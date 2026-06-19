Używany Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM Xperience. Zakup ma sens

Seat Ateca z 2024 roku w wersji Xperience z silnikiem 1.5 TSI 150 KM to bardzo przyjemny SUV, a właściwie — trzymajmy się prawdy — bardziej crossover. Wizualnie ma fajne sportowe zacięcie, mimo że nie udaje Cupry i nie próbuje krzyczeć na parkingu, że właśnie wrócił z toru. Jest dobrze wykonany, bogato wyposażony, oszczędny i przyjemny w odbiorze. Po tygodniu i tysiącu kilometrów średnie spalanie wyniosło 6,5 l/100 km, przy dużej ilości jazdy po mieście i odcinkach ekspresowych. Przy 120 km/h Ateca zużywała około 6 l/100 km. Jak na całkiem sporego crossovera z benzynowym silnikiem i automatem — wynik świetny.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM Xperience.

Ateca nadal wygląda świeżo

Seat Ateca nie jest nowym modelem, ale to akurat działa na jej korzyść. Są auta, które starzeją się po trzech latach jak smartfon z pękniętym ekranem. Ateca tego problemu nie ma. Jej stylistyka nadal wygląda dobrze, szczególnie w wersji Xperience. Nie jest przesadzona, nie jest nudna i nie próbuje udawać auta premium na siłę.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM DSG Xperience.

Szczególnie w wersji Xperience Seat Ateca ma w sobie trochę sportowego zacięcia, trochę hiszpańskiego charakteru i sporo klasycznej niemieckiej logiki pod spodem. To połączenie, które wielu kierowcom bardzo pasuje. Auto wygląda dynamicznie, ale nie odpustowo. Jest nowoczesne, ale nie futurystyczne. I właśnie dlatego jeszcze przez długi czas nie powinno się wizualnie zestarzeć.

To duży plus, bo konkurencja jest mocna. Hyundai Tucson wygląda odważniej. Peugeot 3008 jest bardziej efektowny i designerski. Audi Q3 gra znaczkiem premium. Skoda Karoq robi rodzinną robotę w bardziej spokojny sposób. Ateca stoi gdzieś pośrodku: nie jest najbardziej krzykliwa, ale ma charakter. A w tej klasie to już sporo.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM DSG Xperience.

Wnętrze: fani VAG-a będą zadowoleni

W kabinie od razu czuć grupę Volkswagena. I to w dobrym znaczeniu. Wszystko jest logiczne, czytelne i przewidywalne. Nie ma tu wielkiego cyfrowego cyrku, nie ma walki z ekranem o każdą funkcję i nie ma wrażenia, że projektant interfejsu chciał koniecznie udowodnić, że fizyczne przyciski są dla ludzi z epoki Nokii 3310.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM DSG Xperience.

Ateca jest dobrze wykonana. Materiały są solidne, spasowanie porządne, ergonomia bardzo dobra. To nie jest wnętrze, które rzuca na kolana luksusem, ale też nie próbuje oszukiwać. Jest praktycznie, schludnie i wygodnie. Tak, jak powinno być w aucie do codziennego życia.

Wersja Xperience dodaje sporo wyposażenia, które realnie podnosi komfort. To nie jest goła wersja z plastikową kierownicą i klimatyzacją „otwórz okno”. Mamy tu auto, którym da się przyjemnie podróżować, korzystać z nowoczesnych systemów i nie mieć poczucia, że kupiliśmy kompromis na kołach.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM DSG.

1.5 TSI i DSG, czyli sprawdzony duet

Silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM to jedna z tych jednostek, które po prostu pasują do takiego auta. Nie robi z Seata Ateca sportowca, ale daje wystarczająco dużo dynamiki, żeby codzienna jazda nie była karą. Do miasta, na krajówki i drogi ekspresowe — bardzo dobry wybór.

DSG działa tak, jak oczekujesz po tej skrzyni: szybko, płynnie i bez zbędnej dramaturgii. Przy normalnej jeździe zestaw 1.5 TSI plus DSG sprawia wrażenie dopracowanego i bardzo dojrzałego. To nie jest układ, który daje emocje jak mocna Cupra, ale w codziennym aucie ważniejsze jest coś innego: przewidywalność, kultura pracy i rozsądne spalanie.

I tu Seat Ateca naprawdę błyszczy. Przy 120 km/h na drodze ekspresowej spalanie wynosiło około 6 l/100 km. Po tygodniu testu i tysiącu kilometrów średnia zatrzymała się na 6,5 l/100 km. Było sporo miasta, były ekspresówki, była normalna jazda. To nie jest wynik zrobiony na pustej drodze, za tirem, z klimatyzacją wyłączoną i modlitwą o każdy decylitr. To realne spalanie z normalnego użytkowania.

Według mnie — świetnie.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM DSG Xperience.

To nie jest auto do zachwytów. I dobrze

Seat Ateca nie wywołuje wielkich emocji. Nie wysiadasz z niej i nie mówisz: „muszę natychmiast napisać poemat o prowadzeniu”. Ale bardzo szybko zaczynasz doceniać, że ona po prostu działa.

Prowadzi się przyjemnie, jest stabilna, przewidywalna i wygodna. Nie jest przesadnie miękka, nie buja się jak kanapa na kołach i nie udaje sportowego SUV-a tylko dlatego, że ma ładniejszy zderzak. To auto zbalansowane. Takie, które można dać komuś do ręki bez instrukcji i po pięciu minutach będzie wiedział, o co chodzi.

W mieście jest wystarczająco kompaktowa, żeby nie męczyć. Na trasie jest wystarczająco stabilna, żeby nie irytować. Na ekspresówce jest wystarczająco oszczędna, żeby nie zastanawiać się co chwilę nad ceną paliwa. I właśnie za takie rzeczy lubi się samochody z grupy VAG. Nie zawsze są porywające, ale często są skuteczne.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM DSG Xperience.

Przestrzeń i praktyczność: crossover, który ma sens

Seat Ateca nie jest ogromnym SUV-em, ale przestrzeni w środku jest wystarczająco dużo. Z przodu siedzi się wygodnie, z tyłu spokojnie zmieszczą się pasażerowie, a bagażnik jest całkiem pojemny. To bardzo sensowne auto rodzinne, szczególnie dla kogoś, kto nie potrzebuje siedmiu miejsc, gigantycznego nadwozia i spalania jak w małym dostawczaku.

W codziennym użytkowaniu Seat Ateca ma sporo sensu. Zakupy, wyjazd weekendowy, dojazdy do pracy, trasa z rodziną, wakacyjny bagaż — wszystko ogarnia bez dramatu. I to jest jej największa siła. Ona nie musi być największa w klasie, żeby być praktyczna.

Można oczywiście powiedzieć, że Skoda Karoq jest bardziej rodzinna i jeszcze bardziej pragmatyczna. Można powiedzieć, że Tucson daje bardziej nowoczesny klimat. Peugeot 3008 wygląda bardziej efektownie. Ale Ateca odpowiada czymś innym: prostotą, rozsądkiem i przyjemnym charakterem. Nie jest królową katalogu, ale w życiu codziennym naprawdę trudno się do niej przyczepić.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM DSG Xperience.

Cena używanego Seat Ateca zaczyna wyglądać dobrze

Najciekawsze robi się przy cenach używanych egzemplarzy. Rozsądny Seat Ateca Xperience z 2022 roku, z przebiegiem około 84 tys. km, za 90 tys. zł? Według mnie to bardzo sensowna propozycja.

Oczywiście, trzeba zaakceptować fakt, że auto ma już kilka lat. Jeśli komuś przeszkadza, że nie odbiera samochodu z salonu w foliach, to trudno — będzie musiał dopłacić do nowego albo demonstracyjnego egzemplarza. Ale jeśli patrzymy rozsądnie, zakup takiego Seata Ateca za około 90 tys. zł nie jest żadnym problemem. Wręcz przeciwnie. To poziom, przy którym ten samochód zaczyna wyglądać naprawdę atrakcyjnie.

Za te pieniądze dostajemy całkiem dużego crossovera, z dobrym silnikiem, automatem DSG, fajnym wyposażeniem, solidną jakością i rozsądnym spalaniem. To nie jest mały miejski hatchback, który udaje rodzinne auto. To pełnoprawny kompaktowy crossover, którym da się normalnie żyć. Czy to mało? Nie. Dziś nic nie jest tanie. Ale w tej klasie i przy tych cenach rynku używanego to kwota akceptowalna.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM DSG Xperience.

Nowe egzemplarze? Tu robi się mniej ciekawie

Problem zaczyna się wtedy, gdy patrzymy na ceny nowszych, demonstracyjnych albo mocno doposażonych aut. Ateca Xperience DSG za okolice 140–145 tys. zł jako prawie nowe auto? To już zupełnie inna rozmowa.

Za takie pieniądze konkurencja robi się bardzo szeroka. Można patrzeć na Hyundaia Tucsona, Peugeota 3008, Skodę Karoq, a nawet roczne auta z wyższych segmentów. Wtedy Ateca przestaje być oczywistym wyborem, bo choć jest bardzo dobra, to nie daje efektu „wow” za 145 tys. zł.

I właśnie dlatego używana Ateca ma większy sens. Nowa lub demonstracyjna może być zbyt droga względem tego, co oferuje. Ale czteroletnia, zadbana, dobrze wyposażona i za około 90 tys. zł? Tu kalkulator zaczyna się zgadzać.

Dla kogo jest Seat Ateca Xperience?

Przede wszystkim dla fana grupy VAG. Dla kogoś, kto lubi tę przewidywalność, ergonomię, DSG, 1.5 TSI i poczucie, że wszystko działa znajomo. To auto nie będzie próbowało przekonać kierowcy futurystycznym wnętrzem albo designem jak z konceptu. Ono po prostu będzie codziennie robiło swoje.

Ateca jest też dobrym wyborem dla kogoś, kto chce SUV-a, ale nie potrzebuje wielkiego auta. Dla rodziny 2+1 albo 2+2 sprawdzi się bardzo dobrze. Dla singla lub pary, którzy lubią wyższą pozycję za kierownicą i praktyczne nadwozie — również. Dla kogoś, kto dużo jeździ ekspresówkami i chce spalania na poziomie 6 litrów — tym bardziej.

Nie jest to samochód dla ludzi szukających wielkich emocji. Nie jest to też najbardziej efektowny SUV w klasie. Ale jest jednym z tych aut, które po tygodniu testu zostawiają po sobie bardzo dobre wrażenie, bo niczego nie komplikują.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM DSG Xperience.

Konkurencja: mocna, ale Ateca nadal się broni

Hyundai Tucson jest bardziej nowoczesny. Peugeot 3008 robi większe wrażenie designem, szczególnie we wnętrzu. Audi Q3 ma lepszy znaczek i bardziej premium odbiór, choć za podobne pieniądze zwykle będzie starsze albo słabiej wyposażone. Skoda Karoq jest rodzinna, bardziej praktyczna i spokojniejsza.

Ateca wybiera inną drogę. Ma trochę sportowego stylu, chociaż hiszpańskiego temperamentu nie szukałbym w tym wariancie. Celuj raczej w Cuprę, jeśli tego szukasz. Tak czy inaczej, prezentowany wóz ma bardzo rozsądny układ napędowy, dobrą ergonomię i charakter, który najlepiej docenią ludzie zmęczeni przesadą. To auto nie błyszczy jak Peugeot, nie gra premium jak Audi i nie udaje technologicznej rewolucji. Ale jest bardzo przyjemne.

I może właśnie dlatego ma sens. Bo nie każdy chce jeździć samochodem, który codziennie próbuje mu coś udowodnić.

Werdykt: używana Ateca za 90 tys. zł ma sens

Seat Ateca 1.5 TSI 150 KM Xperience to bardzo przyjemny crossover. Dobrze wygląda, jeszcze długo się nie zestarzeje, ma fajne sportowe zacięcie, jest solidnie wykonany i w wersji Xperience potrafi być naprawdę bogato wyposażony. Do tego dochodzi niskie spalanie. Jak na benzynowego crossovera z automatem — świetnie.

Czy to auto ma wady? Oczywiście, ale żadna nie jest dramatyczna. Nie jest tak efektowne jak Peugeot 3008, nie jest tak rodzinne jak Karoq, nie jest świeże stylistycznie i nie ma prestiżu Audi Q3. Ale za to daje bardzo dobry balans. A w codziennym samochodzie balans bywa ważniejszy niż fajerwerki.

Za około 90 tys. zł używana Ateca Xperience z 2022 roku to rozsądna propozycja. Trzeba tylko pogodzić się z tym, że auto ma już kilka lat i przebieg w okolicach 80–90 tys. km. Jeśli to nie przeszkadza, dostajemy solidnego, oszczędnego, wygodnego i praktycznego crossovera, który nadal wygląda dobrze i nie powinien szybko się zestarzeć.

Czy kupiłbym? Jeśli szukałbym używanego crossovera z grupy VAG za rozsądne pieniądze — zdecydowanie brałbym ją pod uwagę. Nowa za 145 tys. zł? Tu już bym się mocno zastanawiał. Używana za 90 tys. zł? Tu zaczyna się sens. Seat Ateca Xperience to samochód bez wielkiego show, ale z dużą ilością zdrowego rozsądku. A dziś, przy cenach nowych aut, zdrowy rozsądek za 90 tys. zł zaczyna wyglądać naprawdę atrakcyjnie.