Among Us – gra ciesząca się coraz większą popularnością

W ostatnim czasie gra Among Us stała się bardzo popularna. To ciekawe, bo swoją premierę miała już w 2018. W tym roku miała odbyć się premiera Among Us 2, jednakże twórcy zdecydowali skupić się na pierwszej części. Wielu streamerów udostępnia swoje poczynania z innymi graczami. Jednymi z głównych osób kojarzonych w Polsce z tą grą jest Mandzio, Bladii, Ewron, Nexe.

Co to jest AmongUs?

Among Us to gra online dostępna na iOS, Androida, a także na Windowsa. Początkowo można było grać w nią jedynie w sieci lokalnej, natomiast aktualnie możemy rywalizować z osobami z innych części świata. Grę można porównać do tytułu „Mafia”. Osoby biorące udział w rozgrywce wcielają się w członków załogi statku. Jednakże między nimi znajduje się od 1 do 3 oszustów, którzy sabotują ich poczynania. Zadaniem członków załogi jest robienie zadań, a także wyłapanie wszystkich oszustów, bo tylko tak mogą wygrać. Ich celem jest sabotowanie działania statku przez, na przykład wyłączanie świateł. To sprawia, że mogą opóźnić wykonywanie zadań załogi, a także pozwala im na zabicie wszystkich osób biorących udział w rozgrywce. Muszą być jednak bardzo uważni, aby nikt nie zauważył jak kogoś zabijają.

Among Us – Kiedy gra się kończy?

W grze Among Us mamy do czynienia z zebraniem całej załogi wraz z oszustami przy tak zwanym „Emergency Meeting”. Przy głosowaniu każdy mówi czym się zajmował w danej rundzie, kogo widział, kogo może potwierdzić, że nie jest oszustem. Oczywiście Impostorzy (tak zwani oszuści) mogą kłamać i wrabiać zwykłych członków załogi. Gra kończy się w trzech przypadkach: kiedy oszuści zabiją wszystkich członków załogi i zostaną sami na polu walki, kiedy członkowie załogi odkryją wszystkich impostorów, bądź zostaną wykonane wszystkie zadania.

Impostor – czyli jak skutecznie sabotować statek

Granie impostorem to nie lada wyzwanie. Taka osoba musi mieć dobrze wszystko przemyślane. Na tyle, aby nikt nie dowiedział się, że pełni taką rolę. Dlatego w przypadku oszusta, gracz ten udaje, że robi zadania, tak jak reszta załogi. Impostor ma również możliwość przenoszenia się po różnych częściach mapy, dzięki ukrytym przejściom (ventom). Oszuści muszą także dobrze znać mapę, aby nie zostali złapani przy wskakiwaniu/wyskakiwaniu z venta, a także przy zabijaniu kogoś.

Crewmate – czyli jak ocalić statek

Podczas rozgrywki zwykli członkowie załogi muszą wypełniać swoje zadania najszybciej jak potrafią, ale także muszą próbować zdemaskować impostorów. Mają do dyspozycji kamery, które są umieszczone w różnych częściach mapy. Dzięki tym urządzeniom, nieostrożny oszust może być łatwo zdemaskowany i wyrzucony z rozgrywki. Oprócz kamer, uczestnicy mogą korzystać z innych urządzeń, które umożliwiają sprawdzanie czy ktoś żyję albo gdzie jest. Wszystko zależne jest od mapy, na której gramy.

Among US – Dostępne mapy do gry

Na tą chwilę są dostępne jedynie trzy mapy dla graczy. Jednakże w najbliższym czasie ma odbyć się premiera nowej. Zobaczymy tam dużo więcej zadań. W rozgrywce będzie mogło uczestniczyć nawet piętnastu graczy. Już wkrótce ją zobaczymy. Premiera jest zaplanowana na początek roku 2021.

Ile kosztuje gra Among Us i gdzie mogą ją kupić?

Gra Among Us jest dosyć tanią grą. Kosztuje zaledwie 18 zł, jednakże jej cena może się zmieniać wraz z wprowadzanymi promocjami. Gra na dzień dzisiejszy na platformie Steam kosztuje 17,99 zł. Oczywiście możemy kupować różne przebrania czy zwierzaki, aby urozmaicić swoją rozgrywkę. Nie jest to niezbędne do grania.

Co jest najważniejsze podczas rozgrywki?

Może to trochę głupio zabrzmi, ale w grze Among Us ważna jest umiejętność kłamania. Mimo że, nie widzimy się z zawodnikami twarzą w twarz, to i tak po głosie można wyczuć czy ktoś mówi prawdę. Ważny jest również spryt i doświadczenie. Musimy wiedzieć jak coś działa, by z tego korzystać i nie zostać przyłapanym. Doświadczenie przydaje się również, by móc z większą łatwością odkrywać kto jest oszustem, a kto zwykłym członkiem załogi. Im gracze są lepsi, tym rozgrywka jest ciekawsza, trwa dłużej i granie Impostorem staje się coraz trudniejsze, gdyż nawet najmniejszy błąd, może nas zdemaskować.

Moja ocena gry Among Us

Gra Among Us jest bardzo ciekawą i wciągającą grą. Czasami bywała zwykłym pretekstem, aby porozmawiać sobie ze znajomymi. Bardzo przypomina mi towarzyską grę „Mafia”, w którą nieraz grałem ze znajomymi na różnego rodzaju imprezach, dlatego wraz z nimi mam do niej sentyment. Chętnie spotykam się z kumplami przed komputerami i rozpoczynamy rozgrywkę. Często budziła w nas wiele frustracji, śmiechu. Najlepsze w tej grze jest to, że bezpośrednio wchodzi się w konfrontację z innymi zawodnikami. Trzeba czasami dobrze kłamać by wygrać. Jest teraz wielkie „boom” na Among Us, ale myślę, że dla wielu z nas zostanie zapamiętana na bardzo długo.