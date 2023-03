Będziesz jutro w Krakowie? Idź do sklepu Xiaomi. Promocje!

Powiem Ci tak. Dawno nie widziałem takich promocji, dlatego jeśli będziesz jutro w Krakowie (chodzi o 25.03), koniecznie idź do sklepu Xiaomi (chodzi o ten znajdujący się w Centrum Handlowym Serenada). Od 10 do 21 będzie tyle ciekawych promocji, że grzech nie skorzystać. Sugeruję jednak być tam rano, bo nie sądzę, że po południu jeszcze coś zostanie.

To już pięć lat odkąd otworzono Xiaomi Store w krakowskim Centrum Handlowym Serenada. W związku z tym marka postanowiła świętować ten dzień z klientami. Pierwszych pięćdziesięciu klientów otrzyma koszulkę. Jeśli kupisz coś za 500 zł lub więcej, dostaniesz kubek, natomiast od 1000 zł dostaniesz długopis żelowy – zawsze coś. Pojawi się foto budka 360, konkursy z nagrodami i tak dalej. To jednak mało znaczące dodatki przy tym, jakie promocje zagwarantuje Xiaomi. Lepiej usiądźcie przed sprawdzeniem tego, co oferować będzie marka.

Będziesz jutro w Krakowie? Idź do Centrum Handlowego Serenada, a konkretnie do sklepu Xiaomi

Zobacz, jakie promocje wystartują o godzinie 10:00. Ja byłem w szoku, bo niektóre produkty zostały przecenione nawet o 87 %! Żeby nie było, że tylko rano będziemy mogli kupić tanio sprzęt z oferty Xiaomi. Oj nie, nie. Po godzinie 17:00 również pojawią się bardzo ciekawe rabaty, na które warto polować. Z resztą, zobaczcie sami.

5 lat Xiaomi Store w Centrum Handlowym Serenada. Promocje 25.03 od 10:00 do 21:00

Smartfon Xiaomi 12 (8+128 GB niebieski) – 1999 zł (przecena z 3799 zł, taniej o 1800 zł). Ilość sztuk – 10.

Odkurzacz automatyczny Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – 1699 zł (przecena z 3398 zł, taniej o 1699 zł). Ilość sztuk – 10.

Monitor Xiaomi Mi Desktop – 499 zł (przecena z 999 zł, taniej o 500 zł). Ilość sztuk – 10.

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Bus 3 – 149 zł (przecena z 399 zł). Ilość sztuk – 20.

Smartfon Remi A1 (2+32 GB) – 279 zł (przecena z 499 zł). Ilość sztuk – 20.

Smartband Xiaomi Mi Smart Band 7 – 79 zł (przecena z 249 zł). Ilość sztuk – 100.

Głośnik bezprzewodowy Mi Compact Bluetooth Speaker 2 – 9 zł (przecena z 69 zł). Ilość sztuk – 100.

Końcówki do szczoteczki Xiaomi Mi Electric Toothbrush Head – 9 zł (przecena z 69 zł). Ilość sztuk – 50.

Lampka nocna Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 – 29 zł (przecena z 79 zł). Ilość sztuk – 100.

Czujnik światła Xiaomi Mi Light Detection Sensor – 19 zł (przecena z 69 zł). Ilość sztuk – 50.

5 lat Xiaomi Store w Centrum Handlowym Serenada. Promocje 25.03 od 15:00 do 21:00

Smartfon Poco M4 Pro 4G (8+256 GB) – 1149 zł (przecena z 1399 zł). 20 sztuk.

Odkurzacz ręczny Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 – 899 zł (przecena z 1499 zł). 20 sztuk.

Blender Xiaomi Smart Blender – 349 zł (przecena z 599 zł). 20 sztuk.

5 lat Xiaomi Store w Centrum Handlowym Serenada. Promocje 25.03 od 17:00 do 21:00

Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite – 1499 zł (przecena z 2199 zł). 20 sztuk.

Smartfon Remi 12C (3+32 GB) – 399 zł (przecena z 649 zł). 20 sztuk.

Torba Xiaomi Sports Fanny Pack – 49 zł (przecena ze 109 zł). 20 sztuk.

5 lat Xiaomi Store w Centrum Handlowym Serenada. Promocje 25.03 od 19:00 do 21:00

Smartfon Remi Notę 11S (6+128GB) – 799 zł (przecena z 1449 zł). 20 sztuk.

Grzejnik elektryczny Mi Smart Space Heater S – 299 zł (przecena z 699 zł). 20 sztuk.

Wentylator stojący Mi Smart Standing Fan 2 Lite – 199 zł (przecena z 319 zł). 20 sztuk.

Warto wiedzieć, że klient może kupić jedną sztukę każdego produktu promocyjnego. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat promocji Xiaomi, zachęcam do odwiedzenia specjalnie przygotowanej podstrony – Mi-Store.pl. Sprawdź również jak wygląda pierwsze auto Xiaomi.