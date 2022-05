Asystent głosowy Sonos namiesza na rynku? Apple, Google i Amazon mają się czego obawiać?

Rynek asystentów głosowych zdominowany jest przez trzech graczy. Apple oferuje Siri, Google ma swojego asystenta, a Alexa od Amazon od wielu lat sukcesywnie pojawia się w domach klientów. Wkrótce do tego grona dołączy asystent głosowy Sonos. Amerykańska firma zajmująca się produkcją urządzeń audio rzekomo pracuje nad swoim inteligentnym pomocnikiem.

Nowy gracz na rynku asystentów głosowych na horyzoncie

W dzisiejszych czasach obsługa urządzeń przy pomocy inteligentnych asystentów głosowych nie jest czymś niezwykłym. Rozwiązanie to jest bardzo proste w obsłudze i przede wszystkim wygodne. Za pomocą asystenta głosowego możemy np. sterować muzyką, urządzeniami, ogrzewaniem czy oświetleniem. Wszystko zależy od tego, jakie urządzenia smart home posiadamy w naszym domu.

Sonos to amerykańska marka, która zajmuje się produkcją urządzeń audio. W swojej ofercie posiada ona ekosystem głośników, jednak od zawsze czegoś im brakowało. Był to oczywiście asystent głosowy. Raporty mówią, że wkrótce się to zmieni, ponieważ asystent głosowy Sonos w najbliższej przyszłości pojawi się na rynku.

Asystent głosowy Sonos pojawi się już w przyszłym miesiącu

Jak podaje The Verge, Sonos pracuje nad inteligentnym asystentem głosowym, który miałby być zaimplementowany do głośników firmy. Asystent głosowy Sonos miałby pojawić się na rynku już na początku przyszłego miesiąca. Rozwiązanie to miałoby pojawić się wraz z aktualizacją oprogramowania wybranych głośników. Oczywiście na początku trafi na rynek amerykański, a z czasem zostanie rozszerzona o kolejne kraje.

Asystent głosowy Sonos będzie uruchamiany przy pomocy komendy „Hey, Sonos”, a wszystkie polecenia będą przetwarzane bezpośrednio na głośniku. Żadne dane nie będą przechowywane na żadnej chmurze. Według informacji podanych przez producenta ich asystent głosowy jest o wiele szybszy od konkurencji w wykonywaniu muzycznych poleceń. Warto jednak zaznaczyć, że asystent nie będzie z początku wspierał platformy Spotify i YouTube Music. Użytkownicy będą mogli sterować muzyką streamowaną z Apple Music, Amazon Music, Pandora, Deezer i Sonos Radio.

Źródło: The Verge