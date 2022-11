Co prawda zazwyczaj w przedsiębiorstwach korzysta się z monochromatycznych drukarek laserowych. Czasami pojawiają się jednak potrzeby związane z drukiem kolorowym. Co wtedy zrobić? Przydatne będzie kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne. Takie jak Brother MFC-L8690CDW. Sprawdźmy, co oferuje wspomniany model.

Producent chwali się, że prezentowane kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne potrafi drukować do trzydziestu jeden stron na minutę, a w zestawie otrzymujemy tonery, które mają zagwarantować do trzech tysięcy wydruków w czerni oraz tysiąc osiemset stron w kolorze. Sprawdźmy, jak wygląda specyfikacja techniczna, którą w wersji rozszerzonej możecie znaleźć na stronie producenta – firmy Brother.

Brother MFC-L8690CDW – laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Rodzaj sprzętu: kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne: drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie

kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne: drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie Wyświetlacz: tak, kolorowy ekran dotykowy o rozmiarze 9,3 cm

tak, kolorowy ekran dotykowy o rozmiarze 9,3 cm Podzespoły: pamięć 512 MB, procesor 800 MHz

pamięć 512 MB, procesor 800 MHz Łączność: sieć Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0, Wi-Fi Direct, sieć przewodowa, AirPrint, Android Print, Google Cloud, iPrint

sieć Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0, Wi-Fi Direct, sieć przewodowa, AirPrint, Android Print, Google Cloud, iPrint Funkcjonalność: kopiowanie 2-stronne, skanowanie 1200 x 600 dpi, szybkość do 31 kopii na minutę w kolorze i mono, druk dwustronny, pierwszy wydruk w mniej niż 15 sekund, skan, dwustronny, podajnik na 250 arkuszy

kopiowanie 2-stronne, skanowanie 1200 x 600 dpi, szybkość do 31 kopii na minutę w kolorze i mono, druk dwustronny, pierwszy wydruk w mniej niż 15 sekund, skan, dwustronny, podajnik na 250 arkuszy Wymiary i waga: 435 mm x 526 mm x 539 mm, 27,9 kg

435 mm x 526 mm x 539 mm, 27,9 kg W zestawie: kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8690CDW, przewód zasilający, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, tonery, które gwarantują wydruk do trzech tysięcy stron.

Jak widać na pierwszy rzut oka, mamy do czynienia z prawdziwym kombajnem. Ale, żeby nie było, patrząc na wymiary testowanego modelu, jest to – jak na takie możliwości – kompaktowe urządzenie. To duży plus, szczególnie w niewielkich biurach, gdzie każdy metr kwadratowy jest na przysłowiową „wagę złota”. Warto również zaznaczyć, że wspomniane rozmiary nie wpływają w żaden sposób na specyfikację techniczną – nadal mamy świetną wydajność, ale jak już wspomniałem, gwarantują ją podzespoły i rozwiązania „ukryte” w kompaktowej obudowie. To duży plus – przynajmniej ja tak uważam.

Prezentowany model to świetny sprzęt dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wydajnego urządzenia do druku zarówno mono, jak i w kolorze. I wydajemy się, że faktycznie można tak określić MFC-L8690CDW. Druk do trzydziestu jeden stron na minutę i nie mówię tu tylko o drukowaniu w trybie monochromatycznym, ale również w kolorze. Dupleks? Nie ma sprawy – 14 stron na minutę. Mało tego, możemy również skanować i to dwustronnie, a za obsługę urządzenia odpowiada duży i czytelny ekran dotykowy. Samo połączenie z naszą lokalną siecią jest banalne. Wystarczy odnaleźć nasze Wi-Fi, wpisać hasło, a resztę zrobi za nas sprzęt. Oczywiście, wypada również przeprowadzić konfigurację w każdym z komputerów, ale to jest już raczej formalnością.

Urządzenie zostało wyposażone w podajnik o pojemności 250 arkuszy. Z jednej strony standardowo, z drugiej natomiast dla niektórych może to być wartość niewystarczająca. W przypadku naszej firmy nie miało to jakiegoś wielkiego znaczenia, bowiem nie drukujemy dużej ilości arkuszy. Ciekawostką jest to, że w jeśli będziemy chcieli zwiększyć pojemność podajnika – tak, jest taka możliwość – możemy ją „rozszerzyć” do 1050 arkuszy. Oczywiście, wymagać to będzie dopłaty do elementów dodatkowych, ale jest to możliwe. Odpowiada za to dodatkowy dolny podajnik LT-330CL.

Model ten pozwala na drukowanie i skanowanie z sieci, zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej. Możemy również wykorzystać przewód USB do podłączenia np. naszego komputera. Kolejną opcją jest port USB, do którego podłączamy np. pendrive z naszymi dokumentami. Niby oczywiste, ale wolę o tym wspomnieć. Należy również dodać, że jeśli drukarka zostanie podpięta do sieci Wi-Fi z Internetem, będziemy mogli drukować za pomocą rozwiązań mobilnych, takich jak np. Apple AirPrint. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na wydruk zdalny, bez konieczności połączenia z tą samą siecią Wi-Fi.

MFC-L8690CDW oferuje także funkcję faksu, aczkolwiek mi osobiście przez ostatnie… 15 lat nie zdarzyło się z niej korzystać. Jeśli ktoś jej nadal potrzebuje – jest taka opcja, aczkolwiek nie wypowiadam się na temat jakości faksowanych dokumentów, gdyż takowej opcji nie przetestowałem. Co innego wydruki – przejdźmy więc do testów praktycznych.

Test praktyczny Brother MFC-L8690CDW

Skoro mamy do czynienia z urządzeniem oferującym druk laserowy w kolorze, to właśnie na takiej funkcji skupiałem się najmocniej. Wnioski? Bardzo dobra jakość wydruku – zarówno dokumentów z elementami graficznymi, jak i np. całych zdjęć. Zdecydowanie można śmiało przyznać, że MFC-L8690CDW to nie tylko drukarka, która pozwoli na „przeniesienie” na tradycyjny papier kilku wykresów w kolorze, ale model ten zdecydowanie sprawdzi się, gdy chcemy wydrukować np. album rodzinny „okraszony” sporą ilością zdjęć. Rzecz jasna, potrzebny będzie dobrej jakości papier, ale to raczej formalność.

Jeśli chodzi o szybkość działania, druk od uruchomienia do zakończenia dziesięciu dwustronnych arkuszy trwał niecałą minutę (dokładnie 53 sekundy). Warto również dodać, że naprawdę po kilkuset wydrukowanych arkuszach, nie zauważyłem żadnego błędu – nie ma zagięć, smug, zagnieceń. Widać zdecydowanie, że mamy do czynienia z urządzeniem nie tylko szybkim i wydajnym, ale również oferującym wysoką jakość wydruków w kolorze. Żeby nie było zbyt kolorowo, mogę zauważyć dziwne, zbyt intensywne zużycie niektórych tonerów. Dodam tylko, że na początku testu wszystkie oferowały tą samą ilość materiału. Po wydruku kilkuset arkuszy jeden z nich został zużyty zauważalnie więcej względem reszty.

Dodam również, że toner czarny (oryginalny) to wydatek rzędu 400 złotych, jeden kolor podobnie – około 370 zł, z kolei samo urządzenie – Brother MFC-L8690CDW kosztuje około 3200 zł (mowa o najtańszych ofertach w porównywarce cenowej).

