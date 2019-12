Chcesz nabyć konsolę Atari albo Mega Drive? Śpiesz się więc do... Lidla?

Święta zawsze obdarzone są niezwykłymi produktami oraz (przynajmniej w teorii) promocjami. Nie inaczej jest także w tym roku, ponieważ niemiecka sieć marketów Lidl wprowadziła do swojej oferty wiele gadżetów dla graczy tj. Klawiatury, myszki oraz słuchawki oczywiście do gier. Jednak głównym elementem przykuwającym uwagę w gazetkach promocyjnych są dwie miniaturowe konsole do gier – Sega Mega Drive oraz Atari 2600. Obie konsole przygotowane są na współczesny rynek. Posiadają porty USB zamiast oryginalnych 9 pinowych gniazd i port HDMI. Nie będzie więc problemu z podłączeniem ich do telewizora. Są także zdecydowanie mniejsze niż ich pierwotne wersje sprzed kilkudziesięciu lat.

Konsola Atari i Mega Drive w sieci sklepów Lidl

Każdy zestaw zawiera dwa kontrolery. Jednak największa różnica to zainstalowane gry. Na Mega Drive znajdziecie ich 45. Na Atari już 110. Licząc nawet najbardziej kultowe tytuły. Oczywiście obie konsole przypominające na zdjęciach swój oryginał nie są ich dokładną repliką. Nowy sprzęt nie będzie kompatybilny ze starszymi kontrolerami oraz nie posiadają one gniazda na kompatybilne karty. Więc jeżeli zdecydujecie się wydać 299 zł na jeden z modeli, to warto liczyć się z faktem, że praktycznie siedzi tam jeden kartridż typu “xxx gier w 1”, ale najważniejsze jest to, że na pewno nie są to skopiowane, lekko zmodyfikowane tytuły pierwszych 15 gier jak kiedyś to miało miejsce.

Więc jeżeli jesteście zainteresowani okazjonalnym pograniem w klasyczne tytuły i nie chcecie się martwić kompatybilnością, będzie to konsola dla was. Być może będą to lepiej wydane pieniądze niż PlayStation Classic, u którego krótko po premierze wyjawiono już lukę, która pozwala na wgranie np. własnych gier. Miejmy nadzieję, że ten sam błąd (nie) spotka omawiane konsole…

Obie konsole, zarówno Sega Mega Drive oraz Atari 2600 dostępne są w sklepach Lidl.