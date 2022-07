Do ciekawych informacji dotarł Mark Gurman z Bloomberg. Twierdzi, że Apple Watch 8 poinformuje Cię, gdy będziesz miał gorączkę, a także zasugeruje rozmowę z lekarzem oraz użycie termometru.

Po co mamy korzystać z termometru, skoro Apple Watch 8 będzie monitorował nasze ciało? To oczywiste. Tak jak w przypadku np. monitoringu natlenienia krwi czy pulsu, funkcje w naszych smartbandach i smartwatchach mogą podawać jedynie orientacyjne dane. Tak czy inaczej, trzeba będzie wykorzystać profesjonalny i certyfikowany sprzęt, by zmierzyć temperaturę ciała. Warto również dodać, że według Bloomberg, tańszy model zegarka – wersja SE, nie będzie posiadała czujnika odpowiadającego za monitoring temperatury.

Wyk. Id_vova

Apple Watch 8 podobno poinformuje Cię, że masz gorączkę

Czujnik temperatury może pomóc w określeniu, kiedy istnieje największe prawdopodobieństwa zajścia w ciążę. Oczywiście, nadal nie wiadomo, czy faktycznie Apple wprowadzi nową funkcję, a także – i le jednak się zdecyduje – w jaki sposób będzie ona działać. Co jeszcze „pojawi się” w nowym zegarku Apple? Raczej nie będą to zmiany radykalne. Fakt, osobiście czekam na wygląd podobny do najnowszych smartfonów, czyli Apple iPhone 13 i 13 Pro, jednak czy faktycznie firma zdecyduje się na ten krok? Pożyjemy, zobaczymy.

Wyk. Id_vova

Wydaje mi się jednak, że faktycznie producent może wprowadzić taką funkcję w najnowszym smartwatchu. Pisał o tym Karol na początku maja. Skoro plotki znów wracają do obiegu, coś musi być na rzeczy.