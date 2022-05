Apple Watch 8 dostanie coś, co powinno znaleźć się już w poprzedniku!

Apple Watch 8 to smartwatch, który zadebiutuje prawdopodobnie we wrześniu, a konkretnie na tej samej konferencji, na której zostanie pokazany iPhone 14. Według najnowszych przecieków nowa generacja zegarków zyska funkcję, która powinna pojawić się już w poprzednich wersjach tego urządzenia.

Apple Watch 8 dostanie kluczową funkcję?

Smartwatch Apple Watch 8 może być rewolucyjny pod wieloma względami. Urządzenie może oferować odmieniony wygląd, jeszcze większy ekran i przede wszystkim funkcje, których na próżno szukać w poprzednich generacjach. Do wszystkiego trzeba podchodzić jednak z dystansem, ponieważ przecieki na temat Series 7 mocno minęły się z finalnym produktem. W tym przypadku mamy nadzieję, że będzie inaczej.

Jak podaje analityk Ming Chi Kuo, który od lat informuje o przeciekach związanych z gigantem z Cupertino, Apple Watch 8 będzie posiadał funkcję, która początkowo miała trafić do poprzedniej generacji, jednak opracowany algorytm nie spełniał wymagań przed wejściem na rynek. Nowa technologia trafi więc do ósmej odsłony zegarka od Apple. O co chodzi? Mowa tutaj o funkcji pomiaru temperatury ciała użytkownika.

Nie tylko amerykański producent ma taki problem

Apple Watch 8 zostanie wyposażony w funkcję monitorowania temperatury ciała użytkownika. Oczywiście stanie się tak, jeśli algorytm, który w poprzednim roku nie spełnił oczekiwań Apple, w tym roku pomyślnie przejdzie wszystkie testy. Problem giganta z Cupertino polegał na tym, że temperatura ciała człowieka potrafi szybko się zmienić. Uzależnione jest to od warunków, w jakich przebywamy. Zegarek nie jest w stanie monitorować jej za pomocą sprzętu, dlatego też kluczową rolę odgrywa tutaj specjalny algorytm.

Z podobnym problemem boryka się także Samsung, który stara się wyposażyć w tę funkcję swój Galaxy Watch 5. Wiele wskazuje na to, że to rozwiązanie nie znajdzie się w najnowszej odsłonie inteligentnego zegarka południowokoreańskiego producenta. To, czy obaj giganci technologiczni uporają się z tym problemem, przekonamy się w ciągu najbliższych miesięcy, kiedy oba urządzenia zadebiutują na rynku.

Źródło: MacWorld