce powinno przełożyć się to na ok. 45zł) miesięcznie i zapewnia dostęp do ponad 100 gier. Dostępne są również Family Channel i Ubisoft+ w cenie odpowiednio 6$ (ok. 25zł) i 18$ (ok. 75zł) miesięcznie. Osoby, które subskrybują usługę w marcu, otrzymają Luna+ w obniżonej cenie 6$ miesięcznie, a Family Channel w cenie 3$ (ok. 10zł) miesięcznie. Ci, którzy już posiadają usługę, zablokowali swoje aktualne ceny.

Amazon Luna Cloud Gaming już dostępne! 28

W przeciwieństwie do innych usług gier w chmurze, takich jak Google Stadia, gdzie użytkownicy mogą kupić pojedyncze gry do gry, Amazon Luna działa inaczej, użytkownicy muszą subskrybować kanały, które pochodzą z ich własnych pakietów gier.

Oprócz platform Luna+ i Ubisoft+, firma posiada w swojej ofercie jeszcze Prime Gaming, który oferuje członkom Amazon Prime wybór darmowych gier. Amerykańska firma dostarcza ponadto kanał retro i Jackbox. Co więcej, wprowadza nową funkcję “Luna Couch”, która pozwala innym osobom grać, nawet jeśli nie mają subskrybcji Luna. Zarówno kanał retro i Jackbox Games można zakupić w cenie $4. 99 (ok. 20zł) miesięcznie.

Amazon Luna Cloud Gaming już dostępne! 29

Amazon wdraża także nową funkcję dla Luny, w której wykorzystuje Twitch’a, dodając natywną obsługę transmisji. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby natychmiast przesyłać strumieniowo grę na żywo za pomocą nakładki na kamerę. Bardzo ciekawa opcja, z pewnością wiele internetowych twórców ją polubi.

Póki co niestety usługa ta dostępna jest jedynie na terenie USA, jednak myślę, że to tylko kwestia czasu, zanim Amazon wprowadzi swoją usługę na inne państwa, w tym do Polski.

