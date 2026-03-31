Marka Jonr wchodzi do Polski. Chce zmienić sposób sprzątania

Na rynku, który wydaje się już nasycony, pojawiają się czasem marki, które nie próbują kopiować innych, tylko budują własną drogę. Jonr jest właśnie takim przypadkiem. Firma, która powstała w 2022 roku, w ciągu zaledwie kilku lat zwiększyła sprzedaż o 800% rok do roku, a dziś oficjalnie wchodzi na polski rynek z bardzo konkretnymi ambicjami.

Jonr X9 Pro – robot sprzątający.

To nie jest debiut „na próbę”. To przemyślana ekspansja, za którą stoi strategia, technologia i jasno określony cel — znaleźć się w globalnej czołówce producentów urządzeń do sprzątania.

Polska jako strategiczny rynek

Nieprzypadkowo wybór padł właśnie na Polskę. To jeden z najszybciej rozwijających się rynków robotów sprzątających w Europie. Konsumenci coraz częściej sięgają po urządzenia, które działają samodzielnie i nie wymagają stałej uwagi użytkownika. Jonr chce odpowiedzieć na tę zmianę stylu życia.

Za dystrybucję w Polsce oraz całym regionie CEE odpowiada firma Upun — gracz, który ma doświadczenie w budowaniu pozycji technologicznych marek i wie, jak wprowadzać je na wymagający rynek. Szczegóły na temat samej marki można znaleźć na oficjalnej polskiej stronie Jonr.

Technologia, która ma realny sens

To, co wyróżnia Jonr, to podejście do technologii. Firma nie opiera się na zewnętrznych producentach, tylko kontroluje cały proces — od projektowania po produkcję. To daje coś, czego często brakuje w tej branży — spójność.

Jonr stawia na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz tzw. „zielone technologie”, które mają nie tylko zwiększać efektywność sprzątania, ale też ograniczać zużycie energii i zasobów. To nie jest tylko marketing. To kierunek, który zaczyna definiować przyszłość tej kategorii.

Sprzęt, który ma działać bez Twojego udziału

Wraz z wejściem na rynek marka wprowadza trzy kluczowe produkty. Pierwsze z nich to odkurzacze typu wet&dry — modele H2 i H2 Pro. To lekkie, kompaktowe urządzenia, które łączą odkurzanie i mycie podłogi w jednym ruchu. Dzięki technologii JONR Zero G zachowują moc ssania nawet w pozycji całkowicie płaskiej, co pozwala dotrzeć tam, gdzie inne sprzęty mają problem.

Do tego dochodzi przemyślana ergonomia, systemy zapobiegające plątaniu się włosów oraz funkcja samoczyszczenia, która minimalizuje kontakt użytkownika z urządzeniem. To właśnie tutaj widać filozofię marki — sprzęt ma działać, a nie wymagać uwagi.

Jonr H2 Pro – odkurzacz pionowy wet&dry.

Robot, który myśli za Ciebie

Najbardziej zaawansowanym urządzeniem w ofercie jest model X9 Pro. To robot sprzątający, który w praktyce eliminuje konieczność ręcznej ingerencji. Automatyczne opróżnianie, mycie elementów gorącą wodą, suszenie powietrzem, inteligentne rozpoznawanie zabrudzeń — wszystko odbywa się bez udziału użytkownika.

System LiDAR pozwala na szybkie mapowanie przestrzeni i precyzyjne poruszanie się po domu, a zdolność pokonywania przeszkód sprawia, że urządzenie radzi sobie również w bardziej wymagających wnętrzach. To już nie jest „robot sprzątający”. To system zarządzania czystością.

Ambicje, które wykraczają poza jeden rynek

Jonr nie ukrywa swoich planów. Do 2029 roku marka chce znaleźć się w globalnej czołówce i zdobyć nawet 20% udziału w europejskim rynku. To odważne założenia, ale patrząc na tempo rozwoju firmy i rosnące zainteresowanie inteligentnymi rozwiązaniami do domu — nie są nierealne. Zwłaszcza że rynek dopiero się rozpędza. Z drugiej jednak strony mamy takich gigantów, jak Dreame, Roborock, MOVA, Dyson czy wielu innych, którzy również kuszą klientów swoimi produktami.

Sprzątanie jako element stylu życia

Jeszcze kilka lat temu sprzęt do sprzątania był tylko narzędziem. Dziś zaczyna być częścią stylu życia. Chodzi o coś więcej niż czystą podłogę. Chodzi o komfort, czas i brak konieczności zajmowania się rzeczami, które można zautomatyzować. I właśnie w tym miejscu pojawiają się marki takie jak Jonr. Nie jako kolejny producent. Ale jako element zmiany.

Podsumowanie

Wejście Jonr na polski rynek to kolejny sygnał, że technologia coraz mocniej przejmuje codzienne obowiązki. I choć trudno dziś przewidzieć, czy marka rzeczywiście osiągnie swoje ambitne cele, jedno jest pewne — kierunek jest jasno określony. Sprzątanie przestaje być zadaniem. Zaczyna być procesem, który po prostu się dzieje.

