Apple iPhone 16e czy Samsung Galaxy S24? Cóż, to zależy

Wczoraj po południu pojawił się w ofercie Apple iPhone 16e. Wygląda fajnie ale czy to wystarczy? A może zamiast tego modelu kupić Samsung Galaxy S24? Przecież kosztuje prawie tyle samo, a nawet nieco mniej niż nowość od giganta z Cupertino.

Apple iPhone 16e czy Samsung Galaxy S24? A może coś innego?

Tani iPhone? Powiedzmy, że tak. Ale po co? Najwidoczniej marka stwierdziła, że taki sprzęt się będzie sprzedawał. Tak czy inaczej, do linii produktów dołączył nowy model. Przyjrzyjmy się mu i sprawdźmy, czy lepiej kupić Apple iPhone 16e czy Samsung Galaxy S24. Dlaczego nie dołączam do porównania iPhone 16? To proste, jest o tysiąc złotych droższy. Dlatego zakładam budżet na poziomie trzech tysięcy złotych. Zanim jednak dojdzie do „finalnego” wniosku, który z nich okaże się lepszym wyborem, zerknijmy w kierunku specyfikacji nowości marki z Cupertino.

Nowy Apple iPhone 16e. Wydajne podzespoły, system Apple Intelligence

Możesz już kupić najnowszy smartfon marki Apple. To znaczy, w przedsprzedaży, która rozpocznie się jutro, 21 lutego, natomiast do sprzedaży ten model trafi w piątek, 28 lutego. Niebawem będę mógł go przetestować, co mnie bardzo cieszy, bowiem porównam go do iPhone 16 Plus i iPhone 16 Pro Max. Tak czy inaczej, dziś „operujemy” tylko na „suchych” danych technicznych i na tym się skupmy.

Przede wszystkim, mamy do dyspozycji wydajny chipset A18, który znamy z modelu iPhone 16, jednak w tym przypadku mamy do dyspozycji 4-rdzeniowy GPU. Warto wspomnieć, że zainstalowany chip jest znacznie szybszy od poprzedników, co nie jest niczym odkrywczym. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że obsługuje Apple Intelligence, które lada moment ma trafić również do Polski. Tak wydajny procesor oznacza możliwość grania w wiele gier AAA, a te wyglądają bardzo dobrze na wspomnianym ekranie OLED. Nie sposób nie wspomnieć o nowoczesnym modemie, który umożliwia nam łączność komórkową 5G. Podobno takie wartości wpływają na długi czas pracy. Apple twierdzi, że zastosowało wydajną baterię (podobno do 26 godzin odtwarzania wideo). Jak będzie w praktyce? Zobaczymy.

Co z ekranem zapytacie? 6,1-calowy wyświetlacz OLED Super Retina XDR. Nie ma dynamicznej wyspy, a stary notch. Serio?! W 2025 roku takie rzeczy? Dodam tylko, że ekran jest minimalnie mniejszy od tego, który zamontowano w modelu iPhone 16. Chroni go szkło Ceramic Shield. Podobno ma sprawdzić się nie tylko podczas grania w gry, ale także wtedy, gdy oglądamy treści wideo HDR. Pozostając przy konstrukcji telefonu dodam, że jest on odporny na zachlapania oraz pył, dzięki czemu „cieszy się” klasą wodoodporności IP68. Wizualnie? Dwa matowe kolory: czarny i biały. Obudowę wykonano z aluminium i szkła.

Czas na najważniejsze, a więc aparat. System dwa w jednym wypada nieco… tajemniczo. Mamy 48 MP obiektyw, który niestety nie ma tylu opcji, co chociażby iPhone 16. 2 x zoom optyczny, nagrywanie 4K przy 60 klatkach, tryb portret. Zdecydowanie, zdjęcia będą wychodzić dobrze ale fani fotografii mobilnej nie będą do końca zadowoleni z możliwości, jakie oferować będzie Apple iPhone 16e. Dodam jeszcze, że na obudowie ulokowano przycisk – skrót do ulubionych funkcji. Nie ma natomiast tego, który znamy z innych „szesnastek”. Mam na myśli przycisk do zmiany ustawień aparatu, aczkolwiek przyznam szczerze, że odkąd mam nowe smartfony Apple, ani razu go nie użyłem.

Apple iPhone 16e czy Samsung Galaxy S24?

Oba te smartfony kosztują około 3000 zł, jednak z tego co widzę, w Media Expert Galaxy S24 z pamięcią 256 GB kosztuje około 2850 zł. Produkt Apple w cenie 2999 zł posiada pamięć 128 GB. Aby mieć 256 GB musimy dopłacić do tej kwoty 500 zł, a do 512 GB aż 1500 zł. Wydaje mi się, że Galaxy ma trochę lepszy ekran oraz aparat – 50 MP. Wizualnie? Kwestia gustu – produkt marki Samsung wygląda dobrze, to trzeba przyznać.

Co więc wybrać? Ogólnie jedno jest pewne – skoro iPhone 16e posiada procesor Apple A18, sprzęt będzie bardzo wydajny przez długi czas. Kolejna rzecz to integracja z innymi urządzeniami tego producenta. Współpraca pomiędzy smartwatchem, tabletem czy komputerem Apple działa wzorowo i to właśnie dlatego osobiście od wielu lat korzystam z „ekosystemu” tej marki. Jeśli więc posiadasz bądź planujesz posiadać np. Apple Watch, iPad czy MacBook, iPhone 16e będzie dobrym wyborem. Oczywiście, o ile Twój budżet nie przekracza 3000 zł, a także nie przeszkadza Ci to, że nie masz kilku rozwiązań dostępnych w pozostałych modelach tej marki.

Gdybyś jednak mógł dopłacić…

Obecnie dostępna jest fajna promocja – również w Media Expert, gdzie możesz kupić iPhone 15 za 3199 zł. Uwaga, mówimy tylko o modelu w kolorze niebieskim, ponieważ inne wersje są droższe. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że jeśli masz możliwość dorzucenia kilkuset złotych, rozważyłbym na Twoim miejscu.

Przy okazji, jeśli masz chęć, sprawdź mój tekst, w którym porównuję Galaxy S24+ z iPhone 15 Plus.