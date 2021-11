Apple zacznie sprzedawać części! Naprawa jeszcze łatwiejsza!

Apple słynęło z utrudniania życia firmom trzecim, które specjalizują się w naprawie ich urządzeń. Piszemy to w czasie przeszły, ponieważ producent oznajmił, że rozpoczyna sprzedaż części zamiennych dla firm i osób prywatnych. Teraz każdy będzie mógł naprawić swoje urządzenie producenta z Cupertino!

Apple szokuje świat swoją decyzją

Wczoraj pisaliśmy o tym, że wymiana wyświetlacza w iPhone 13 będzie możliwa, a przy tym nie stracimy dostępu do Face ID. Producent, wraz z najnowszą aktualizacją iOS wyeliminuje ten problem, który związany jest bezpośrednio ze specjalnym mikokontrolerem zintegrowanym z oryginalnym ekranem. Jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które uszkodziły swój nowy smartfon i nieautoryzowanych serwisów.

Przeczytaj także: Apple się ugięło. Ważna wiadomość dla posiadaczy iPhone 13!

To jednak nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ okazuje się, że Apple otwiera się na nieautoryzowane serwisy oraz domowych majsterkowiczów. Producent poinformował, że rozpoczyna sprzedaż oryginalnych części zamiennych do iPhone 12, 13 i komputerów Mac zasilanych autorskim chipem M1. Jest to ogromny krok w przód i zdecydowane ocieplenie wizerunku giganta z Cupertino.

Naprawa urządzeń amerykańskiej marki jeszcze prostsza

Cały świat technologiczny został zszokowany decyzją, jaką podjęło Apple. Do tej pory amerykański gigant na każdym kroku utrudniał naprawę uszkodzonego urządzenia. Gigant twierdził, że urządzenia te należy naprawiać jedynie w autoryzowanym serwisie. Coś jednak musiało się zmienić, ponieważ firma z Kalifornii postanowiła nie tylko sprzedawać części zamienne do najnowszych smartfonów i komputerów Mac firmom i osobom prywatny, ale również udostępni instrukcje napraw tych właśnie urządzeń!

Początkowo dostępne będą takie komponenty jak wyświetlacze, baterie czy aparaty do smartfonów z serii 12 i 13. Później w ofercie Apple pojawią się kolejne komponenty, które z łatwością będzie można wymienić. Program Apple Self Service Repair zostanie uruchomiony na terenie USA na początku przyszłego roku, a z czasem pojawi się winnych krajach. Producent podkreśla, że o ile naprawa urządzenia na własną rękę jest możliwa, to jednak zaleca udanie się do specjalisty. Co jest jednak najważniejsze to to, że naprawa nie spowoduje unieważnienia gwarancji! Trzeba mieć jednak na uwadze to, że takie urządzenie możemy uszkodzić własnoręcznie.