Nowe odkurzacze Samsung Jet 95S i Jet 85S sprzątanie ma moc

Sprzątanie nie jest tematem, którym mężczyzna chce żyć po godzinach. Ma być szybko, skutecznie i bez przeciągania kabla między pokojami jak w poprzedniej dekadzie. Samsung Jet 95S i Jet 85S wchodzą dokładnie w ten moment, w którym domowe AGD przestaje być tylko sprzętem od obowiązków, a zaczyna być narzędziem do odzyskiwania czasu. Tu liczy się moc ssąca, filtracja, realny czas pracy i to, czy odkurzacz radzi sobie z dywanem, sierścią, parkietem oraz kurzem ukrytym tam, gdzie zwykle go nie widać. Samsung Jet 95S i Jet 85S nie próbują udawać robotów sprzątających ani designerskich gadżetów do pokazania znajomym. To bezprzewodowe odkurzacze dla ludzi, którzy chcą mieć porządek bez codziennego rytuału walki ze sprzętem.

Samsung Jet 85S

Samsung Jet 95S i Jet 85S nie są tylko kolejną wersją tego samego odkurzacza

Na rynku odkurzaczy bezprzewodowych zrobiło się ciasno. Każdy obiecuje dużą moc, wygodę, lekkość i czystsze powietrze. Problem w tym, że po kilku tygodniach użytkowania zostają konkrety: czy sprzęt dobrze zbiera piach z korytarza, czy nie zapycha się od włosów, czy bateria wytrzymuje całe mieszkanie i czy nie trzeba trzymać w domu zestawu końcówek, którego nikt nigdy nie używa. Samsung Jet 95S i Jet 85S mają sens właśnie dlatego, że różnice między nimi są czytelne.

Samsung Jet 95S jest bardziej rozbudowany. To wybór dla większego domu, większego mieszkania albo kogoś, kto chce mieć sprzęt gotowy na więcej niż szybkie przejechanie kuchni po śniadaniu. Samsung Jet 85S jest prostszy, bardziej kompaktowy i nastawiony na codzienną rutynę. Nie każdy potrzebuje najwyższej konfiguracji, drugiej baterii i wolnostojącej stacji. Czasem lepszy jest odkurzacz, który zajmuje mniej miejsca i zawsze wisi gotowy przy ścianie.

Moc ssąca: 280 W kontra 250 W

Najważniejsza różnica zaczyna się od mocy. Samsung Jet 95S oferuje do 280 W mocy ssącej, a Samsung Jet 85S do 250 W. Na papierze różnica nie wygląda jak przepaść, ale przy dywanach, sierści, piasku i cięższych zabrudzeniach dodatkowy zapas potrafi mieć znaczenie. Zwłaszcza wtedy, gdy odkurzacz nie ma tylko „odświeżyć” podłogi, ale realnie wyciągnąć brud z włókien.

W praktyce Samsung Jet 95S i Jet 85S są sprzętami dla trochę innych użytkowników. Jet 95S lepiej pasuje do domu, w którym są większe powierzchnie, dywany, zwierzęta i częste sprzątanie różnych stref. Jet 85S będzie rozsądnym wyborem do mieszkania, gdzie liczy się wygoda, kompaktowe przechowywanie i dobra moc bez dopłacania do funkcji, których nie każdy użyje. Oba modele bazują jednak na tym samym założeniu: odkurzacz ma być pod ręką, a nie w szafie, do której nie chce się zaglądać.

Samsung Jet 95S

Filtracja HEPA robi różnicę, szczególnie w mieście

W odkurzaczu pionowym nie chodzi już wyłącznie o to, co trafia do pojemnika. Równie ważne jest to, co wraca do powietrza. Samsung Jet 95S i Jet 85S korzystają z filtracji HEPA, która zatrzymuje drobne cząstki kurzu i ogranicza ich ponowne wydostawanie się do pomieszczenia. Dla alergików, właścicieli zwierząt i osób mieszkających przy ruchliwych ulicach to nie jest marketingowy detal. To element, który realnie wpływa na komfort życia.

Kurz w domu nie bierze się znikąd. Wnosisz go na butach, ubraniach, torbach, paczkach i sierści psa. Jeśli odkurzacz tylko przerzuca część drobin z podłogi do powietrza, problem nie znika. Zmienia miejsce. Samsung Jet 95S i Jet 85S próbują ten temat zamknąć bardziej kompleksowo: mocny ciąg, filtracja i szczotki dobrane do powierzchni mają działać razem, a nie jako osobne punkty z katalogu.

Samsung Jet 95S: większa elastyczność i inteligentne funkcje

Samsung Jet 95S wyróżnia się wolnostojącą stacją ładującą. To drobiazg, który w codziennym życiu może być ważniejszy niż kolejna cyfra w specyfikacji. Nie trzeba wiercić w ścianie, szukać idealnego miejsca ani podporządkowywać układu mieszkania pod odkurzacz. Stawiasz stację tam, gdzie ma sens, a sprzęt jest stale gotowy do pracy.

Do tego dochodzi rura teleskopowa, która pozwala dopasować wysokość do użytkownika. Przy dłuższym sprzątaniu ergonomia ma znaczenie. Sprzęt może mieć świetne parametry, ale jeśli po 15 minutach czujesz nadgarstek i plecy, szybko przestaje być premium. Samsung Jet 95S dorzuca też funkcje Smart Boost i Smart Motion. Smart Boost automatycznie rozpoznaje bardziej wymagające powierzchnie, takie jak dywany, i dostosowuje moc ssącą. Smart Motion wykrywa moment odłożenia odkurzacza i wstrzymuje pracę, żeby po krótkiej przerwie można było wrócić do sprzątania bez zbędnego klikania.

Samsung Jet 95S

Samsung Jet 85S: mniej miejsca, nadal dużo sensu

Samsung Jet 85S idzie bardziej praktyczną drogą. Montowana do ściany stacja ładująca zajmuje mniej miejsca i dobrze sprawdzi się w mieszkaniu, gdzie każdy metr ma znaczenie. Czas pracy do 60 minut wystarczy do codziennych porządków, szczególnie jeśli sprzątanie nie oznacza jednorazowego ogarnięcia całego domu z garażem i schodami.

Samsung Jet 85S

To sprzęt dla ludzi, którzy chcą mocnego, bezprzewodowego odkurzacza, ale nie potrzebują najbardziej rozbudowanej konfiguracji. Samsung Jet 85S ma do 250 W mocy ssącej, filtrację HEPA i zestawy końcówek zależne od wersji. Warianty Pro, Premium, Complete czy Pet różnią się wyposażeniem, dlatego przed zakupem warto patrzeć nie tylko na nazwę serii, ale też na konkretne akcesoria w pudełku. W tej kategorii to właśnie końcówki często decydują, czy sprzęt będzie używany codziennie, czy tylko wtedy, gdy trzeba zrobić większe sprzątanie.

Elektroszczotki, sierść i kurz pod światło

Samsung Jet 95S i Jet 85S mogą pracować z różnymi elektroszczotkami. Jet Dual+ jest uniwersalna i ma radzić sobie zarówno z dywanami, jak i twardymi podłogami, ograniczając plątanie włosów. Slim LED jest skierowana do parkietów i drewnianych podłóg, a podświetlenie pomaga zobaczyć kurz, którego normalnie nie widać. To szczególnie przydatne wieczorem albo w mieszkaniach z ciemną podłogą, gdzie pył potrafi pojawić się pięć minut po sprzątaniu.

Samsung Jet 85S

Pet Tool+ to z kolei końcówka dla właścicieli zwierząt. Kanapy, fotele, materace i tapicerka samochodowa szybko pokazują, czy odkurzacz naprawdę radzi sobie z sierścią. Samsung Jet 95S i Jet 85S w odpowiednich konfiguracjach dostają więc narzędzia nie tylko do podłogi, ale też do całej reszty domu. To ważne, bo dzisiejszy odkurzacz pionowy coraz częściej zastępuje kilka osobnych urządzeń: klasyczny odkurzacz, ręczny odkurzacz do auta i sprzęt do szybkiego sprzątania po zwierzakach.

Jet Tool Kit w prezencie. Co jest w zestawie?

Do 31 lipca 2026 roku przy zakupie wybranych modeli Samsung Jet 95S i Jet 85S można otrzymać Jet Tool Kit o wartości 349 zł. Zestaw składa się z czterech akcesoriów: długiej elastycznej końcówki szczelinowej rozsuwanej do 43 cm, szczotki z twardym włosiem do bardziej zabrudzonych powierzchni, elastycznego węża przedłużającego oraz dużej szczotki do delikatnych powierzchni.

To nie jest prezent, który wygląda dobrze tylko w tabelce. Takie końcówki mają sens przy samochodzie, listwach przypodłogowych, przestrzeni za meblami, fotelach, półkach, kratkach wentylacyjnych i miejscach, do których standardowa elektroszczotka po prostu nie wejdzie. Warunek jest prosty: trzeba kupić objęty promocją model Samsung Jet 95S i Jet 85S, zostawić opinię o produkcie i zarejestrować zakup w ciągu 21 dni od daty zakupu.

Ceny Samsung Jet 95S i Jet 85S

Samsung Jet 95S i Jet 85S są pozycjonowane w średnio-wyższej półce odkurzaczy bezprzewodowych. W tym momencie Samsung Jet 85S Pro pojawiał się w ofertach od około 1999 zł. Samsung Jet 95S Complete można znaleźć od około 2099 zł, a mocniejszy Samsung Jet 95S Pro Extra z większym wyposażeniem i czasem pracy do 120 minut kosztuje około 2899 zł. Ceny mogą się różnić w zależności od sklepu, wariantu, promocji i dostępności, ale te kwoty dobrze pokazują, gdzie seria stoi na rynku.

To nie są odkurzacze budżetowe. I dobrze, bo przy takim sprzęcie zbyt niska cena często kończy się słabą baterią, irytującą filtracją albo plastikiem, który po roku wygląda jak po wojnie. Samsung Jet 95S i Jet 85S mają konkurować nie ceną minimalną, ale relacją mocy, wygody, wyposażenia i czasu pracy do pieniędzy. Szczególnie atrakcyjnie wypada Jet 85S dla osób, które chcą wejść w mocniejszy sprzęt bez dopłacania do wszystkiego, co oferuje Jet 95S.

Specyfikacja techniczna Samsung Jet 95S i Jet 85S

Samsung Jet 95S oferuje do 280 W mocy ssącej, czas pracy do 60 minut na jednej baterii, a w wybranych wariantach z dwiema bateriami do 120 minut. Seria korzysta z wolnostojącej stacji ładującej, filtracji HEPA, rury teleskopowej oraz inteligentnych funkcji Smart Boost i Smart Motion. W zależności od wariantu może mieć elektroszczotkę Jet Dual+, Slim LED, Pet Tool+ oraz końcówkę mopującą Spray Spinning Sweeper.

Samsung Jet 85S oferuje do 250 W mocy ssącej, czas pracy do 60 minut, jedną baterię w zestawie i stację ładującą 2w1 montowaną do ściany. Również korzysta z filtracji HEPA, a wyposażenie zależy od wersji: Pro, Premium, Complete albo Pet. W praktyce przed zakupem warto porównać nie tylko moc, ale też szczotki, bo to one decydują, czy sprzęt będzie lepszy do parkietu, dywanów, sierści czy mopowania.

Który wybrać?

Samsung Jet 95S i Jet 85S nie są dla tej samej osoby. Jet 95S jest mocniejszy, bardziej elastyczny i lepiej pasuje do większych przestrzeni oraz bardziej wymagającego sprzątania. To opcja dla kogoś, kto nie chce myśleć, czy odkurzacz da radę, tylko po prostu bierze sprzęt i robi robotę. Jet 85S jest rozsądniejszy cenowo, bardziej kompaktowy i wystarczający do większości mieszkań oraz domów, w których sprzątanie odbywa się regularnie, a nie raz na tydzień w trybie generalnego remontu.

Najkrócej? Samsung Jet 95S i Jet 85S to dobry przykład sprzętu, który nie musi wyglądać jak rewolucja, żeby mieć sens. Lepsza moc, filtracja HEPA, konkretne końcówki, promocja z Jet Tool Kit i sensowny podział serii sprawiają, że wybór jest dość prosty. Chcesz więcej mocy, wolnostojącą stację i opcję dwóch baterii — bierzesz Jet 95S. Chcesz solidny, mocny odkurzacz do codziennego sprzątania i nie potrzebujesz pełnego pakietu — Jet 85S będzie bardziej racjonalnym ruchem.

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