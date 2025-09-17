Cecotec na IFA Berlin 2025. Wiele wspaniałych nowości AGD!

Będąc na targach musiałem wręcz odwiedzić stoisko hiszpańskiej marki, która jeszcze przed wydarzeniem zaskoczyła rozmachem. Cecotec na IFA Berlin 2025 pokazał, co to znaczy moc, energia i potęga. Nie wiem czy wiecie, ale ta marka to gigant na Półwyspie Iberyjskim. Mnogość urządzeń jakie oferuje ten producent mówi sama za siebie. Nie inaczej było w Niemczech, bowiem Cecotec miał jedno z największych stoisk, jakie tam widziałem.

Cecotec na IFA Berlin 2025 – hiszpańska marka pokazała wiele ciekawych produktów.

Na początku września, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem targów, Magdalena z naszej redakcji przygotowała artykuł, który zawierał zapowiedź stoiska Cecotec na IFA Berlin 2025. Ta hiszpańska marka, która prężnie rozwija się już od trzydziestu lat faktycznie pokazała co to znaczy rozmach. Odwiedzając stoisko, musiałem zrobić sporo kroków i poświęcić bardzo dużo czasu, aby poznać wszystkie produkty, które zostały zaprezentowane w Berlinie. Nic dziwnego – rozwiązań Cecotec było mnóstwo na tej gigantycznej, mającej 1200 m2 powierzchni.

Cecotec na IFA Berlin 2025 – Everybody Tech!

Od czego zacząć? Serio, ciężko powiedzieć, ponieważ podczas targów w Berlinie, odwiedzając stoisko Cecotec mogłem zobaczyć Festiwal Gastronomiczny, z paellą (jeśli dobrze kojarzę), rzecz jasna, jako jednym ze wspaniałych dań, które przygotował szef kuchni. Nic dziwnego – korzystał ze świetnego sprzętu tej marki, a miał do dyspozycji nie tylko tak zwane duże AGD, ale również blender Grand Katana, który posiada dwa przeciwbieżne ostrza, mające za zadanie błyskawicznie rozdrabniać nawet te najtwardsze produkty.

Kucharzom pomagał również robot kuchenny Mambo, który ma nie tylko automatyczny dozownik ale wiele trybów ułatwiających przyrządzanie potraw. Oczywiście, Cecotec ma w swojej ofercie posiada również świetne airfryery (kiedyś testowaliśmy jeden – Cecofry Absolute 7600, który sprawdził się podczas ), które także były wykorzystywane by przygotowywać różne świetne dania.

Kucharze Cecotec przygotowali dania na kilku stoiskach!

Na wspomnianych 1200 m2 odwiedzający mogli „odwiedzić” trzy różne stoiska związane z kulinariami. To pokazało, jak wiele produktów ma w swojej ofercie Cecotec. Na jednym – o czym już pisałem – mogliśmy poznać dania główne. Kolejne stoisko było związane z frytownicami beztłuszczowymi. Było też trzecie, ogromne stoisko, na którym zaprezentowano wiele ekspresów do kawy (którą rzecz jasna można było degustować), ale także smoothie i inne orzeźwiające napoje. Krótko mówiąc – pod kątem kulinarnym Cecotec zaskoczył.

Mam na myśli nie tylko pyszności, które się tam pojawiały ale również urządzenia, które ta marka ma w swojej ofercie. Mam nadzieję, że Upun, oficjalny dystrybutor marki Cecotec w Polsce wprowadzi bardzo dużą ilość tych produktów, ponieważ większość z nich wywarła na mnie gigantycznie pozytywne wrażenie.

Produkty beauty Cecotec na IFA Berlin 2025

Ogromną część stoiska marka poświęciła produktom z branży beauty. Myślę, że będziemy je „hurtowo” testować na łamach MenWorld, ponieważ te również wywarły wrażenie. Mam tu na myśli między innymi ciekawe suszarki DryGlam Waves. Podczas targów pokazano również prostownicę Air Lisse 2w1, który jak sama nazwa mówi pomaga w suszeniu oraz w prostowaniu włosów.

Pojawiła się również nowa wersja lokówki CeramicCare AirGlam. Najważniejsze było w tym wszystkim to, że wiele produktów można było przetestować… na sobie. A pomagali w tym styliści, którzy wiedzieli jak obsługiwać ten sprzętu i jak zabrać się za nasze włosy. Widziałem na własne oczy, jak jednej z kobiet zmieniły się włosy – na plus oczywiście.

Cecotec ma wiele ciekawych rowerów, hulajnóg i skuterów elektrycznych

Temat na topie – wydaje mi się, że coraz więcej produktów posiada w swojej ofercie sprzęt mobilny. Nie inaczej jest w przypadku Hiszpanów, którzy przecież na ulicach Barcelony czy Madrytu wręcz nałogowo korzystają z tego typu środku lokomocji. Nic dziwnego, na tych wąskich uliczkach najlepiej sprawnie śmigać skuterem, rowerem czy hulajnogą. Warto zauważyć, że marka może pochwalić się posiadaniem certyfikatu DGT, który dotyczy hiszpańskich regulacji związanych z homologacją. Wielkie wrażenie wywarł na mnie model elektrycznego skutera – Cecotec Vulcano, który generuje moc na poziomie aż 17000 W, czyli może jechać do 120 km/h. Porównując go ze spalinowymi odpowiednikami – to tak, jak byśmy mieli sprzęt z silnikiem 125 cm3.

Cecotec na IFA Berlin 2025 pokazał również szereg innych rozwiązań

Wybaczcie, że nie opisuję szczegółowo konkretnych produktów, ponieważ było ich tak dużo, że musiałbym przygotować wiele osobnych artykułów. Liczę na to, że wiele urządzeń pojawi się w naszej redakcji. Oczywiście tych, które będą oferowane w Polsce, chociaż szczerze mówiąc liczę na to, że będzie ich bardzo dużo. Dlaczego? Przykładowo, lodówki, zmywarki czy pralki – ten sprzęt wyglądał solidnie i wydaje mi się, że spotkałby się z dużym zainteresowaniem wśród klientów w Polsce.

Były również bardzo ciekawe produkty, które sprawdziłyby się w domach, w których żyją zwierzęta – kuwety, poidełka i wiele, wiele innych. Cecotec ma w swojej ofercie tak ciekawy sprzęt jak roboty koszące czy te, które utrzymują porządek na basenie.

Mało tego, dokładnie przyglądając się produktom na stoisku tej hiszpańskiej marki, dostrzegłem również wiele ciekawych narzędzi do majsterkowania! Mało? Co powiesz na atlas do ćwiczeń? Tak, taki prawdziwy, który znasz z siłowni! A może materac do łóżka? Takowe również pojawiają się w ofercie. Co tu dużo pisać, pełną (czyli gigantyczną) ofertę marki Cecotec poznasz na hiszpańskiej stronie. Warto zajrzeć, ponieważ