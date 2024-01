Od niedawna działa nowa aplikacja Moja Biedronka. Oprogramowanie dostępne na smartfony z iOS i Androidem zyskało nową funkcjonalność. Niestety, klienci, którzy dziś chcą sprawdzić na przykład aktualne promocje nie mogą uruchomić swojego konta.

Aplikacja Moja Biedronka nie działa.

Aplikacja Moja Biedronka została zaktualizowana. Niestety, dziś klienci nie mają do niej dostępu

Wiele osób nie lubi wprowadzanych nowości. Dlaczego? Kwestia przyzwyczajenia. Jeśli już nauczyliśmy się obsługi, nie lubimy jak ktoś wprowadza coś innego. Nawet jeśli ta nowość jest dobra. Tak przynajmniej mi się wydaje. Po wprowadzeniu nowej aplikacji Moja Biedronka zyskaliśmy wiele wygodnych funkcji. Oczywiście, nadal jest to nasza “wirtualna karta”. Nadal znajdziemy tam gazetki czy ofertę specjalną. Sieć nie zrezygnowała również ze skanera cen czy shakeomatu, dzięki któremu mogliśmy zyskać indywidualne oferty promocyjne.

Aplikacja oferuje klientom dostęp do historii transakcji oraz szybką płatność BLIK bez kodu. Dodatkowo zauważyłem, że w nowej wersji pojawiła się funkcja o nazwie “lista zakupów” – niezwykle przydatna rzecz. Byłoby idealnie, gdybyśmy mogli wpisywać interesujące nas produkty, a aplikacja informowałaby nas o ich dostępności w sklepie, który planujemy odwiedzić. Oprogramowanie może również zmieniać tryb jasny/ciemny według pory dnia.

Aplikacja Moja Biedronka nie działa. Czy liczą się rabaty?

Aplikacja Moja Biedronka nie działa. Przedsiębiorstwo wie o tym i stara się szybko naprawić problem

Polacy uwielbiają oszczędzanie, a aplikacja Moja Biedronka skutecznie umożliwiała oszczędzanie na codziennych zakupach. Sprawnie mogliśmy sprawdzić to, jakie promocje aktualnie obowiązują w sklepie, a także jakie rabaty “przygotował” dla nas shakeomat. Niestety, aktualizacja aplikacji nie do końca się udała, ponieważ klienci mają duże problemy z zalogowaniem się do swojego konta. Nawet jeśli się to uda, po chwili pojawia się komunikat o konieczności ponownego wpisania danych. Mało tego, od jakiegoś czasu aplikacja Moja Biedronka nie działa, a zamiast gazetki czy shakeomatu widzimy informacje o pracach technicznych.

Aplikacja Moja Biedronka nie działa. Czy liczą się rabaty?

Kiedy sieć naprawi aplikację? Nie wiadomo. Problem pojawił się jakiś czas temu i cały czas widnieje komunikat o pracach technicznych. Wiele osób zastanawia się czy działają rabaty, które np. wylosowały się w shakeomacie, kiedy jeszcze aplikacja Moja Biedronka działała. Sieć za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku uspokaja klientów – wystarczy przy kasie podać numer telefonu połączony z aplikacją, a wszystkie rabaty zostaną naliczone.

Aplikacja Moja Biedronka nie działa.

Jeśli chcecie zobaczyć jakie promocje przygotowała Biedronka, możecie klikając w ten link sprawdzić aktualne gazetki. Obecnie jest to jedyna możliwość sprawdzenia oferty popularnej w Polsce sieci. Jeśli masz ochotę sprawdzić dlaczego straciłem godność w Biedronce, przeczytaj ten artykuł.