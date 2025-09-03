Targi IFA w Berlinie to od lat mekka technologii użytkowej. To tutaj giganci rynku prześcigają się w pomysłach, jak ułatwić nam codzienność – od kuchni, przez salon, aż po ogród i transport. Co pokaże Cecotec na IFA? W tym roku jedną z najbardziej okazałych przestrzeni wystawienniczych przygotowała hiszpańska marka, która od lat specjalizuje się w sprzętach AGD. I zrobiła to naprawdę z rozmachem: ponad 1200 m kwadratowych, interaktywnych doświadczeń, pokazów i premier.

Cecotec na IFA Berlin 2025

„Everybody Tech”, czyli technologia dla każdego

Hasło, które Cecotec promuje w Berlinie, brzmi prosto: „Everybody Tech”. W praktyce oznacza to chęć pokazania, że innowacja nie musi być elitarna, droga ani hermetyczna. To sprzęt, który ma trafić do zwykłych domów i faktycznie rozwiązywać codzienne problemy. A że Hiszpanie lubią robić show – ich stoisko ma zmienić się w festiwal smaków, zapachów i dźwięków.

Festiwal Gastronomiczny – kuchnia na żywo

Kto choć raz odwiedził IFA, ten wie, że kuchnia to jeden z najchętniej odwiedzanych działów. Cecotec postanowił wykorzystać ten fakt i przygotował Festiwal Gastronomiczny. Na miejscu mają odbywać się pokazy gotowania – od chrupiącej pizzy z frytkownicy po aromatyczne mięso przygotowane przy minimalnej ilości oleju. Do tego profesjonalny szef kuchni zaprezentuje możliwości robota kuchennego Mambo z automatycznym dozownikiem żywności i nowymi trybami pracy.

Nie zabraknie też kawowego akcentu – goście mogą spróbować naparu przygotowanego przez baristę na sprzęcie Cecotec. A dla fanów blenderów? Jest „Grand Katana” – urządzenie z przeciwbieżnymi ostrzami, które w kilka sekund poradzi sobie nawet z twardymi produktami.

Cecotec na IFA Berlin 2025: ogród, basen i sztuczna trawa

Cecotec nie ograniczył się do kuchni. Na stoisku pojawi się… sztuczna trawa i basen. Wszystko po to, by w realistycznych warunkach pokazać nowe urządzenia do ogrodu. Wśród nich znajdą się m.in. bezprzewodowe czyściki do basenów z podwójnymi rolkami czy modele zasilane energią słoneczną. Do tego inteligentne kosiarki, które mają odciążyć właścicieli domów i ogrodów.

Strefa beauty – domowy salon kosmetyczny

Kolejną atrakcją ma być przestrzeń poświęcona pielęgnacji osobistej. Symulator salonu kosmetycznego pozwoli przetestować nowe suszarki, prostownice i lokówki. Na szczególną uwagę zasługuje suszarko-prostownica Air Lisse 2in1, która w jednym kroku ma wysuszyć i wygładzić włosy, oraz nowa wersja lokówki AirGlam. A całość mają dopełniać styliści, którzy będą doradzać i podpowiadać, jak używać urządzeń.

Mobilność elektryczna – rowery, hulajnogi, motocykle

Co jeszcze pokaże Cecotec na IFA Berlin 2025? Nie byłoby nowoczesnych targów bez elektromobilności. Cecotec pokaże pełną gamę rowerów – od miejskich po górskie, hulajnogi i motocykle elektryczne. W tym warto przyjrzeć się modelowi sportowemu Vulcano o mocy aż 17 000 W. Wszystko z myślą o tym, by transport był jednocześnie atrakcyjny, wydajny i bardziej ekologiczny.

Sprzątanie – czyli roboty Conga

Domowe porządki to dział, w którym Hiszpanie chcą mocno zaznaczyć swoją obecność. Ich roboty odkurzające Conga mają zmierzyć się na specjalnym torze przeszkód: różne powierzchnie, pochyłości, dywany. Dzięki laserowej nawigacji i sztucznej inteligencji urządzenia mają poradzić sobie praktycznie w każdym domu. W ofercie znalazły się też pionowe odkurzacze Rockstar, a obok – elektryczne mopy i bazy do samoczynnego opróżniania.

Gadżety dla zwierzaków, fitness i… telewizory 98 cali

Na tym jednak nie koniec. Cecotec pokaże również sprzęt fitness, urządzenia dla zwierząt domowych, nowe generacje żelazek i telewizory, które – dosłownie – mogą zastąpić kino w salonie. Największy ekran – 98 cali.!

Cecotec na IFA w Berlinie. Po co ten rozmach?

Czy to tylko pokaz siły? Trochę tak. Cecotec chce jasno zaznaczyć swoją pozycję – nie tylko jako producenta frytkownic czy blenderów, ale jako firmy, która buduje kompleksową wizję nowoczesnego domu. Kuchnia, ogród, transport, pielęgnacja – wszystkie te obszary mają być prostsze i bardziej dostępne dzięki technologii.

Warto pamiętać, że to marka, która działa od 1995 roku i konsekwentnie rozwija ofertę w kierunku „codziennych innowacji”. Jej filozofia to nie „najdrożej i najbardziej ekskluzywnie”, ale raczej „ułatwiajmy życie i róbmy to w sposób dostępny dla większości”.

Cecotec w Polsce

Polscy użytkownicy także mają szansę poznać te urządzenia – za dystrybucję odpowiada firma Upun. To ona dba o to, by produkty trafiały na nasz rynek i miały odpowiednie wsparcie.

Podsumowanie

IFA Berlin 2025 pokaże nam jedno: dom przyszłości to nie science fiction. To kuchnia, która sama waży składniki. To robot odkurzający, który nie gubi się na dywanie. To rower elektryczny, który zastępuje drugi samochód. A Cecotec chce być jednym z tych graczy, którzy sprawią, że ta wizja stanie się codziennością.

Czy im się uda? O tym zdecydują nie tylko targowe pokazy, ale przede wszystkim nasze domy. Bo to w kuchniach, salonach i ogrodach rozstrzygnie się, czy hasło „Everybody Tech” ma realne przełożenie, czy pozostanie tylko sloganem z targów.

