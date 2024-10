Często coś gubisz? Oto Motorola moto tag. Problem z głowy!

Czasami człowiek zgubi coś i totalnie nie może tego znaleźć. Też często coś gubisz? Zobacz, oto Motorola moto tag, czyli gadżet idealny dla zapominalskich. Fakt, nie jest to pierwszy producent oferujący tego typu sprzęt, ale sprawdźmy go.

Lokalizator Motorola moto tag.

Marki Motorola raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Przedsiębiorstwo tworzy między innymi świetne smartfony, a jednym z nich jest testowany przez nas jakiś czas temu edge 50 fusion. Dziś jednak nie o telefonach, a o innych produktach, które oferuje to przedsiębiorstwo. Wczoraj do sprzedaży w naszym kraju trafił moto tag. Jak nie trudno się domyślić, jest to lokalizator, który sprawdzi się idealnie jeśli… masz smartfon z Androidem. Cóż, posiadacze urządzeń z iOS na pokładzie muszą zadowolić się produktem Apple, jakim jest lokalizator AirTag. Tak czy inaczej, za sprawą usług Google, Motorola moto tag będzie działać na całym świecie. A to bardzo ważne.

Dla pechowców, którzy często coś gubią. Oto Motorola moto tag

Oczywiście, można uznać, że trochę przesadzam z tym, że lokalizatory są dla kogoś, kto coś często gubi. Tak czy inaczej, jest to sprzęt, który jak sama nazwa mówi, ma działać z usługami trackingu Google. Dzięki temu poznamy aktualną lokalizację przedmiotu, który jest „podłączony” do lokalizatora Motorola moto tag. Wykorzystuje technologie takie jak Bluetooth (LE) oraz technikę komunikacji UWB (Ultra Wideband), natomiast do śledzenia wykorzystuje sieć Google Find My Device.

Kiedy już sparujemy z lokalizatorem smartfon z Androidem, który obsługuje technologię UWB, możemy poznać bieżącą pozycję danego produktu. Mam na myśli portfel, plecak, walizkę czy nawet obrożę naszego zwierzaka. Warto również wspomnieć o tym, że dane lokalizacji są szyfrowane, a to oznacza, że nikt nie pozna pozycji lokalizatora bez naszej zgody. Informacje te będą tylko w naszym posiadaniu. OK, chyba, że je komuś udostępnimy, ale w tym celu trzeba „odwiedzić” aplikację Find My Device.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że moto tag został wyposażony w przycisk obsługujący wiele funkcji. Przykłady? Oczywiście, już podaję. Naciskasz raz, a zadzwoni smartfon, dzięki czemu szybko go odnajdziesz. Plusem jest również certyfikat IP67, a więc lokalizator jest odporny na kurz, brud czy zanurzenie w słodkiej wodzie. Oczywiście, nie będzie pod wodą działał wiecznie, to chyba oczywiste. Kolejna sprawa to bateria. Ma ona wytrzymać rok, a wymiana ma być banalna.

Ile kosztuje lokalizator Motorola moto tag?

Wszystko zależy ile lokalizatorów kupisz. Jeden to wydatek na poziomie 169 zł. Jeśli jednak wybierzesz cztery, zapłacisz za taki pakiet 599 zł. To oznacza, że cena pojedynczego modelu w takim przypadku oscylować będzie w okolicach 150 zł. Dodam jeszcze, że moto tag dostępny jest w dwóch kolorach: zielonym, a także granatowym. Gdzie możesz go kupić? Między innymi w Media Expert, Media Markt, x-kom, RTV EURO AGD, a także za pośrednictwem T-Mobile.