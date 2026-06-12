ASKO Nordic Fresh 2.0 to nowa linia lodówek dostępnych w Serii 2 i Serii 5, zaprojektowanych z myślą o nowoczesnych kuchniach, w których liczy się nie tylko chłodzenie, ale też porządek, spójny design i wygoda codziennego użytkowania. Urządzenia łączą skandynawski minimalizm z praktycznymi rozwiązaniami, które pomagają dłużej zachować świeżość żywności, ograniczać marnowanie produktów i lepiej organizować przestrzeń w lodówce. Wyróżnikiem są m.in. automatyczna kontrola wilgotności, systemy Nordic Fresh, Dura Fresh, Opti Flow i Opti Flow+, szuflady na prowadnicach, grube szklane półki oraz dopracowane wykończenie.

ASKO Nordic Fresh 2.0

W nowoczesnej kuchni lodówka coraz rzadziej jest tylko urządzeniem do chłodzenia. Ma pasować do zabudowy, nie zaburzać stylistyki wnętrza, pomagać utrzymać porządek i ułatwiać codzienne korzystanie z żywności.

ASKO Nordic Fresh 2.0 wpisuje się właśnie w ten kierunek. To linia zaprojektowana dla osób, które chcą, aby AGD było praktyczne, ale też estetyczne i spójne z resztą kuchni. Marka stawia na skandynawski minimalizm, prostą formę, wysokiej jakości materiały i rozwiązania, które nie krzyczą technologią, tylko dyskretnie wspierają codzienność.

To ważne, bo lodówka jest jednym z najczęściej używanych urządzeń w domu. Jeśli jest niewygodna, źle oświetlona albo chaotyczna w środku, widać to każdego dnia.

Skandynawski design i codzienna wygoda

ASKO podkreśla, że design w Nordic Fresh 2.0 nie jest dodatkiem, ale częścią funkcji. Zarówno modele do zabudowy, jak i wolnostojące mają harmonijnie wpisywać się w kuchnie, w których liczą się proporcje, lekkość formy i spójność materiałów.

Smukła bryła, dopracowane detale i eleganckie wykończenie sprawiają, że lodówki mają być dyskretnym elementem wnętrza, a nie dominującym sprzętem.

W praktyce ważne są jednak także rzeczy bardziej przyziemne: duża pojemność, wygodny dostęp do produktów, szuflady na prowadnicach, dobrze doświetlone wnętrze i grube szklane półki, które pomagają utrzymać higienę i porządek.

Świeżość zaczyna się od wilgotności

Jednym z kluczowych rozwiązań jest automatyczna kontrola wilgotności. System dba o to, aby w szufladach na owoce i warzywa utrzymywał się odpowiedni poziom wilgoci.

To ma znaczenie, bo świeże produkty często psują się nie dlatego, że w lodówce jest za ciepło, ale dlatego, że przechowywane są w niewłaściwych warunkach. Zbyt sucho? Warzywa więdną. Za dużo wilgoci? W lodówce pojawia się niechciany nadmiar wody.

ASKO Nordic Fresh 2.0 ma pomagać utrzymać właściwy balans bez ręcznego kombinowania.

ASKO Nordic Fresh 2.0

Seria 2 dla tych, którzy chcą prostoty

Seria 2 koncentruje się na codziennej wygodzie i intuicyjnej obsłudze. Obejmuje czytelny wyświetlacz ikon LED, szufladę Nordic Fresh, system Opti Flow oraz ergonomiczny panel sterowania.

Szuflada Nordic Fresh ma zapewniać optymalne warunki dla świeżych produktów, a Opti Flow odpowiada za szybki i równomierny rozkład chłodnego powietrza w komorze.

Do tego dochodzą prowadnice teleskopowe i automatyczna kontrola wilgotności. To zestaw dla osób, które nie potrzebują najbardziej luksusowej wersji, ale chcą lodówki wygodnej, uporządkowanej i dobrze zaprojektowanej.

Seria 5 dla tych, którzy chcą poziomu premium

Seria 5 idzie krok dalej. Najważniejszą technologią jest Dura Fresh, która tworzy mikroklimat dopasowany do różnych typów żywności.

W lodówce wydzielono suchą szufladę do przechowywania ryb, mięsa, owoców morza i nabiału oraz wilgotną szufladę z automatyczną kontrolą wilgotności dla owoców i warzyw. Niezależna regulacja temperatury ma pomagać zachować świeżość produktów nawet trzy razy dłużej.

Seria 5 otrzymuje też higieniczną tylną ściankę ze stali nierdzewnej, pełnokolorowy wyświetlacz TFT, stalowe akcenty, drewniane akcesoria oraz szuflady zamrażarki na prowadnicach.

ASKO Nordic Fresh 2.0

Opti Flow+ ma lepiej rozprowadzać powietrze

W Serii 5 zastosowano ulepszony system Opti Flow+. Jego zadaniem jest skuteczniejsze rozprowadzanie powietrza w komorze głównej i szufladach Dura Fresh.

Równomierny przepływ chłodnego powietrza ma znaczenie nie tylko dla temperatury, ale też dla stabilnych warunków przechowywania produktów. Jeśli w różnych częściach lodówki panują duże różnice, żywność może szybciej tracić jakość.

W ASKO Nordic Fresh 2.0 chodzi o to, aby użytkownik nie musiał zastanawiać się, gdzie co położyć, żeby miało najlepsze warunki.

ASKO Nordic Fresh 2.0

iF Design Award 2025 dla Serii 5

Lodówki ASKO Nordic Fresh 2.0 Serii 5 do zabudowy zostały wyróżnione nagrodą iF Design Award 2025. To ważne, bo iF Design Award nie dotyczy wyłącznie wyglądu, ale też funkcjonalności, innowacyjności i jakości wykonania.

Dla ASKO to potwierdzenie, że lodówka może być jednocześnie sprzętem praktycznym i elementem przemyślanego wnętrza.

W segmencie premium design ma szczególne znaczenie. Klient kupujący drogą kuchnię nie chce, aby lodówka wyglądała jak przypadkowy sprzęt. Ma być częścią całości.

ASKO Nordic Fresh 2.0

ASKO partnerem FIFA 2026

ASKO jest oficjalnym partnerem FIFA 2026 i pełni rolę oficjalnego sponsora lodówek podczas mistrzostw świata. Marka zestawia tę współpracę z precyzją wykonania, niezawodnością i dopracowanym designem.

To oczywiście element wizerunkowy, ale dobrze wpisuje się w komunikację Nordic Fresh 2.0. ASKO chce pokazać, że w kuchni, tak jak na boisku, liczy się każdy detal: jakość, funkcjonalność i komfort użytkowania.

ASKO Nordic Fresh 2.0 dla kuchni, w której wszystko ma swoje miejsce

Największym atutem ASKO Nordic Fresh 2.0 jest połączenie estetyki i praktyczności. Lodówki mają wyglądać elegancko, ale przede wszystkim ułatwiać codzienne przechowywanie jedzenia.

Automatyczna kontrola wilgotności, przemyślana organizacja wnętrza, mocne półki, szuflady na prowadnicach, technologie Nordic Fresh i Dura Fresh oraz systemy Opti Flow pokazują, że chodzi o coś więcej niż niską temperaturę.

To sprzęt dla osób, które chcą mieć w kuchni spokój, porządek i design bez kompromisu. A przy okazji dłużej zachować świeżość produktów i rzadziej wyrzucać jedzenie.

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