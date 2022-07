Apple znane jest z tego, że niechętnie wprowadza zmiany stylistyczne do swoich urządzeń. To może się zmienić przy okazji premiery najnowszego smartwatcha firmy. Według Marka Gurmana Apple Watch 8 w wersji „Pro” będzie większy i dostanie nowy wygląd. Czy tak naprawdę się stanie? Nowy design miał już się pojawić w zeszłym roku.

Mark Gurman zdradza szczegóły na temat najnowszej generacji Apple Watch

Apple Watch 8 zadebiutuje na rynku we wrześniu tego roku. Amerykański producent zaplanował wypuszczenie trzech modeli – SE, który jest nieco okrojoną wersją podstawowego modelu, podstawową wersję oraz sportowy model „Pro”, charakteryzujący się większą wytrzymałością. I to właśnie model „Pro” ma być tym, który zaoferuje nowy desing.

Mark Gurman w swoim najnowszym biuletynie „Power On Gurman” sugeruje, że Apple Watch 8 w wersji „Pro” będzie różniła się wyglądem od swoich poprzedników. Ostatnie zmiany w kwestii wyglądu smartwatchy Apple wprowadziło w 2018 roku i nie były one zbyt spektakularne – zwiększono koperty i zmniejszono ramki wokół ekranu.

Apple Watch 8 w końcu wprowadzi gruntowne zmiany!

Apple Watch 8 w wersji Pro będzie większy i bardziej wytrzymały

Wokół Apple Watch 8 w ostatnim czasie pojawia się sporo plotek, jednak Gurman jest chyba jednym z najbardziej rzetelnych źródeł, jeśli chodzi o urządzenia giganta z Cupertino. Według dziennikarza „ósemka” będzie większa niż obecny Watch Series 7, a to ze względu na większy o 7 proc. ekran. Mówi on także o tym, że urządzenie nie zaoferuje płaski boków, które pojawiają się w przeciekach od kilku miesięcy.

Dziennikarz sugeruje, że Apple Watch 8 ma być „ewolucją obecnego kształtu”. Wygląda więc na to, że najnowsza generacja nie będzie pod tym względem rewolucyjna, a my otrzymamy lifting urządzenia. Gurman sugeruje również, że Apple wykorzysta trwalszy tytan do obudowy. Materiał ten ma znaleźć się w wersji do sportów ekstremalnych. Co więcej, większa bateria oraz tryb niskiego oszczędzania energii sprawi, że wytrzyma on kilka dni na pojedynczym ładowaniu.

Źródło: Mark Gurman via MacRumors