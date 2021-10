Buty do tenisa dla wymagających? Poznaj Asics GEL-RESOLUTION 8

Każdy sport, niezależnie czy mówimy o piłce nożnej, wędkarstwie czy golfie, wymaga od zawodnika odpowiedniego sprzętu. Ma on za zadanie „wspierać” zawodnika. Jeśli lubicie od czasu do czasu poodbijać piłkę rakietą, powinniście wyposażyć się w odpowiednie buty do tenisa. Szczególnie dotyczy to wymagających sportowców. Oto Asics GEL-RESOLUTION 8.

Tym razem będzie krótko, gdyż buty do tenisa w moim przypadku przydają się… sporadycznie. Staram się próbować nowych dziedzin sportu, jednak w tym przypadku jestem totalnym amatorem. Co ciekawe, jest to już szósta para butów Asics, którą opisujemy na łamach naszego portalu. Ot, taka ciekawostka. Tak czy inaczej, przyjrzyjmy się rozwiązaniom, jakie oferuje model Asics GEL-RESOLUTION 8.

Buty do tenisa dla wymagających. Oto Asics GEL-RESOLUTION 8

Zacznę od tego, że jest to moja pierwsza styczność z tego typu obuwiem. Nie wiem czy wszystkie buty tenisowe są takie same jak prezentowany model. O co chodzi? O to, że praktycznie całość pokrywa twardy plastik / guma, co sprawia, że do takiego obuwia trzeba się przyzwyczaić. Nie jest to proste. Na początku wydawało mi się, że buty są na mnie za małe. Dopiero po chwili noga tak jakby przyzwyczaiła się i mogłem zapomnieć o dyskomforcie, którego zaznałem tuż po włożeniu Asics GEL-RESOLUTION 8 na stopy. Rozmiar był taki sam jak w przypadku obuwia do biegania, wszystko pasowało tak jak należy, a jednak – była to nowość. Uprzedzam – jest to dość dziwne uczucie. Szczególnie dla osób, dla których będą to pierwsze buty tenisowe. Z czego się bierze? To za sprawą wykorzystania tworzywa AHAR, które zwiększa przyczepność oraz zmniejsza zużycie butów.

Sam producent twierdzi, że model ten ma zapewnić świetną reakcję na ruch, co ma przełożyć się na odpowiednie wyczucie kortu. Ma w tym pomóc między innymi cholewka FLEXION FIT, która ma za zadanie zapewnić dopasowanie podparcia stopy. Z kolei technologia DYNAWALL odpowiada za zwiększenie stabilizacji części stopy w trakcie ruchów na boki. Podeszwa została wykonana tak, aby buty tenisowe Asics GEL-RESOLUTION 8 spisywały się świetnie na każdym korcie. Oczywiście, chodzi o pełną stabilność w trakcie szybkich zmian kierunku. A tych przecież w tym sporcie jest od groma.

Producent chwali się, że prezentowane buty do tenisa wyposażono w technologię amortyzacji GEL na pięcie oraz w środkowej części stopy. Ma to ograniczyć wstrząsy, które pojawiają się wtedy, gdy na przykład nagle się zatrzymujemy, bądź startujemy aby oczywiście sprawnie odbić piłkę.

Buty tenisowe Asics w praktyce

Kiedy już faktycznie przyzwyczaiłem się do dość mocnego ucisku, muszę przyznać, że nawet pomimo tego, że jestem amatorem, odczuwałem różnicę. Mam oczywiście na myśli granie w butach Asics GEL-RESOLUTION 8 w porównaniu do zwykłego, uniwersalnego obuwia sportowego. Po prostu, kiedy zacząłem grę, zapomniałem o wspomnianym już dyskomforcie. Dużym plusem jest to, że buty do tenisa, które testowałem są bardzo lekkie. To duży atut, gdyż po kilku godzinach treningu wcale nie odczuwałem zmęczenia stóp. Użyte w produkcji obuwia materiały i technologie faktycznie zapewniają stabilność oraz przyczepność. Czy komfort również? Tu bym musiał się zastanowić, aczkolwiek problemem jest to, że jestem amatorem w kwestii tego typu sportu. Nie chcę więc się wymądrzać. Na pewno znajdzie się ktoś, kto wyjaśni to i owo w komentarzu (mam nadzieję).

Kilka treningów pozwoliło mi jednak wyrobić sobie jakaś opinię. Faktycznie, przyczepność do podłoża (a grałem na kilku różnych kortach) jest na odpowiednim poziomie. Podobnie jest ze stabilnością stopy, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka kontuzji, a te przecież przy nagłych „zwrotach akcji” mogą się pojawiać dość często.