Listopad jak zwykle przynosi wysyp promocji, a tym razem swoje przeceny odpaliła również hiszpańska marka. Sprawdźmy Cecotec Black Weeks 2025. Producent obniżył ceny urządzeń nawet o 30%. W promocji dominują sprzęty do kuchni i urządzenia beauty, a z oferty można korzystać aż do końca listopada. Brzmi jak dobry moment, żeby rzucić okiem na to, co trafiło na listę. A zatem? Zobaczmy!

Cecotec Black Weeks 2025

Kuchnia na pierwszym planie – airfryer Cecofry Fantastik Window 5500 w promocji

W centrum promocyjnej oferty znalazł się popularny airfryer Cecofry Fantastik Window 5500. To nowoczesna frytkownica beztłuszczowa, która łączy w sobie wydajność, funkcjonalność i zdrowe podejście do gotowania.

Urządzenie ma moc 1500 W, więc nagrzewa się szybko i pozwala przygotować potrawy w krótkim czasie. Do tego dochodzi spory, 5,5-litrowy pojemnik, co ułatwia gotowanie większych porcji – w sam raz, jeśli ktoś przygotowuje posiłek „na raz” dla całej rodziny.

Sercem urządzenia jest technologia PerfectCook, która odpowiada za równomierne krążenie gorącego powietrza. Dzięki temu dania wychodzą chrupiące z zewnątrz i delikatne w środku, bez potrzeby używania dużej ilości tłuszczu. Frytkownica oferuje regulację temperatury od 80 do 200°C oraz możliwość ustawienia czasu pracy do 60 minut. W ramach Black Weeks airfryer jest dostępny na cecotec-sklep.pl w cenie 299 zł.

Cecotec Black Weeks 2025. Na zdjęciu: Cecofry Fantastik Window 5500.

Promocja na ekspres Cecotec FreeStyle Compact – kawa jak kto lubi

W ofercie Black Weeks nie zabrakło również ekspresów do kawy. W tym roku przeceniona została kompaktowa propozycja Cecotec, czyli FreeStyle Compact.

To wielofunkcyjny ekspres, który pozwala przygotować zarówno kawę mieloną, jak i kapsułkową. Dzięki temu łatwo wybrać sposób parzenia, który akurat pasuje. System Thermoblock sprawia, że kawa jest gotowa już po 30 sekundach, a włoska pompa ciśnieniowa ForceAroma 20 barów dba o odpowiednią temperaturę i aromat.

Ekspres umożliwia przygotowanie espresso, lungo lub większej kawy, dopasowując się do indywidualnych preferencji. Urządzenie można kupić w cenie 369 zł na cecotec-sklep.pl.

Cecotec Black Weeks 2025. Na zdjęciu: Freestyle Compact.

Kategoria beauty też przeceniona – Air Lisse jako pomysł na prezent

Cecotec dorzucił również promocje na swoje urządzenia beauty. Wśród nich pojawiła się aeroprostownica Cecotec Air Lisse, dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: olive oraz champagne.

Air Lisse łączy funkcję suszarki i prostownicy, oferując trzy tryby: Air, Lisse oraz Air&Lisse, które można dopasować do rodzaju włosów i oczekiwanego efektu. Technologia jonowa pomaga w redukowaniu puszenia i elektryzowania, a powłoka ceramiczna wzbogacona o keratynę i olejek arganowy ma wspierać ochronę włosów i nadawać im połysk. Technologia Air&Care dba o równomierne rozprowadzanie ciepła, dzięki czemu stylizacja jest delikatniejsza. Prostownica dostępna jest w cenie 299 zł na stronie producenta

Kolejna propozycja beauty – Bamba CeramicCare 10in1 Styler

Wśród przecenionych urządzeń z kategorii beauty znalazła się również Cecotec Bamba CeramicCare 10in1 Styler – lokówko-suszarka umożliwiająca stylizację na wiele sposobów.

Urządzenie ma 10 wymiennych nasadek, które pozwalają suszyć, prostować, podkręcać i wygładzać włosy. Ceramiczna powłoka ma chronić włosy przed przegrzaniem, a jednocześnie zapewniać płynny poślizg.

Do tego dochodzą trzy ustawienia temperatury i dwa poziomy nawiewu. Jest też funkcja zimnego powietrza, która utrwala fryzurę. Moc 1000 W pozwala na szybkie rezultaty, a ergonomiczna konstrukcja, zimna końcówka i obracający się o 360° kabel zwiększają komfort podczas użytkowania. Urządzenie można kupić na cecotec-sklep.pl w cenie 199 zł.

Cecotec Black Weeks 2025. Na zdjęciu: Bamba CeramicCare 10in1 Styler.

Coś na jesienne wieczory – Pure Aroma 550 Connected White Woody

Ostatnią propozycją Cecotec na Black Weeks jest nawilżacz powietrza Pure Aroma 550 Connected White Woody, przeceniony na 139 zł.

To urządzenie wyposażone w 500 ml zbiornik, który pozwala na nawet 12 godzin pracy bez dolewania wody. Wydajność 25 ml/h sprawia, że sprzęt dobrze sprawdza się podczas aromaterapii.

Pure Aroma 550 można obsługiwać z poziomu aplikacji mobilnej – ustawiać tryby, czas pracy, a nawet budzik. Urządzenie ma wbudowany głośnik Bluetooth do odtwarzania muzyki oraz ekran LED. Podświetlenie dostępne jest w 7 kolorach, co pozwala dopasować atmosferę do nastroju lub pory dnia.

Cecotec Black Weeks 2025. Gdzie znaleźć urządzenia?

Urządzenia w promocyjnych cenach Cecotec Black Weeks 2025 dostępne są w oficjalnym sklepie, ale również u wybranych partnerów. Wszystkie produkty można znaleźć w sklepach: Rozetka, Komputronik, Morele i Media Expert.

Cecotec Black Weeks 2025.

Podsumowanie – warto zerknąć, nawet jeśli nie planujesz zakupów

Choć listopadowe promocje potrafią być męczące, tutaj mamy zestaw urządzeń, które wiele osób i tak rozważa na co dzień – airfryery, ekspresy, sprzęt do włosów czy nawilżacze powietrza.

Dobrze więc wiedzieć, że do końca miesiąca można je kupić taniej. Nawet jeśli nie planujesz zakupów „na już”, to może być dobry moment na przejrzenie opcji i porównanie modeli. W końcu lepiej sprawdzić teraz, niż za miesiąc odkryć, że akurat to urządzenie było przecenione, a może akurat będzie to idealny prezent na Gwiazdkę?

Sprawdź relację z wydarzenia Cecotec w Polsce.