Hiszpańska marka Cecotec wreszcie pokazała swoje szerokie portfolio w Polsce podczas eventu „Cecotec blisko Ciebie”. Miejsce? 46. piętro Skyfall Warsaw – więc widok był równie spektakularny jak same produkty. Event był okazją, żeby przyjrzeć się, jak technologia może naprawdę ułatwiać życie i wciągnąć w interaktywne doświadczenia z różnych dziedzin – od gotowania, przez pielęgnację, aż po sprzęt dla zwierząt

Cecotec w Polsce. Na zdjęciu David Gaboriaud, Klaudia Niescior, Conrado Moreno.

Kuchnia pełna gadżetów i hiszpańskiego smaku

Event, który wspierał dystrybutor – firma Upun – od razu wprowadzał w klimat fun cookingu. Na gości czekały maszyny do popcornu, lodów – więc było kolorowo i smakowicie. Prawdziwą gwiazdą strefy kulinarnej był robot kuchenny Mambo z automatycznym dozownikiem żywności. Dla fanów szybkiego gotowania nie lada gratka – blender Grand Katana z przeciwbieżnymi ostrzami, który w rekordowym tempie radzi sobie z każdym składnikiem.

Nie zabrakło też konkursu kulinarnego prowadzonego przez cenionego hiszpańskiego szefa kuchni Davida Gaboriauda, który zachęcał uczestników do kreatywnego gotowania z użyciem sprzętów Cecotec. A airfryery, takie jak DuoHeat 6500, pokazały, że można przyrządzić zdrowe frytki czy chrupiące nuggetsy w kilka minut, bez oleju i bałaganu.

Cecotec w Polsce. Na zdjęciu strefa retro.

Kawa na każdym poziomie – od domowego espresso po profesjonalne baristyczne rozwiązania

Strefa kawowa przyciągnęła uwagę każdego miłośnika małej czarnej. Widzowie mogli zobaczyć flagowe ekspresy z serii Cafelizzia, Cremmaet i Power Espresso, od kompaktowych maszyn po profesjonalne modele Baristeo. Smak i aromat espresso, latte czy cappuccino przygotowanego w kilka sekund? W Skyfall Warsaw można było się przekonać, że to nie tylko gadżet, ale realna przyjemność każdego poranka.

Strefa beauty Cecotec – bo technologia może też zadbać o włosy

Cecotec nie zapomniało o urodzie i stylizacji. W strefie beauty goście spotkali ambasadorkę marki Klaudię Nieścior, a profesjonalne stylistki pokazały, jak działają urządzenia: od wielofunkcyjnych AirGlam do suszenia, prostowania i robienia loków, przez aeroprostownice Air Lisse z funkcją jonizacji, po suszarki DryGlam Nano Plasma i IoniCare RockStar Style, które dbają o włosy i zapobiegają puszeniu. Do tego prostownice CeramicCare Unique i lokówki SurfCare – wszystko w nowoczesnym, eleganckim wydaniu.

Nie zapomniano też o mężczyznach – prezentowana była linia PrecisionCare, czyli trymery i urządzenia do pielęgnacji twarzy, które pozwalają w kilka minut ogarnąć codzienny look. Klaudia Nieścior podkreśliła:„W mojej pracy stawiam na urządzenia, które pozwalają działać szybko i skutecznie, ułatwiając codzienną pielęgnację. Doceniam rozwiązania, które w prosty i intuicyjny sposób pomagają zadbać o mój wygląd.”

Cecotec w Polsce. Na zdjęciu strefa beauty.

Dla zwierząt, do prasowania i trochę retro

Cecotec zadbało też o pozostałe aspekty codziennego życia. Pojawiły się strefy: pet dla zwierząt, sprzęty do prasowania oraz sekcja retro, gdzie prezentowane były designerskie tostery, czajniki, ekspresy i blendery w nietypowych wersjach kolorystycznych.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – i to w jednym miejscu. A do tego wszystko wyglądało naprawdę przyjemnie wizualnie, nowocześnie, ale nie przesadnie futurystycznie.

Kto prowadził event?

Wydarzenie poprowadzili Conrado Moreno, Klaudia Nieścior, David Gaboriaud oraz Irina Lastovjak, czyli mieszanka ekspertów kulinarnych, ambasadorki i przedstawiciele marki, którzy pokazali, że Cecotec łączy funkcjonalność z przyjemnością z używania.

Podsumowanie

Podsumowując, event „Cecotec blisko Ciebie” pokazał, że hiszpańska marka potrafi połączyć technologię z codziennym życiem w naprawdę przyjemny sposób. Od kuchni, przez strefę beauty, aż po gadżety dla zwierząt – każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W Skyfall Warsaw widać było, że Cecotec nie stawia tylko na nowinki technologiczne, ale też na komfort, praktyczność i dobrą zabawę. Jeśli więc szukasz sprzętów, które ułatwią życie, a przy tym nie zajmą połowy kuchni, warto mieć tę markę na radarze.

Sprawdź nowości Cecotec na IFA Berlin 2025.