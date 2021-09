Angielski jest twoim natywnym językiem? Hakerzy zaoferują Ci pracę!

Jednym z najczęściej spotykanych prób wyłudzenia pieniędzy i danych są wiadomości e-mail. Hakerzy podszywają się pod różnego rodzaju instytucje, zapewniając, że po kliknięciu w dany link, odbierzemy to, co nam obiecano. Takie wiadomości często łatwo rozpoznać, ponieważ charakteryzują się banalnymi błędami. To może ulec zmianie, ponieważ cyberprzestępcy rozpoczęli rekrutację osób, których natywnym językiem jest angielski.

Hakerzy znaleźli efektywniejszy sposób na oszustwo

Każdy z nas pewnie w przeszłości otrzymał maila napisanego bardzo dziwnie. Sporo błędów nie tylko językowych, ale stylistycznych. Od razu takie wiadomości stają się podejrzane i najczęściej trafiają do kosza. Klikanie w linki, które zawarte są w wiadomości, jest kategorycznie zabronione, ponieważ zawierają szkodliwe oprogramowanie lub mają na celu wymuszenie pieniędzy. To właśnie wątpliwa pisownia najczęściej zdradza plany nadawcy, jednak wkrótce może się to zmienić. Hakerzy znaleźli sposób na zwiększenie swojej skuteczności.

Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na zwiększenie skuteczności swoich oszustw.

W sieci coraz częściej pojawiają się oferty pracy, których autorami są hakerzy. Skierowane są one do osób, których natywnym językiem jest język angielski. To wszystko ze względu na nienaganną znajomość tego języka. Jak można się domyśleć, zakres obowiązków jest ograniczony do jednego – tworzenia treści, które zastąpią już wszystkim znane „Hello my friend”. Może się wkrótce okazać, że zidentyfikowanie „wiadomości pułapki” będzie bardzo trudne.

Oferty pracy umieszczane są w trudno dostępnych miejscach w sieci

Hakerzy, którzy poszukują pracowników, swoje oferty pracy umieszczają oczywiście w obszarach internetu, do których szary człowiek, czy nawet organ władzy nie ma dostępu. Pojawiają się one na trudno dostępnych forach, czyli np. w deep webie. Dostęp do nich jest niezwykle trudny, dlatego też policja nie może tego zweryfikować. Chyba że ma dostęp do tych zakątków internetu.

Ataki scam są bardzo powszednie. Przekonują się o tym, co roku Amerykanie. Jedynie w 2020 roku w samych Stanach Zjednoczonych firmy w efekcie ataku scam straciły ponad 2 miliardy dolarów. Niestety, patrząc na nowe metody naciągania, liczba ta może drastycznie wzrosnąć. Wiadomości napisane poprawnym językiem są zdecydowanie trudniejsze do wyłapania, dlatego też z automatu nie są podejrzane.