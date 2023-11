Myślisz CAT, mówisz – ciężki sprzęt. A jednak, Caterpillar to nie tylko maszyny. Wielu z nas może ich kojarzyć również z… branży odzieżowej. Dowiedziałem się, że pojawiła się nowa kolaboracja: CAT FOOTWEAR X NIGEL CABOURN. Pomyślałem więc, że pokażę Wam efekt tej współpracy.

Jak już wspominałem, Caterpillar to nie tylko maszyny, chociaż fakt, z nimi głównie kojarzymy to przedsiębiorstwo. Z resztą, wystarczy zerknąć na stronę firmową, aby utwierdzić się w przekonaniu, że faktycznie ciężki sprzęt to priorytet tej firmy. Tak czy inaczej, w tym tekście chciałbym pokazać ciekawą współpracę z projektantem Nigelem Cabournem. A co było inspiracją tego działania? Zdziwisz się, jak się dowiesz. Lepiej usiądź.

Dwustu marynarzy amerykańskiej marynarki wojennej, 1956 rok i wyprawa wycia o nazwie: operacja deepfreeze. Już sama nazwa mówi sama za siebie. Mężczyźni udali się na Antarktydę, gdzie czekała na nich ekstremalnie niska temperatura i bardzo trudne warunki do życia, a co dopiero do pracy. Dlaczego tam pojechali? Mieli zadanie z tych wręcz niemożliwych. Musieli zbudować trzy bazy dla amerykańskich naukowców oraz bazę lotniczą. Udało im się?

Oczywiście, że tak. Mieli do swojej dyspozycji flotę ciągników oraz sprzętu marki Caterpillar. Było trudno, bo przecież teren ten był całkowicie dla nich nieznany. Do tego doszła bardzo niska temperatura ale jednak, prowadziło ich motto “Can Do!”. Dzięki swojej upartości w dążeniu do realizacji powierzonych celów oraz oczywiście wsparciu sprzętu udało im się stworzyć trzy bazy dla naukowców oraz bazę lotniczą.

Projektant inspirował się wspomnianą podróżą i postawą dwustu marynarzy amerykańskiej marynarki wojennej podczas projektowania nowości dla marki CAT FOOTWEAR. Co ciekawe, tworzył on przez wiele lat projekty, które inspirowane były różnymi wyprawami po całym świecie. Efektem były ubrania sprawdzające się w ekstremalnych warunkach. I tak też jest w przypadku tej kolekcji. Można ją podsumować trzema słowami: trwałość, użyteczność oraz funkcjonalność. Jest to w pewnym stopniu trzon kolekcji.

Zerknijcie na fotki, na których widać model buta Omaha Lace. Można dostrzec tam nawiązanie do kurtek Parka Nigela Cabourna. Do tego mamy sznurowadła, które krzyżują się na odbiciu i przechodzą przez pętlę by owinąć się wokół mankietu cholewki. Niby detal, a jednak projekt ma być funkcjonalny. Do tego dochodzi charakterystyczny dla obuwia roboczego nosek, który posiada ochronną gumę. Z kolei cholewka została wykonana z pikowanego nylonu technicznego. Po co? Oczywiście, chodzi o optymalną izolację. Mamy więc wytrzymałe i odporne obuwie, które przez okazji jest lekkie i elastyczne.

Jeśli zainteresował was efekt kolaboracji, możecie zakupić wspomniane obuwie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i zielonej. Jest ono dostępne za pośrednictwem strony CAT Footwear. Cena? 799 zł za parę. Interesuje Cię moda męska? Sprawdź inne nasze artykuły z tej kategorii.