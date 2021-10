Chcesz odpocząć od socialów? Pomoże Ci w tym… Facebook

Media społecznościowe stały się nieodłączną częścią naszego życia. Nie ma co ukrywać, nie jest to zbyt dobre zjawisko, dlatego też wskazane jest rzadsze korzystanie z tego typu serwisów. Największym gigantem wśród wszystkich socialów jest Facebook, do którego należy wiele serwisów. Teraz firma Marka Zuckerberga oznajmiła, że pracuje nad funkcją, która pozwoli odpocząć od ich serwisów.

Facebook źle wpływa na psychikę

W ostatnim czasie wokół Facebooka narobiło się sporo szumu. Nie chodzi jednak o wielką awarię wszystkich platform należących do firmy Marka Zuckerberga. Mowa m.in. o korzystaniu z serwisu Facebook, czy Instagram negatywnie wpływa na psychikę ludzi, szczególnie młodych. Dowody przedstawione przez byłą pracownicę firmy wyjawiają, że firma z przeprowadzonych badań wie, jak korzystanie z ich serwisów może oddziaływać na młode osoby, jednak nie robi nic, aby temu zapobiec.

Przeczytaj także: Jaki był powód wielkiej awarii serwisów Facebook?

Facebook będący pod ostrzałem? Nic nowego. Firma Marka Zuckerberga niejednokrotnie trafiała na „pierwsze strony gazet”. Informacje te jednak nie zawsze były pozytywne. Potężne wycieki danych, słabe szyfrowania czy śledzenie użytkowników. Teraz do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać negatywny wpływ na młodocianych użytkowników.

Firma znalazła rozwiązanie?

Jak się okazuje, Facebook postanowił nieco ocieplić swój wizerunek i stworzyć funkcje, która będzie pozwalała na odcięcie się od swoich platform na jakiś czas. Nick Clegg, jeden z wiceprezesów Facebooka, ujawnił, że firma opracowała nową funkcję, której głównym celem będzie wpłynięcie na poprawę zdrowia psychicznego. Jak przyznał w wywiadzie dla CNN, skierowana jest ona głównie do osób nieletnich, u których często spotyka się uzależnienie od mediów społecznościowych.

Nowa funkcja nie będzie ograniczać się jedynie do głównego serwisu Facebook, ale także bardziej popularnego wśród młodszych użytkowników Instagrama. To jednak nie wszystko! Firma pracuje także nad algorytmem, który ma ograniczać dostęp do treści, które są szkodliwe dla nieletnich. Informacji na temat tego, kiedy wprowadzi nowe funkcje do ogółu, nie ujawniono.