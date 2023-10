Fajnie jest jeździć autem, które jest wygodne, dobrze wykonane, a przy okazji ekonomiczne. Taka może być właśnie Astra w dieslu. Nie martwisz się o to czy dojedziesz do celu, czy przypadkiem nie zabraknie prądu, a ładowarka będzie zajęta. Po prostu tankujesz, co trwa 2 minuty i możesz pokonać kolejne tysiące kilometrów. A konkretnie, około 1000 na jednym zbiorniku. Dziwię się ludziom, że się nie buntują i jak stado owieczek godzą się na te psychiczne pomysły UE. Komu przeszkadza takie czterocylindrowe 1.5 w dieslu? Na pewno nie mi.

Opel Astra w dieslu. Silnik 1.5 generuje 130 KM. Połączony jest z 8-biegowym automatem.

Opel przeszedł w ręce Stellantis. Widać to doskonale w przypadku testowanego modelu. Astra ma dużo wspólnego z Peugeotem 308, którego miałem okazję wielokrotnie sprawdzać. Czy to coś złego? Cóż, nie ukrywam, widać gołym okiem to, że Opel jest gorzej wykonany od Peugeota. To znaczy, o ile spasowanie jest akceptowalne, o tle jakość materiałów ewidentnie jest słabsza. Czy tego chcemy czy nie, 308 jest wyżej w hierarchii od Astry. Plus dla Opla jest taki, że jego hatchback jest około dziesięć tysięcy złotych tańszy. Do tego dochodzi kwestia silnika. Astra w dieslu to coś, co możemy wybrać w konfiguratorze. W przypadku Peugeota 308 mamy do dyspozycji benzynę lub hybrydę. Ewentualnie elektryka, który jest dwa razy droższy od podstawowej benzyny. Śmiech na sali.

Nowa Astra w dieslu. Na pierwszy rzut oka wygląda świetnie

Fakt, nie sposób przejść obok niej obojętnie. Efektowne, ostre linie nadwozia w połączeniu z tym lakierem sprawiają, że wiele osób z zaciekawieniem spogląda w kierunku Astry. A to przecież zwyczajny hatchback z dieslem pod maską! A jednak, projektanci zrobili co mogli, aby ten model się podobał. I faktycznie tak jest. Prosty, a zarazem świetny design świateł do jazdy dziennej, masywny przedni zderzak, maska z przetłoczeniem, które również zostało ciekawie poprowadzone z frontu na boczną linię nadwozia.

Z boku widać, że projektantów poniosła fantazja. Tu również pojawiają się liczne załamania, które powodują, że nudy tutaj nie ma. Szczerze mówiąc, dodałbym jeszcze większe felgi, a Astra wyglądałaby jeszcze lepiej. Tył to istny majstersztyk. Światła świetnie komponują się z dużymi nadkolami i ostrymi krawędziami zderzaka. Zdecydowanie, Opel Astra w tym wydaniu wygląda na szybki. A tu zaskoczenie, bo pod maską wesoło klekocze diesel 1.5 o mocy 130 KM.

Wnętrze… tak jakby komuś zabrakło polotu i finezji

O ile z zewnątrz ten samochód mi się bardzo podoba, o tyle wnętrze jest takie jakieś, nijakie. Dużo tu twardego plastiku i rysującego się od samego patrzenia piano black. Do tego ten brzydki projekt zegarów z gigantycznymi ramkami wokół ekranu. W centralnym punkcie jakiś niepasujący do niczego schowek i kratka wentylacji. Już nie wspominam o tym, że w tunelu środkowym zastosowano gumę, która była bardzo porysowana, a przecież to praktycznie nowe auto. Powodzenia po np. 200 tysiącach kilometrów.

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że np. boczki drzwi są inne z przodu, a inne z tyłu. Przód nie może narzekać np. na to, że są one miłe w dotyku. Z tyłu z kolei producent całkowicie zignorował pasażerów i dał tak twardy plastik, że można sobie rozbić na nim głowę. Chociaż tyle, że kanapa i fotele są w miarę wygodne oraz wykonane z ładnego i trwałego materiału.

Bagażnik nie jest zbyt wielki, ale 422 litry i foremne ustawienie sprawiają, że jest w miarę pojemny. Zawsze można złożyć tylną kanapę (dzieli się w proporcji 60:40), dzięki czemu uzyskacie aż 1339 litrów na swoje bagaże.

Jak jeździ Astra w dieslu z silnikiem 1.5 130 KM?

Na początek kwestie techniczne. Jest to czterocylindrowy diesel o pojemności 1.5. Generuje 130 KM i 300 Nm momentu obrotowego. Silnik współpracuje z ośmiobiegową skrzynią automatyczną. Przyspieszenie do setki trwa 11 sekund. Zbiornik paliwa mieści 51 litrów. Na trasie da się zejść ze spalaniem poniżej pięciu litrów, dlatego przejechanie tysiąca kilometrów na jednym zbiorniku to żaden wyczyn. Ba, 1100, a nawet 1200 kilometrów zrobicie bez konieczności ponownego tankowania. Pokażcie te wyniki fanom samochodów elektrycznych, a do tego powiedzcie ile trwa tankowanie. Myślę, że nie znajdą żadnego argumentu, który będzie przemawiał na korzyść samochodu na prądu.

Oczywiście, spalanie w mieście będzie nieco wyższe. W moich testach oscylowało w okolicach 7 – 8 litrów na krótkich odcinkach. Z kolei trasa – mam tu na myśli drogi krajowe to wynik na poziomie 4 litrów! Na drogach ekspresowych, przy 120 km/h Opel Astra w dieslu potrafi spalić około 5 – 5,5 litrów paliwa. Coś pięknego. Dodam jeszcze, że auto prowadzi się dobrze, jest w miarę poprawnie wyciszone, dlatego np. przedstawiciele handlowi, którzy jeżdżą dużo przy wyższych prędkościach nie będą narzekali. Do tego miejsca nad głową i na nogi jest sporo. Krótko mówiąc – Astra to przyzwoity model, który warto rozważyć jeśli szukacie oszczędnego auta kompaktowego.

