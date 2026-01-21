Nowości Dreame w Polsce. Sprzątanie i gotowanie łatwiejsze

Dreame rozpoczyna 2026 rok od premiery dwóch nowych urządzeń w Polsce. Bezprzewodowy odkurzacz V30 Essential i dwustrefowy airfryer Tasti DZ30 mają ułatwić codzienne obowiązki w domu.

Odkurzacz Dreame V30 Essential

Popularne w Polsce przedsiębiorstwo nie zwalnia tempa na początku 2026 roku i najwyraźniej uznało, że noworoczne postanowienia najlepiej realizuje się… technologią. Na polskim rynku właśnie zadebiutowały dwa nowe urządzenia producenta – bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame V30 Essential oraz dwustrefowy airfryer Dreame Tasti DZ30. I choć to sprzęty z dwóch różnych światów – sprzątania i gotowania – łączy je jedno: mają oszczędzać czas i zdejmować z głowy domowe obowiązki.

Porządki bez kompromisów, czyli Dreame V30 Essential

Jeśli nazwa V30 brzmi znajomo, to nic dziwnego. Model ten był jedną z gwiazd stoiska Dreame na targach CES w Las Vegas, a teraz trafia do Polski w wersji Essential. Co to oznacza w praktyce? Producent zrezygnował z robotycznego ramienia szczotki, ale zostawił wszystko to, co w V30 najważniejsze – moc i precyzję sprzątania.

Sercem odkurzacza jest wysokoobrotowy silnik pracujący z prędkością 150 tys. obrotów na minutę. Efekt? Siła ssania na poziomie 330 AW i podciśnienie 30 000 Pa, czyli parametry, które jeszcze niedawno kojarzyły się wyłącznie z topowymi modelami. Do tego dochodzi system Smart Dirt Detection, który sam rozpoznaje stopień zabrudzenia i automatycznie dobiera moc – bez ręcznego przełączania trybów.

Na uwagę zasługuje też nowa szczotka OmniX™ 2.0 z dynamicznym wlotem powietrza. Dzięki temu wałek nie blokuje się na dywanach z długim włosiem, a sprzątanie nie kończy się walką z zaplątanymi nitkami. Ciekawym dodatkiem jest podświetlenie CelesTect™ – szeroki kąt 140° sprawia, że kurz i drobiny widać nawet tam, gdzie gołym okiem wydaje się czysto.

Firma pomyślało również o ergonomii. Składana rura, którą można zgiąć pod kątem 90°, pozwala wjechać pod kanapę czy łóżko bez gimnastyki. Całość waży 2,3 kg, a bateria (8 ogniw po 3200 mAh) wystarcza nawet na 90 minut pracy. Według producenta to do 270 m² sprzątania na jednym ładowaniu. Na koniec wisienka na torcie: 5-warstwowy system filtracji, który wychwytuje 99,99% zanieczyszczeń.

odkurzacz pionowy Dreame V30 Essential

Airfryer, który myśli za Ciebie – Dreame Tasti DZ30

Drugą nowością jest Tasti DZ30, czyli airfryer zaprojektowany z myślą o rodzinnych obiadach i gotowaniu „bez stania przy garach”. Łączna pojemność 11 litrów i dwie niezależne komory (po 5,5 l) pozwalają jednocześnie przygotować różne potrawy – każdą w innym trybie i temperaturze.

Kluczową rolę odgrywa tu technologia 360° Dual-Source Cyclonic Heat™. W praktyce oznacza to połączenie górnej spirali powietrznej z dolną płytą grzewczą, dzięki czemu dania opiekają się równomiernie z każdej strony. Bez obracania, bez doglądania, bez stresu, że jedna część będzie przypalona, a druga niedopieczona.

Dreame Tasti DZ30

Ciekawym dodatkiem jest system nawilżania parą. Dreame chwali się, że potrawy zachowują nawet 72,8% wilgoci, co przekłada się na chrupiącą skórkę i soczyste wnętrze. Przy mocy 3000 W i maksymalnej temperaturze 240°C czas przygotowania dań może skrócić się nawet o połowę w porównaniu do tradycyjnego pieczenia.

Wnętrze komór pokryto tytanowo-ceramiczną powłoką, która ma być odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu. Do dyspozycji użytkowników oddano 8 automatycznych programów, w tym tryb suszenia owoców – miły bonus dla fanów domowych przekąsek.

Airfryer Dreame DZ30

Ceny i oferta premierowa

Oba urządzenia są już dostępne w Oficjalnym Sklepie Dreame oraz u autoryzowanych partnerów. Sugerowane ceny katalogowe prezentują się następująco:

Dreame V30 Essential – 2 099 zł (18% rabatu – 1799 zł do 30.01, kliknij tutaj )

– 2 099 zł (18% rabatu – 1799 zł do 30.01, ) Dreame Tasti DZ30 – 639 zł (9% rabatu – 579 zł do 30.01, kliknij tutaj)

Do 31 stycznia obowiązuje jednak oferta premierowa. W jej ramach V30 Essential można kupić za 1 799 zł, a airfryera DZ30 za 579 zł. Jeśli więc nowy rok ma być faktycznie łatwiejszy – zarówno pod względem porządków, jak i gotowania – firma daje ku temu całkiem solidne narzędzia.

