Amazon Prime Day. Niesamowite okazje, które mogłeś przegapić

Wiele osób wyszukuje promocji na różny sprzęt. Dobrą do tego okazją jest Amazon Prime Day, które w tym roku zagoszczą również nad Wisłą.

Amazon Prime Day. Niesamowite okazje, warte uwagi

Cel tego artykułu jest banalnie prosty. Zaprezentowanie Wam jak najlepszych zniżek w jednym miejscu. Znajdzie się tutaj komplet informacji o każdym urządzeniu, a wątek będzie na bieżąco aktualizowany o nowe oferty. Przy danym produkcie pojawi się jego cena promocyjna oraz ta, z której został przeceniony bazując na najniższej cenie z ceneo oraz Amazon. Po kliknięciu na nazwę produktu zostaniemy przekierowani na stronę z okazją, a na kolejną najniższą cenę do porównywarki cen ceneo.. Zaczniemy od ofert na polskim Amazonie, a dalszej części pojawią się również okazje zza granicy – głównie z Amazonu niemieckiego.

Przypomnijmy, że promocje dotyczą tylko i wyłącznie osób, którzy mają Amazon Prime. Jest to abonament, można by powiedzieć pokroju Allegro Smart. Można aktywować próbne, darmowe 30 dni i w trakcie ich trwania korzystać z okazji przedstawionych poniżej. Warto pamiętać, aby przed upływem 30 dni, subskrypcję wyłączyć. W innym wypadku opłata zostanie pobrana za kolejny okres. Aktywacje Amazon Prime dokonamy przechodząc na stronę Amazon Prime.

Amazon Prime Day – Okazje w Polsce – elektronika

Czytnik eBooków Kindle 10 generacji za 224,99zł zamiast 349zł

Czytnik eBooków Kindle 10. generacji

Jest to jeden z najciekawszych czytników eBooków dostępnych na rynku. Pamięć 8GB pozwala na zapisanie tysięcy książek, a bezpłatna pamięć w chmurze pomieści wszystkie z Amazona. Jedno naładowanie akumulatora pozwala na około miesiąc czytania zakładając, że będziemy czytać 30 minut dziennie. Do pełna czytnik ładuje się w cztery godziny oraz obsługuje wifi, hotspot oraz bluetooth.

Odtwarzacz multimedialny Fire TV Stick 4K Max za 216,99zł zamiast 287,00zł

Fire TV Stick 4K Max, odtwarzacz multimedialny

Ten odtwarzacz multimedialny jest o 40% wydajniejszy względem wersji bez dopisku Max. Dzięki temu szybciej uruchamiają się aplikacje i nawigacja jest płynniejsza. Obsługuje Wi-Fi 6 generacji i odtwarza w jakości 4K z obsługą Dolby Vision, HDR, HDR10+ oraz Dolby Atmos. Pozwala na odtwarzanie filmów i seriali z takich serwisów jak: Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Player, Disney+, HBO Max i wiele więcej. Umożliwia wyszukiwanie treści za pomocą głosu w języku angielskim, dzięki pilotowi Alexa Voice Remote.

Inteligentny głośnik Echo Dot 4 generacji za 99,99zł zamiast 245,57zł

Inteligentny głośnik Echo Dot 4. generacji

Za pomocą tego eleganckiego głośnika możemy sterować inteligentnym domem za pomocą głosu (włączać, wyłączać światła i gniazdka), odtwarzać muzykę, sprawdzać wiadomości czy pomogę lub po prostu uzyskiwać odpowiedzi na pytania. Komunikacja odbywa się w języku angielskim.

Konsola Nintendo Switch V2 za 1237,50zł zamiast 1330,00zł

Konsola Nintendo Switch V2

Nintendo Switch to jedna z popularniejszych konsol. Najważniejszym jej atutem jest mobilność, bowiem konsola ta jest przenośna i możną z niej korzystać praktycznie gdziekolwiek jesteśmy. Wbudowany akumulator pozwala nam na nawet 3 godziny rozgrywki, a wbudowaną pamięć o wielkości 32GB rozbudujemy za pomocą kart pamięci. Zadbano tutaj o 6,2 calowy ekran, który wyświetla nam obraz o rozdzielczości 1280×720 pikseli.

Philips OneBlade Face + Body QP2630/30 za 132,99zł zamiast 189,00zł



Philips OneBlade QP2630/30

Bardzo popularna maszynka, którą możemy stosować do przycinania, stylizacji i golenia każdej długości włosów, również pod szyją. Otrzymujemy nasadki do różnych stylów brody. W zestawie znajdziemy: maszynkę, 2x ostrza, 4x nakładki do trymowania twarzy, nasadkę do trymowania ciała, nasadkę ochronną do skóry i torbę podróżną.

Mysz Logitech MX Anywhere 2S za 174,74zł zamiast 248zł



Logitech MX Anywhere 2S

Mysz ta od marki Logitech jest bardzo lubiana i chętnie wybierana do biura. Charakteryzuje się przyjaznym kształtem oraz możliwością pracy bezprzewodowej poprzez dołączony adapter oraz poprzez bluetooth. Dodatkowe dwa przyciski po boku urządzenia możemy wykorzystać chociażby do sekwencji „kopiuj wklej” dzięki czemu nie musimy ciągle sięgać do klawiatury i wciskać potrzebnej sekwencji. Mysz działa także bezproblemowo także na szkle, a ładowanie następuje poprzez podpięcie jej kablem do komputera i po zaledwie trzech minutach uzyska ona wystarczającą moc, aby móc pracować przez cały dzień. Producent deklaruje, że po pełnym naładowaniu możemy pracować bezprzewodowo nawet 70 dni bez jakiegokolwiek ładowania w międzyczasie.

Mysz Logitech G305 Lightspeed Wireless za 150,36zł zamiast 203,00zł

Logitech G305 Lightspeed Wireless

Nie mogło zabraknąć kolejnej świetnej i mega popularnej propozycji myszki od marki Logitech. Ten model jest częściej wybierany przez graczy niż do biura, a popularny jest ze względu na kształt, który zaczerpnięty został z również popularnego modelu Logitech G102. Różnica polega tutaj na możliwości pracy bezprzewodowej. Model ten waży 99 gram, a żywotność baterii wynosi nawet 250 godzin.

Amazon Prime Day – Okazje w Polsce – odzież i obuwie

3-pak T-shirtów Jack & Jones za 68,12zł zamiast 145,49zł

3-pak T-shirtów Jack & Jones

Marki Jack & Jones raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. W tym przypadku mamy T-shirty wykonane z bawełny. Prosty krój z logiem marki na przodzie. 3-pak dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, niebieskim oraz białym.

Buty męskie Jack Wolfskin VOJO 3 TEXAPORE za 188zł zamiast 449zł

Buty męskie Jack Wolfskin VOJO 3 TEXAPORE

Buty męskie Jack Wolfskin VOJO 3 są idealne na wycieczki dzienne. Wodoszczelne, dobrze amortyzują, a także podeszwa jest bardzo wytrzymała. Idealne na dłuższe przechadzki, również w góry i w tym obuwiu nie będą nam straszne warunki pogodowe.

Amazon Prime Day – Okazje w Polsce – AGD

Czajnik elektryczny Russell Hobbs za 99,99zł zamiast 169,00zł

Russell Hobbs czajnik elektryczny

Czajnik, który chwalony jest za to jak cicho potrafi pracować. Pozwala nam na zagotowanie 1,7 litra wody za jednym razem, a przy okazji zaoszczędzić do 66% energii. Według producenta wodę na filiżankę kawy zagotujemy już poniżej minuty, bo w zaledwie 55 sekund. Pomimo tego czajnik oferuje widoczny wskaźnik poziomu wody, otwarcie pokrywy poprzez pociągnięcie, wyjmowany filtr antywapienny, obrotową podstawę o 360 stopni, schowek na kabel oraz podświetlany na niebiesko włącznik.

Amazon Prime Day – Okazje w Polsce – zabawki

Figurka Star WarsThe Child Baby Yoda za 43zł zamiast 99,85zł

Figurka Star Wars The Child Baby Yoda

Figurka postaci Baby Yoda z serialu The Mandalorian. Figurka ma wysokość 16,5 centymetra i przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia. Można ją ustawiać w różnych pozycjach ze względu na wiele punktów zgięcia. Waga jej to 180 gram i została wykonana z plastiku.

Amazon Prime Day – Okazje w Polsce – Sport

Blokada rowerowa z łańcuchem za 138,69 zamiast 190,11zł

Blokada rowerowa z łańcuchem

Blokada rowerowa marki Yale. Wyposażona została w tytanowy, wzmocniony, sześciokątny łańcuch stalowy, który znajduje się w wytrzymałej osłonie chroniącej przez zarysowaniami. Zamek jest odporny na wiercenie, manipulacje wytrychem, bumpingiem oraz ciągnięciem. W zestawie znajduje się jeden klucz z podświetleniem i trzy zwykłe. Blokada posiada certyfikat Solf Secure – Gold. grubość łańcucha to 1 centymetr, a jego długość to 110 centymetrów. Całość waży 3,04 kilograma.

