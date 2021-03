Awaryjne lądowanie F-22 Raptor. Awaria podwozia może sporo kosztować

Jeden z najbardziej zaawansowanych odrzutowców wojskowych, a przy okazji jeden z najdroższych, bo kosztujący około 137 milionów dolarów uległ wypadkowi. Według informacji jakie można znaleźć na profilu Air Force amn/nco/snco na Facebooku awaryjne lądowanie F-22 Raptor uszkodziło przednią część podwozia. Na szczęście pilotowi nic się nie stało. Po wylądowaniu na pasie startowym został on zabrany do szpitala.

Wydarzenie miało miejsce w bazie sił powietrznych Eglin, która znajduje się na Florydzie. Niestety, na zdjęciu widać, że maszyna uległa poważnemu uszkodzeniu. Obecnie trwa dochodzenie w sprawie okoliczności tego incydentu. Ewidentnie widać, że problemem jest podwozie zainstalowane na „nosie” F-22 Raptor, które nie otworzyło się podczas lądowania.

Awaryjne lądowanie F-22 Raptor

Jak donosi amerykański portal The Aviatonist jest to już drugi incydent z udziałem myśliwca Raptor w przeciągu dziesięciu miesięcy. W maju ubiegłego roku należący do 325th Fighter Wing (325 Skrzydło Myśliwskie) samolot rozbił się 12 mil na północny wschód od bazy – na poligonie treningowym. Nie chcę nawet sobie wyobrażać ile będzie kosztowała naprawa podwozia myśliwca. Przypominam, jest on warty około 137 milionów dolarów. Kwota robi wrażenie, prawda?

Amerykanie tego typu wypadku klasyfikują pod kątem szkód. Przykładowo najbardziej dotkliwa – klasa A dotyczy incydentów, w których ginie człowiek lub doświadcza trwałego uszczerbku na zdrowi. Dotyczy ona również strat finansowych powyżej dwóch milionów dolarów. Kto wie, może awaryjne lądowanie F-22 Raptor będzie zaliczać się do tego typu klasyfikacji? Następną jest klasa B, której wartość szkód może wynosić od 500 tysięcy do 2 milionów dolarów. Zaliczają się do niej także incydenty, w których człowiek odnosi trwałe uszkodzenia ciała. Klasa C dotyczy obrażeń u ludzi, bądź strat materialnych od 50 do 500 tysięcy dolarów.

Co ciekawe, według Military Times bardzo dużo myśliwców piątek generacji, a więc na przykład F-22 lub F-35 ulega wypadkom. Są to drogie maszyny, dlatego takie wypadku automatycznie zalicza się do Klasy A. Z racji tego Pentagon starał się przedefiniować system kwalifikacji incydentów.

Źródło wiadomości: Popularmechanics.com.