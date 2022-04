Tesla Roadster, czyli jeden z najbardziej szalonych, obok modelu Cybertruck, projektów w portfolio marki Elona Muska. Zaprezentowany już w 2017 roku elektryczny hipersamochód nie dawał o sobie znać przez dosyć długi czas, wszak od prezentacji minęło już 5 lat! Widać jednak światełko w tunelu, gdyż producent nieśmiało dał klientom możliwość zarezerwować sobie ten enigmatyczny samochód.

Tesla Roadster, czyli never ending story

Jak już wyżej raczyłem wspomnieć, Tesla Roadster została zaprezentowana już w 2017 roku, czyli na motoryzacyjne lata – całe wieki i rok dłużej. Od tamtej pory producent już kilka razy otwierał i zamykał panel rezerwacji na swojej stronie, jednak rzeczywistych dostaw samochodu – ani widu, ani słychu. Wiele osób z branży jest już, delikatnie mówiąc, poirytowana postawą producenta. Powód? Niejasna komunikacja z klientem, ciągłe odkładanie terminów, które i tak ostatecznie nie są realizowane. Teraz Tesla dała możliwość rezerwacji raz jeszcze, jednak chętnych zdaje się być coraz mniej.

Chcesz zarezerwować Tesla Roadster? Szykuj 25% ceny samochodu 31 Chcesz zarezerwować Tesla Roadster? Szykuj 25% ceny samochodu 32 Sylwetka Tesli Roadster jest całkiem subtelna jak na osiągi tego pocisku

Koszt depozytu? Spora część ceny samochodu

Dla wielu ludzi w pewnym sensie zaskoczeniem jest także suma, jaką należy wpłacić dla Tesli za możliwość głowy spokojnej o gwarancję dostarczenia samochodu. Wynosi ona skromne 50 tysięcy dolarów. Cena całościowa za Teslę Roadster, jaką podawał producent, to 200 tysięcy amerykańskich zielonych. Prosta matematyka i wychodzi nam, że jest to 1/4 (lub 25%, jak kto woli) ceny samochodu jako depozyt. Unikając wyroków w tej kwestii, ocenę, czy to dużo lub mało, pozostawiam Wam. Wartym wspomnienia faktem jest jednak, że koszt rezerwacji można w każdej chwili odebrać z powrotem na swoje konto, co dla wielu potencjalnych klientów może być niebagatelnych rozmiarów plusem.

Czym właściwie jest Tesla Roadster?

Tesla Roadster jest w pełni zelektryfikowanym hipersamochodem zamkniętym w niedużej bryle o długości zaledwie 4,2m. Według deklaracji producenta pierwszą setkę osiągnąć może już w 1,9s! W realizacji tych założeń niewątpliwie pomóc ma napęd na cztery koła. Prędkość maksymalna, według deklaracji producenta, wynosić ma 400km/h. Co ciekawe, producent deklaruje zasięg tego pocisku na baterie na aż 1000km. Chciałoby się powiedzieć – uwierzę, gdy zobaczę. Mocy ani momentu obrotowego generowanego przez silniki elektryczne producent nie raczył na ten moment podać. A szkoda, bo to ułatwiłoby bezpośrednie porównywanie tego modelu do konkurencji w postaci chociażby Rimaca Nevera, który tworzony jest wspólnymi siłami przez firmę Rimac i ludzi doświadczonych w biciu rekordów jak niewielu na tej planecie – specjalistów z Bugatti.

Wnętrze Tesla Roadster

A co Wy myślicie na temat Tesli Roadster i całego zamieszania, jakie wokół siebie tworzy ten istnie elektryzujący samochód? Podzielcie się swoimi opiniami w tym temacie na naszych social mediach oraz w komentarzach!

Źródło: cnet.com