Vision Pro to okulary wirtualnej rzeczywistości, które jeszcze przed premierą cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tim Cook wiąże wielkie nadzieje z najnowszym produktem kalifornijskiej firmy. CEO potwierdził, że Apple Vision Pro kupimy tylko “w ich sklepach”.

Niepokojące słowa Cooka

Tim Cook wypowiedział się na temat nadchodzącego zestawu wirtualnej rzeczywistości, jakim jest Apple Vision Pro. CEO kalifornijskiego giganta zapytany o to, czy urządzenie będziemy mogli kupić tak samo, jak iPhone czy smartwatch Apple Watch, odpowiedział, że nie.

Vision Pro kupimy w jednym miejscu i nigdzie indziej

Najważniejsza osoba w firmie Apple powiedziała, że “jest to produkt jedyny w swoim rodzaju”, dlatego też będzie on sprzedawany wyłącznie w oficjalnych sklepach firmy. Dlaczego tak będzie? Gigant chce przekazać wszystko, co najlepsze, dlatego też szkoli również pracowników, którzy będą w stanie pokazać klientowi pełnię możliwości zestawu Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro kupimy tylko w oficjalnych sklepach producenta. Co z Polską?

Zakup Apple Vision Pro nie będzie procesem, który Tim Cook, określa jako “zabierz i wyjdź”. Jak sam zdradza, przed zakupie w sklepie trzeba będzie się umówić. Słowa CEO Apple są bardzo ciekawe, ponieważ wygląda na to, że zestaw VR będziemy mogli nabyć jedynie w fizycznych sklepach. O ile w Stanach Zjednoczonych, gdzie sklepów Apple jest pełno, to w krajach takich jak nasz, może się to okazać problemem.

Pozostaje więc pytanie, czy zestaw Vision Pro znajdziemy w sklepach, które określane są jako oficjalni partnerzy Apple? Patrząc na to, co mówi Cook, to nie, a w Polsce oficjalnego sklepu Apple Store po prostu nie ma. Jeśli proces zakupienia ma być tak skomplikowany, to w grę nie wchodzi kupno urządzenia przez internet.

