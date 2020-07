BenQ TK800M – solidny wariant kina domowego

Na wstępie, śmiem twierdzić, że jest to jeden z najlepszych projektorów z jakimi miałem do czynienia. W sumie nie spodziewałem się niczego innego po firmie BenQ. Od wielu lat przedsiębiorstwo wyznacza trendy w elektronice np.: w segmencie monitorów gamingowych, czy biurowych. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego uważam, że BenQ TK800M jest tak dobrym projektorem zapraszam do dalszej lektury artykułu.

BenQ TK800M – wygląd zewnętrzny

TK800M ma nowoczesny wygląd, owalne kształty, a to, co przypadło mi do gustu najbardziej to kolorystyka urządzenia. Połączenie bieli i zieleni (na froncie) zapewnia ciekawe walory estetyczne. Na górnej części projektora znajdziemy pokrętła od zooma i soczewki skupiającej (focus). Są tam także przyciski od sterowania w menu, włącznik, i „krzyżak” od ustawienia trapezowego obrazu. W tylnej części mamy oddane do dyspozycji dwa wejścia HDMI, a także USB typu A, mini USB, audio jack oraz PCIN.

4K z HDR

Pod względem możliwości technologicznych BenQ TK800M rozwija skrzydła. Biorąc pod uwagę fakt, że rozdzielczość 8K powoli zaczyna się „rozkręcać”, to 4K UHD w telewizorach i projektorach jest już minimum, aby zadowolić użytkownika. Projektora BenQ używałem głównie do grania na PS4 oraz oglądania filmów na Netflixie. W obu tych przypadkach TK800M spisywał się bardzo dobrze. Głównym tytułem ogrywanym na projektorze był The Last of Us: Part 2. Gra ma pełne wsparcie dla szerokiego zakresu dynamiki obrazu HDR, co sprawia, że obraz wyświetlany wygląda po prostu obłędnie. Z informacji od producenta możemy wyczytać, że jasność lampy to 3000 lumenów, a kontrast wynosi 10.000:1. To połączenie sprawia, że z projektora BenQ TK800M można komfortowo korzystać również w dzień.

Jednakże problemem projektorów od zawsze były czernie i tutaj też nie jest zbyt dobrze. Musimy przygotować się na różne odcienie szarości. Tym bardziej jeśli decydujemy się na seanse w dzień, a do pokoju zagląda słońce.

Ergonomia użytkowania

Interfejs urządzenia jest prosty w obsłudze. BenQ TK800M waży tylko 4 kg, więc z przenoszeniem go pomiędzy pomieszczeniami również nie powinno być problemu. Do zestawu dołączony jest pilot, za pomocą którego możemy manewrować w ustawieniach projektora, kiedy ten jak nietoperz wisi na suficie. Dodatkowo pilot jest podświetlany. W zaciemnionym pomieszczeniu to bardzo przydatne rozwiązanie. BenQ TK800M posiada opcję ustawiania trapezowego w pionie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zniwelować zniekształcenie obrazu spowodowane ustawieniem względem ekranu projekcyjnego lub ściany, na której wyświetlamy obraz. Sporym negatywem jest brak ustawiania trapezowego w poziomie. Musimy wziąć ten czynnik pod uwagę w trakcie montażu TK800M. Projektor musi stać lub wisieć centralnie na wprost ekranu projekcyjnego jeśli chcemy uniknąć zniekształcenia obrazu.

Specyfikacja techniczna BenQ TK800M

System projekcji DLP ‎ Chip DMD 0,47” Rozdzielczość ‎ 3840×2160 Jasność 3000 AL ‎ Współczynnik kontrastu‎ 10000:1 ‎ Czas pracy lampy 4000 /8000 /15000 godzin‎ Współczynnik powiększenia‎ 1.1x Masa‎ 4,2 kg Głośność 33/29 dBA‎ ‎ Pobór mocy‎ 385W