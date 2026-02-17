Dreame X60 Ultra. Nowy hit wśród robotów sprzątających

Jeszcze niedawno robot sprzątający i niskie meble były duetem dość problematycznym. Piękne, nowoczesne wnętrza z niskimi sofami i szafkami RTV często oznaczały jedno – kurz pod spodem trzeba było ogarniać ręcznie. Teraz to się zmienia. Dreame Technology oficjalnie zapowiedziało nowy flagowy model X60 Ultra, który ma ambicję raz na zawsze rozprawić się z tym problemem.

Dreame X60 Ultra – nowy robot sprzątający

Premiera Dreame X60 Ultra coraz bliżej

Nowość została przedpremierowo pokazana 5 lutego w Warszawie, a jej rynkowy debiut zaplanowano na 25 lutego 2026 roku. I choć na pierwszy rzut oka mówimy „tylko” o kolejnym robocie sprzątającym, to w praktyce jest to sprzęt, który mocno redefiniuje pojęcie dopasowania technologii do wnętrza.

Ultra-smukła konstrukcja, realne korzyści

Największe wrażenie robi jego ultra-smukła konstrukcja. X60 Ultra ma zaledwie 7,95 cm wysokości, dzięki czemu bez problemu wjeżdża tam, gdzie większość robotów nawet nie próbuje. Sofa? Łóżko? Szafka RTV? Dla tego modelu nie są to już strefy wykluczone ze sprzątania. I co ważne – nie mówimy tu o kompromisie między wyglądem a funkcjonalnością. Smukła obudowa jest efektem inżynierskich decyzji, a nie tylko zabiegiem stylistycznym.

Dreame X60 Ultra – ma niecałe 8 cm wysokości

Mały robot, wielka moc

Co ciekawe, niższy profil nie oznacza słabszych osiągów. Wręcz przeciwnie. X60 Ultra oferuje aż 35 000 Pa mocy ssania, co plasuje go w ścisłej czołówce rynku. Nowa szczotka skutecznie radzi sobie z włosami, a uszczelniony system przepływu powietrza sprawia, że robot nie traci mocy nawet na gęstych dywanach. Dorzućmy do tego zdolność pokonywania progów o wysokości aż 8,8 cm i robi się naprawdę imponująco.

Inteligencja, która robi różnicę

Na tym jednak nie koniec. Producent postawił również na inteligencję. System nawigacji OmniSight potrafi rozpoznawać i omijać ponad 280 typów obiektów, a adaptacyjne podświetlenie pozwala robotowi skutecznie sprzątać także po zmroku. W przypadku mycia podłóg zastosowano termiczne pady mopujące, które pracują w temperaturze powyżej 40°C, co znacząco zwiększa skuteczność usuwania zaschniętych zabrudzeń.

Dreame X60 Ultra to robot, który ma niecałe 8 cm wysokości

Robot dopasowany do domu, nie odwrotnie

Dreame X60 Ultra to propozycja dla tych, którzy nie chcą dostosowywać mieszkania do robota. To robot, który wreszcie dostosowuje się do domu. Oficjalna premiera i start oferty premierowej już 25 lutego. Szczegóły na jego temat znajdziesz na stronie Dreame Polska.

