Android Auto to przydatne narzędzie, które daje nam dostęp do multimediów z poziomu ekranu rozrywkowo-informacyjnego w aucie. Jeśli korzystanie z niego na smartfonie poprzez połączenie telefonu przez kabel, wkrótce może się okazać, że nie będzie to możliwe. Google zmieniło wymagania systemowe, które stare smartfony mogą nie być w stanie spełnić.

Google zmienia wymagania swojego systemu samochodowego

System Android Auto jest już jednym z podstawowych wyposażeń, jeśli chodzi o nowe auta. W przypadku starszych modeli korzystanie z tego systemu multimedialnego jest możliwe poprzez podłączenie naszego smartfona do portu USB.

Przeczytaj także: Rowerzyści będą zadowoleni. Mapy Google z nowymi funkcjami

Do tej pory Android Auto działało na większości smartfonów, więc podczas chęci korzystania z systemu, nie było żadnych problemów. Teraz to się zmieni, ponieważ Google postanowiło zwiększyć wymagania systemowe, co oznacza, że nie każdy smartfon będzie w stanie uruchomić oprogramowanie.

Android Auto znika ze starych smartfonów

Problem z Android Auto polega na tym, że Google powoli zastępuje go Trybem Samochodowym w Asystencie Google w smartfonach ze swoim systemem. Zważając na to, że z oprogramowania korzysta miliony kierowców na całym świecie, gigant nie planuje jeszcze całkowicie wyłączyć systemu, jednak zmienia jego wymagania, przez co nie każdy będzie mógł z niego korzystać.

Android Auto z nowymi wymaganiami. Sprawdź czy uruchomisz system na swoim smartfonie! Android Auto z nowymi wymaganiami. Sprawdź czy uruchomisz system na swoim smartfonie!

Zmiany dotkną użytkowników, którzy posiadają starsze smartfony. Do tej pory do uruchomienia Android Auto na smartfonie potrzeba było systemu Android 6.0. Teraz wymóg ten został zmieniony i absolutnym minimum jest Android 8.0. W trybie bezprzewodowym nie wprowadzono zmian. Czy oprogramowanie na starszych smartfonach zostanie całkowicie wyłączone? Tego nie wiemy, jednak musicie przyszykować się, że nie wszystko będzie działać tak, jak kiedyś.

Źródło: Auto Evolution