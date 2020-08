Apple iPhone 12 wygląd, premiera – wyciekły nowe fotki i informacje

Bardzo często doświadczamy różnych premier smartfonów. Daleko szukać nie trzeba, kilka dni temu pojawił się na przykład budżetowy telefon Realme C11, czy highendowy sprzęt od Samsunga – Galaxy Note 20 Ultra. Nie oszukujmy się, prezentacje tych smartfonów nie budzą tylu emocji co premiera Apple iPhone 12. Wyciekły nowe fotki oraz informacje. Czy zdjęcia ukazują potwierdzony wygląd dwunastki?

Wygląd nowego iPhone – czy będzie nawiązywał do „czwórki”?

Wszystkie głosy z nieba i ziemi mówią, że tak. Apple iPhone 12 ma wyglądać podobnie do starszych modeli takich jak iPhone 4 czy 5. Jak dla mnie bajka, ale o tym pisałem już niejednokrotnie na łamach naszego portalu. Skąd wiem jak będzie wyglądać dwunastka? Oczywiście… nie wiem. Plotki wskazują jednak na to, że właśnie będzie nawiązywać do czwórki i piątki. Producenci etui, ale ci zaufani otrzymują od producentów smartfonów makiety, aby mogli przygotować swoje produkty. Jedną z nich jest Skech. Jak widać, nie do końca można temu przedsiębiorstwu ufać, bowiem wyciekły fotki, które pokazują nam (podobno) Apple iPhone 12. Portal 9to5mac.com twierdzi, że są to makiety wiernie odwzorowane. Widać na nich obudowę z płaskimi bokami. Według mnie model ten wygląda świetnie i… chyba się skuszę. Oczywiście, o ile ceny będą atrakcyjne. Na załączonych fotkach widać dwunastkę we wszystkich rozmiarach. Którą byście wybrali? Ja chyba celuję w środkową, z 6,1-calowym wyświetlaczem. Dostępne będą również 5,4 i 6,7-cali.

Kiedy premiera iPhone 12?

Niestety, COVID-19 nie pomaga niektórym przedsiębiorstwom. Ucierpi na tym również Apple (i my, klienci chcący kupić dwunastkę też). Zazwyczaj nowe smartfony z nadgryzionym jabłkiem debiutowały we wrześniu. Tym razem będzie inaczej. Apple iPhone 12 pojawi się bowiem 12 października. Z kolei osoby, które będą zainteresowane kupnem mocniejszej wersji, a więc iPhone 12 Pro będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bowiem te modele pojawią się w listopadzie. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo. Warto jeszcze wspomnieć o smartwatchu Apple Watch. Ten będzie zaprezentowany dziewiątego września, a więc już za niecały miesiąc.