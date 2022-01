Android z świetną funkcją TTT prosto z IOS!

Pierwsza wersja Android 12 Developer Preview pojawiła się w lutym zeszłego roku, więc całkiem prawdopodobne, że zapowiedzi jego następcy zaczną się toczyć w tym samym czasie. Wiele funkcji oczekiwanych wraz z premierą już wyciekło. Mowa o m.in. przeprojektowanym selektorze wyjść i ulepszeń w strumieniowym przesyłaniu dźwięku przez Bluetooth.

Funkcja TTT

Nowe doniesienia prezentują funkcję, dzięki której użytkownik będzie mógł odtwarzać dźwięk na pobliskich inteligentnych urządzeniach. W tym momencie istnieją pewne zawiłości, ale nie zabrakło kilku zrzutów ekranu pod ręką, które pokazują go w akcji. Funkcja nazywa się „Media TTT”. Skrót oznacza „tap to transfer”, co oznacza „dotknij, aby przenieść”. Ma to pozwolić na połączenie z pobliskimi telefonami oraz urządzeniami jak Chromecast. Za łączność oraz powiadomienia ma być odpowiedzialny specjalny chip.

Jak widać powyżej, powiadomienie z chipa prosi użytkownika o zbliżenie się do urządzenia odbiorczego w celu „odtworzenia na demo”. Po wykonaniu żądanych czynności, odtwarzanie multimediów zostanie przeniesione i pojawi się opcja cofnięcia. Niestety to wszystkie dostępne obecnie informacje dotyczące funkcji Media TTT, reszta to tylko spekulacje. Nie jest jasne, jak ta funkcja będzie działać, ale są duże szanse, że będzie to coś podobnego do UWB z wystarczającą precyzją, aby wybrać konkretne urządzenie w pokoju wypełnionym różnymi gadżetami.

Jeżeli ta funkcja pojawi się w nadchodzącej wersji popularnego systemu, to Android 13 będzie miał podobną opcję do swojego konkurenta – iOS. Pozwala ona użytkownikom przekazać audio z telefonu iPad do np. HomePod. Należy pamiętać, że jak w przypadku każdego oprogramowania we wczesnej fazie rozwoju, funkcja będzie przechodzić wiele zmian. Ostatecznie producent może nawet z niej zrezygnować.

Myślę, że funkcja TTT będzie bardzo użyteczna dla części użytkowników, jednak nie jest wielką rewolucją. Nie mniej, cieszę się, że są podejmowane istotne zmiany. Mam tylko nadzieję, że zostanie to sensownie rozbudowane, w przeciwnym razie nie wróżę temu zbyt kolorowej przyszłości. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Hit czy kit?