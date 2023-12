Apple wycofuje Watch 9 i Watch Ultra 2 w ze sprzedaży! Nie kupisz ich!

Apple Watch 9 i Watch Ultra 2 to najnowsze smartwatche amerykańskiego giganta, które jak się okazuje, Apple wycofuje ze sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych! Urządzenia znikną z oficjalnej strony producenta, a wszelkie zasoby w sklepach stacjonarnych, które zostaną wykupione do 24 grudnia, nie zostaną uzupełnione. Co jest tego powodem?

Kalifornijska firma ukradła patenty?

Tytuł brzmi jak abstrakcja, bo jakim cudem amerykańska firma nie będzie mogła sprzedawać najnowszych urządzeń na swoim rodzinnym rynku? Wszystko rozchodzi się głównie o patent pulsykometru, który Apple rzekomo wykorzystało bez zezwolenia firmy z branży technologii medycznej, Masimo.

Decyzja Amerykańskiej Komisji Handlu Międzynarodowego (ITC), ogłoszona w październiku, stwierdziła, że Apple naruszyło patent Masimo dotyczący technologii pulsoksymetrii używanej w zegarkach Apple Watch. ITC wydało zarządzenie, które może potencjalnie zakazać importu niektórych zegarków Apple ze względu na spór patentowy. ITC stwierdziło, że zegarki naruszają jeden z pięciu patentów Masimo dotyczących technologii pulsoksymetrii. Choć zakaz importu nie wszedł jeszcze w życie, ostateczne słowo należy do prezydenta USA, Joe Bidena, który ma 60 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie. W przypadku braku interwencji zakaz mógłby zostać wprowadzony najpóźniej do 25 grudnia.

Apple nie będzie mogło sprzedawać Watch 9 i Watch Ultra 2 w USA!

Sprawa, która miała swoje źródła w styczniu 2020 r., toczy się wokół oskarżeń Masimo, jakoby Apple kradło pracowników i naruszało łącznie 12 patentów firmy, w celu ulepszenia swoich produktów z linii Apple Watch. Zarzuty te skutkują teraz potencjalnym zakazem importu niektórych modeli zegarków Apple na rynku amerykańskim.

Apple wycofuje ze sprzedaży Apple Watch 9 i Apple Watch Ultra 2

W związku z całą sprawą Apple podjęło znaczącą decyzję o zaprzestaniu sprzedaży Apple Watch 9 i Apple Watch Ultra 2 na rynku amerykańskim. Posunięcie to jest zaskoczeniem, gdyż oba zegarki zostały wypuszczone na rynek zaledwie we wrześniu tego roku. Mówimy tutaj więc o nowych urządzeniach!

Apple wycofuje Watch 9 i Watch Ultra 2 w ze sprzedaży! Nie kupisz ich!

Co to oznacza dla rynku w Stanach Zjednoczonych? Wydaje się, że najnowsze smartwatche amerykańskiej marki staną się towarem deficytowym. Ich ceny na rynku wtórnym mogą podskoczyć kilkukrotnie, skoro nie będą one dostępne w oficjalnych kanałach sprzedaży. Firma może już liczyć starty, ponieważ na tym ruchu zyska z pewnością konkurencja. Osoby, które zastanawiały się nad kupnem inteligentnych zegarków, mogą wybrać urządzenia Samsunga, Garmina czy Fitbit.

Źródło: GizChina