Nie ukrywajmy. Każdy z nas lubi dostać coś za darmo, ale aktualna promocja powoduje, że naprawdę warto poświęcić jej trochę czasu.

30 gier za darmo! W tym Need for Speed Heat i GRID Legends

Z okazji nadchodzącej okazji jaką jest Amazon Prime Day, firma postanowiła na niesamowitą promocję, dzięki której możemy odebrać 30 gier za darmo. W tym zestawieniu znalazły się także takie perełki jak Need for Speed Heat, GRID Legends czy Mass Effect Legendary.

Etap odbioru gier jest podzielny na nazwijmy to etapy. Tych etapów jest dwa i w pierwszym z nich, który trwa obecnie możemy odebrać aż 24 tytuły, a te ciekawsze Amazon postanowił przenieść do drugiego etapu, który będzie podczas Amazon Prime Day, czyli 12 i 13 lipca tego roku.

Jak odebrać 24 darmowe gry z pierwszego etapu?

Jak już wspomniałem pierwszy etap trwa i pierwsze tytuły czekają na odbiór do 13 lipca. Do ich odbioru potrzebujemy mieć Amazon Prime, ale my zrobimy to kompletnie za darmo, ponieważ firma Jeffa Bezosa postanowiła udostępnić pierwszy miesiąc jako próbny za darmo. Tak więc po kolei.

Przechodzimy na stronę Amazon Prime Logujemy się lub zakładamy konto i podpinamy swoją kartę pod Amazona, aby aktywować Prime. Należy pamiętać, aby przed upływem 30 dni zrezygnować z usługi, ponieważ ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu. Gdy już konto mamy założone przechodzimy na stronę Amazon Gaming i w zakładce Dzień Prime czekają na nas darmowe gry do odbioru.

Lista gier dostępnych do odebrania w pierwszym etapie (24 tytułu):

Addling Adventures – kod na platformę Legacy Games

Puzzle of the Year — 01 Pack – kod na platformę Legacy Games

Road Trip — 3 Pack – kod na platformę Legacy Games

01 Second Ninja X – aplikacja Amazon Games

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure – aplikacja Amazon Games

Bang Bang Racing – aplikacja Amazon Games

Clouds & Sheep 2 – aplikacja Amazon Games

Death Squared – aplikacja Amazon Games

Fatal Fury Special – aplikacja Amazon Games

Giana Sisters: Twisted Dreams – aplikacja Amazon Games

Gone Viral – aplikacja Amazon Games

HUE – aplikacja Amazon Games

Manual Samuel – aplikacja Amazon Games

Metal Slug 2 – aplikacja Amazon Games

Metal Unit – aplikacja Amazon Games

Pumped BMX Pro – aplikacja Amazon Games

Rain World – aplikacja Amazon Games

Samurai Shodown II – aplikacja Amazon Games

Serial Cleaner – aplikacja Amazon Games

The Crow’s Eye – aplikacja Amazon Games

The Darkside Detective – aplikacja Amazon Games

The King of Fighters 0002 – aplikacja Amazon Games

The King of Fighters 0202 – aplikacja Amazon Games

The Metronomicon: Slay the Dance Floor – aplikacja Amazon Games

30 gier za darmo! W tym Need for Speed Heat i GRID Legends

Jak odebrać pozostałe gry w drugim etapie?

Gry z drugiego etapu odbieramy w ten sam sposób co z pierwszego. Różnica jest w terminie odbioru, bo gry z drugiego etapu będą aktywne do odbioru 12 i 13 lipca. Aktywujemy je na platformach zewnętrznych tj. steam, origin.

Lista gier dostępnych do odebrania w ramach drugiego etapu:

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii gry.

Źródło: Amazon, Łowcy gier