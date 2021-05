AOC AGON AG251FZ2E – monitor dla graczy

AOC AGON AG251FZ2E to gamingowy monitor stworzony dla graczy, dla których najważniejsza jest częstotliwość odświeżania, która w tym modelu jest równa 240 Hz. Na półce monitorów z takim odświeżaniem znajdziemy wiele modeli, których cena zaczyna się od mniej więcej 1400 zł. Propozycji od AOC kosztującej około 200 zł więcej warto się jednak przyjrzeć z kilku powodów.

Model typowo gamingowy

Jak wspominałem na wstępie, AOC postawiło w modelu AGON AG251FZ2E na umożliwienie użytkownikom monitora osiąganie jak najlepszych wyników. 24.5-calowa matryca o rozdzielczości 1920 x 1080 została wykonana w technologii TN, która gwarantuje wysoką częstotliwość odświeżania (240 Hz), niski czas odpowiedzi (0.5 ms) oraz stosunkowo niską cenę. Niestety, cechuje się również ona dość miernym odwzorowaniem barw. Kontrast statyczny to standardowe 1000:1, jasność 400 cd/m², a kąt widzenia 170/160 º. Ekran cechuje również technologia synchronizacji AMD FreeSync Premium oraz technologia Flicker-free. Taka specyfikacja umożliwia na prawdę płynną rozgrywkę, która skusi niejednego gracza.

Pełną specyfikację można znaleźć tutaj.

Budowa AOC AGON AG251FZ2E

Matryca AOC AGON AG251FZ2E jest obudowana dość dużą, czarną ramką. Na prawej stronie monitora znajdziemy przyciski nawigacyjne do menu OSD. Dzięki nim dostosujemy obraz do swoich preferencji. Warto dodać, że AOC dodało do monitora kontroler. Można zastąpić przyciski na obudowie, a ponadto ma on klawisze do przełączania się między presetami.

Monitor podtrzymywany jest przez stopkę, która jest na prawdę mała. Wspominam o tym, bo wiele modeli ma wielkie podstawy w kształcie litery Y, które zajmują bardzo dużo miejsca na biurku, przez co często ma się problem z wygodnym ustawieniem klawiatury. Sama łapa umożliwia regulację wysokości w zakresie 0-130mm, obrót +-20° oraz pochylenie od -3.5° do 21.5°. Dzięki temu monitor ustawimy na biurku dokładnie tak, jak będziemy chcieli. Łapa nie jest jednak idealna – ciężko ładnie ułożyć kable idące do monitora. AOC nie zapomniało również o możliwości montażu monitora na uchwycie VESA (100×100). Jest także możliwość obrotu ekranu o 90° – funkcja pivot, oraz dwa głośniki o mocy 3W.

AOC AGON AG251FZ2E podłączymy do komputera na różne sposoby: HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, VGA lub DVI. Z tyłu monitora znajdziemy również koncentrator USB, dzięki któremu zyskamy szybki dostęp do 4 portów USB 3.0 – dwa z nich obok wejść sygnałowych, a dwa po prawej stronie monitora, gdzie producent umieścił jeszcze dodatkowe wejście mikrofonu oraz wyjście na słuchawki. Co więcej, tuż nad tym małym panelem znajdziemy chowany wieszak na słuchawki – bardzo przydatna sprawa.

AOC AGON AG251FZ2E – dla kogo to monitor?

Jeżeli:

Jeżeli szukasz monitora do gamingu

Zależy Ci na dużej częstotliwości odświeżania i niskim czasie odpowiedzi

Nie przeszkadza ci mierne odwzorowanie barw

Nie zależy Ci na wąskich ramkach dookoła ekranu

To AOC AGON AG251FZ2E to monitor dla ciebie!