Opel Corsa GS 1.2 automat. Fajny do miasta ale kup używkę

Opel Corsa GS 1.2 Turbo jest jednym z tych samochodów, które nie obiecują wielkich emocji, ale po kilku dniach zaczynasz rozumieć, że w miejskim aucie wcale ich nie potrzebujesz. Ma solidnie spasowaną kabinę, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, całkiem ładną kierownicę, dobrze wyprofilowane fotele, klimatyzację, kamerę cofania, tempomat, podgrzewaną kierownicę, schowki, miejsce na kubki i podłokietnik. Czyli wszystko, czego normalny człowiek potrzebuje w aucie do miasta. W czarnym lakierze wygląda przy tym naprawdę fajnie — agresywnie, nowocześnie i zdecydowanie mniej budżetowo, niż sugerowałby znaczek Corsy sprzed lat. Tylko trzeba ją kupić z głową. Nowa za ponad 100 tys. zł to żart. Używana albo wyprzedażowa? To już brzmi sensownie.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Czarna Corsa GS wygląda lepiej, niż powinna

Nie będę udawał, że Opel Corsa to samochód, za którym dzieci robią zdjęcia pod szkołą, a dorośli zatrzymują się na parkingu i pytają, co to za egzotyk. To nadal miejski hatchback segmentu B. Ale w wersji GS, szczególnie w czarnym lakierze, Corsa potrafi wyglądać naprawdę dobrze.

Ma bardziej agresywny przód, fajnie narysowane światła, zgrabne proporcje i sportowy klimat bez tej taniej napinki, którą czasem mają małe auta udające hot hatche. To nie jest Corsa OPC. To nie jest mały bandyta spod świateł. Ale wygląda tak, jakby chciała powiedzieć: „jestem zwykłym miejskim autem, ale przynajmniej mam charakter”.

I to działa. Corsa w tej konfiguracji nie wygląda jak samochód dla kogoś, kto kupił najtańsze auto z salonu i od razu żałuje koloru. Wygląda świeżo, dynamicznie i całkiem dojrzale. Opel po liftingu zrobił jej dobrze. To mały samochód, ale nie wygląda biednie. A w tej klasie to już spory sukces.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Wnętrze: bez luksusu, ale z sensem

W kabinie nie ma skóry, kaszmiru ani drewna z jachtu oligarchy. I całe szczęście, bo gdyby Opel próbował zrobić z Corsy Maybacha S 680, wyszłoby to śmiesznie. Tutaj jest prościej. Materiały są typowe dla segmentu, miejscami twardsze, miejscami zwyczajne, ale spasowanie jest solidne. Nic nie sprawia wrażenia, że odpadnie po trzecim zamknięciu drzwi.

Najważniejsze jest to, że wnętrze działa. Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto? Jest. Kamera cofania? Jest. Tempomat? Jest. Klimatyzacja? Jest. Podgrzewana kierownica? Jest. Schowki, uchwyty na kubki, podłokietnik? Wszystko jest. Czego chcieć więcej w miejskim aucie?

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Kierownica wygląda całkiem ładnie i dobrze leży w dłoniach. Fotele są dobrze wyprofilowane, więc nawet dłuższa jazda nie musi kończyć się miną człowieka, który siedział na tanim krześle biurowym. Przestrzeń w kabinie jest odpowiednia. Z przodu siedzi się wygodnie, z tyłu da się przewieźć pasażerów, choć oczywiście nikt nie będzie tu rozkładał nóg jak w Klasie S. To Corsa, nie salonik lotniczy.

Największy plus? Normalność. Wsiadasz i wszystko jest tam, gdzie być powinno. Bez cyfrowej gimnastyki, bez udawania premium, bez idiotycznego przekombinowania. Małe auto ma być proste i użyteczne. Corsa to rozumie.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

1.2 Turbo: wystarczy, ale nie udawajmy sportu

Silnik 1.2 Turbo o mocy 100 KM pasuje do Corsy. Nie jest demonem, nie robi z niej sportowego auta i nie sprawi, że będziesz szukał tunelu, żeby posłuchać wydechu. Ale do miasta i normalnej jazdy wystarcza.

To jednostka, która daje przyzwoitą dynamikę, szczególnie przy niższych prędkościach. Auto jest lekkie, zwinne i nie męczy w codziennym ruchu. Dojazdy do pracy, zakupy, parkowanie pod blokiem, szybki wypad przez miasto — tutaj Corsa czuje się jak u siebie. Nie musisz walczyć z gabarytami, nie szukasz miejsca jak kapitan promu w porcie, nie stresujesz się każdą wąską uliczką.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Czy chciałbym więcej mocy? Jasne. Zawsze można chcieć więcej. Ale w tej klasie 100 KM ma sens, o ile nie oczekujesz, że Corsa będzie robić za małego GTI. Ona ma być sprawna, przyjemna i oszczędna. I taka właśnie jest.

Najważniejsze, że auto prowadzi się lekko i całkiem przyjemnie. Opel nie zrobił z Corsy kanapy na małych kołach. To hatchback, który dobrze reaguje, jest zwrotny i daje poczucie kontroli. W mieście to ważniejsze niż wielka moc. Bo co ci po 200 KM, jeśli potem przez 20 minut szukasz miejsca parkingowego i modlisz się, żeby nie zahaczyć felgi o krawężnik?

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Wyposażenie: naprawdę niczego nie brakuje

To jest największy argument Corsy GS. W takim miejskim aucie nie oczekujesz cudów, a dostajesz wszystko, czego realnie używasz. Bezprzewodowe CarPlay i Android Auto to dziś podstawa, ale nadal nie wszystkie auta robią to tak wygodnie. Kamera cofania bardzo pomaga w mieście. Tempomat przydaje się poza nim. Podgrzewana kierownica zimą to mały luksus, który po pierwszym użyciu staje się obowiązkowy.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Do tego dochodzi sensowna ergonomia. Masz miejsce na kubki, masz schowki, masz podłokietnik. Brzmi banalnie? Może. Ale w codziennym aucie właśnie takie rzeczy budują wygodę. Nie launch control, nie tryb torowy, nie animacja powitalna na ekranie. Kubek z kawą musi mieć gdzie stać. Telefon musi się łatwo połączyć. Kamera musi działać. Klimatyzacja ma chłodzić. Corsa odhacza te punkty bez większego problemu. I dlatego ten samochód jest przyjemny. Nie dlatego, że jest wyjątkowy. Dlatego, że jest dobrze pomyślany w swojej klasie.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Cena nowej hybrydy: tu Opel odpłynął

No i teraz kubeł zimnej wody. Nowa Corsa GS Hybrid z automatem za 108 500 zł. Serio? Rozumiem, mamy hybrydę, automat, nowe auto, wyposażenie, gwarancję, inflację, normy emisji, Unię Europejską, księgowych i wszystkie inne współczesne wymówki. Ale nadal mówimy o Oplu Corsie. Małym miejskim hatchbacku. 108 500 zł to kwota, przy której człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem ktoś nie pomylił segmentów.

Za takie pieniądze Corsa przestaje być sympatycznym miejskim autem, a zaczyna być finansowym testem cierpliwości. Bo w tej okolicy pojawia się mnóstwo większych, bardziej uniwersalnych samochodów. Dokładasz niewiele i masz Geely Starray EM-i, czyli prze świetnego SUV-a PHEV z Azji. Używane kompakty, roczne SUV-y, dobrze wyposażone auta segmentu C, a czasem nawet coś z dużo mocniejszym silnikiem i lepszym komfortem w trasie.

I właśnie dlatego nowej Corsy GS Hybrid za katalogowe 108 500 zł bym nie kupił. Nie dlatego, że jest zła. Dlatego, że rachunek się nie klei. To trochę jak kupić bardzo fajne sneakersy za cenę porządnych butów szytych na miarę. Niby ładne, ale rozsądek puka w czoło.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Rynek używanych ratuje ten samochód

Całe szczęście istnieje rynek używanych i wyprzedaże. I tam Corsa zaczyna mieć sens. Jeśli dealer sprzedaje rocznik 2025 z przebiegiem 2 km za 79 900 zł, to rozmowa wygląda zupełnie inaczej. To nadal praktycznie nowe auto, ale cena schodzi do poziomu, przy którym Corsa przestaje wyglądać jak żart z konfiguratora. Za te pieniądze mały, dobrze wyposażony hatchback z salonu lub placu dealerskiego zaczyna być logiczny.

Jeszcze ciekawiej robi się przy używanych egzemplarzach. Corsa GS Line z 2024 roku, z przebiegiem około 28 tys. km, za 59 tys. zł? To brzmi bardzo rozsądnie. Bo wtedy dostajesz nowoczesne, ładne, dobrze wyposażone miejskie auto za pieniądze, które pasują do jego klasy. Nie przepłacasz za zapach nowości, nie finansujesz największego spadku wartości i nie musisz sobie tłumaczyć, że mała Corsa za ponad 100 tys. zł to przecież „nowa rzeczywistość”. Nie. Nowa rzeczywistość może sobie być, ale portfel też ma swoje zdanie.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Dla kogo jest Opel Corsa GS?

Corsa GS jest dla kogoś, kto chce małego, wygodnego i dobrze wyposażonego samochodu do miasta. Dla osoby, która nie potrzebuje SUV-a, nie chce parkować wielkiej krowy pod sklepem i nie zamierza udawać, że codzienny dojazd do pracy wymaga napędu 4×4 oraz 200 mm prześwitu.

To świetne auto dla singla, pary, drugie auto w rodzinie, samochód do miasta albo dla kogoś, kto po prostu nie chce przepłacać za większe nadwozie, którego nie potrzebuje. Corsa ma sens tam, gdzie liczy się zwrotność, wyposażenie, prostota i codzienna wygoda.

Nie jest idealna na bardzo długie trasy. Nie jest rodzinnym kombi. Nie jest autem, które kupujesz dla emocji. Ale jako miejski hatchback jest naprawdę udana.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Konkurencja: Clio, 208, i20 i reszta miejskiej bandy

Rywali jest sporo. Renault Clio będzie bardziej eleganckie i bardzo rozsądne, szczególnie w hybrydzie. Peugeot 208 wygląda świetnie i ma bardziej designerskie wnętrze, ale nie każdemu pasuje jego i-Cockpit. Hyundai i20 jest praktyczny i rozsądny. a podobno niebawem wjedzie do sprzedaży nowa generacja wyglądająca jak przybysz z kosmosu. Toyota Yaris wygra opinią o niezawodności i spalaniem w hybrydzie, ale stylistycznie nie każdemu zrobi takie wrażenie jak czarna Corsa GS.

Opel plasuje się gdzieś pośrodku. Nie jest najbardziej emocjonujący, nie jest najtańszy, nie jest najbardziej prestiżowy. Ale w wersji GS wygląda dobrze, jest solidnie wykonany i ma wyposażenie, które w codziennym życiu robi robotę. Największy problem Corsy nie nazywa się konkurencja. Nazywa się cennik.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Werdykt: fajna Corsa, ale kupuj z głową

Opel Corsa GS 1.2 Turbo z 2024 roku to bardzo przyjemny miejski hatchback. Wygląda dobrze, szczególnie w czarnym lakierze, ma lekko agresywny charakter, solidnie spasowaną kabinę, wygodne fotele i wyposażenie, którego naprawdę trudno się czepiać. Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, kamera cofania, tempomat, klimatyzacja, podgrzewana kierownica, schowki, uchwyty, podłokietnik — wszystko, co trzeba, jest na pokładzie.

Silnik 1.2 Turbo nie robi z Corsy sportowca, ale do miasta pasuje bardzo dobrze. Auto jest zwinne, lekkie w prowadzeniu i po prostu przyjemne na co dzień. To jeden z tych samochodów, które nie próbują zmienić twojego życia, tylko normalnie je ułatwiają.

Opel Corsa GS 1.2 Turbo automat.

Czy kupiłbym nową Corsę GS Hybrid za 108 500 zł? Nie. Bez żartów. Za te pieniądze oczekiwałbym czegoś więcej niż miejskiego hatchbacka, nawet dobrze wyposażonego. Ale rocznik 2025 z symbolicznym przebiegiem za około 80 tys. zł? Już można rozmawiać. Używana 2024 GS Line za około 59 tys. zł? To brzmi najrozsądniej.

Opel Corsa GS to fajne małe auto, które ma sens, dopóki cena nie zaczyna udawać klasy premium. Nowa za ponad 100 tys. zł — nie, dziękuję. Używana albo mocno przeceniona — bardzo chętnie. I właśnie wtedy Corsa pokazuje, że nadal potrafi być jednym z przyjemniejszych miejskich hatchbacków na rynku.