Posiadacze popularnej przeglądarki mogą mieć kłopoty, jeśli jej nie zaktualizują. Chrome ma lukę. Dotyczy to wersji na Windows, Linux jak i MacOS. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji oznaczonej numerem 99.0.4844.84, powinieneś jak najszybciej pobrać aktualizację, która usuwa lukę bezpieczeństwa.

Chrome ma lukę. Koniecznie zaktualizuj przeglądarkę

Co prawda aktualizacje przeglądarki wykonywane są zazwyczaj automatycznie, jednak warto w tym przypadku sprawdzić, czy faktycznie posiadamy najnowszą wersję. Update dotyczy tak naprawdę każdego użytkownika komputera. Mam na myśli osoby korzystające z Windows, Linux oraz MacOS. Sam osobiście sprawdziłem, czy komputer na którym mam zainstalowaną przeglądarkę posiada najnowszą wersję. Okazało się, że nie. W związku z tym, że Chrome ma lukę, należy pobrać aktualizację. Jak sprawdzić, z której wersji korzystamy oraz jak pobrać tą najnowszą? Już podpowiadam.

Chrome ma lukę. Koniecznie zaktualizuj przeglądarkę 31

Jak zaktualizować Chrome i jak sprawdzić jaką mam wersję?

Zacznijmy od sprawdzenia wersji, którą posiadamy, bo jest to dziecinnie proste. W sumie równie proste, co aktualizacja przeglądarki. Wystarczy kliknąć w trzy kropki w prawym górnym roku przeglądarki. Następnie wybieramy w menu „Pomoc” i przechodzimy do „Google Chrome – informacje”.

Chrome ma lukę. Koniecznie zaktualizuj przeglądarkę 32

Pojawia się nam aktualna wersja, co widać na poniższym zrzucie ekranowym. Aplikacja, która jest zainstalowana na moim komputerze nie jest aktualna. Przeglądarka sama sugeruje, że ponowne uruchomienie pomoże mi w uzyskaniu najnowszej wersji. Google Chrome możecie również pobrać ze strony producenta – klikając tutaj.

Chrome ma lukę. Koniecznie zaktualizuj przeglądarkę 33

Ponowne uruchomienie przeglądarki pomogło mi w uzyskaniu aktualnej wersji, tj. 99.0.4844.84. Wspominałem, że Chrome ma lukę. O jaki błąd zabezpieczeń chodzi?

Czego dotyczy problem?

Niestety, Google nie przedstawia konkretnych informacji na ten temat. Problem musiał być jednak poważny, ponieważ programiści naprawili go w bardzo krótkim czasie. Z informacji, jakie można znaleźć na stronie, dowiadujemy się, że problem został zgłoszony 23.03.2022. Chodzi o zagrożenie CVE-2022-1096, które miało wpływ na silnik JavaScript. Dlaczego Google nie informuje o co chodziło? Zapewne ma to związek z tym, że jeszcze nie wszyscy użytkownicy zaktualizowali swoją przeglądarkę. Krótko mówiąc, problem ten nadal istnieje. Drugim powodem może być to, że Google publikuje informacje na temat naprawy błędów nawet po kilkunastu tygodniach od wprowadzenia aktualizacji.

Na koniec sugeruję, aby aktualizować również inne przeglądarki oparte na Chromium. Mam na myśli między innymi Operę czy Microsoft Edge.

