Chyłka – piąty sezon już niebawem! Są jednak złe wiadomości. Jakie?

Piąty sezon serialu Chyłka zobaczymy jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Jest to cykl serial oparty na twórczości Remigiusza Mroza – pisarza, który w ostatnim czasie zyskuje coraz większa popularność. Niestety, oprócz dobrych wiadomości, mam również te złe.

Premiera nowego sezonu będzie miała miejsce pod koniec listopada, a konkretnie – 30.11 tego roku na platformie Player.pl. Nowy sezon, podobnie jak poprzednie, będzie opowiadał o przygodach słynnej Pani Mecenas Chyłki.

O czym będzie kolejny sezon?

Główna bohaterka dochodzi do siebie po brutalnym ataku, który miał miejsce jeszcze w poprzednim sezonie. Jednak obowiązki nie dają o sobie zapomnieć. Zgłasza się do niej Ksiądz Mieleszko, który próbuje ją namówić do przyjęcia sprawy, która na pierwszy rzut oka została już dawno temu rozwiązana.

Tesarewicz, odsiaduje wyrok za brutalne morderstwo czwórki dzieci. Ksiądz jednak uważa, że został on niewinnie skazany i próbuje namówić Chyłkę, by wyciągnęła go z więzienia. Czy uda jej się tego dokonać? W tym samym czasie wraca Langer junior. Sprawa, którą zajmuje się Mecenas, komplikuje się przez intrygi mężczyzny. Kordian znajduje się, również w niebezpieczeństwie. Zostaje on zatrzymany przez policję i trafia do aresztu, gdzie czeka już na niego Siwowłosy.

Obsada piątego sezonu „Chyłka – Oskarżenie”

Oczywiście nowy sezon nie mógłby się obyć bez Chyłki (Magdalena Cielecka), a także Zordona (Filip Pławiak). Zobaczymy również Żelaznego (Szymon Bobrowski), McVaya (Jacek Koman), Langera Juniora (Jakub Gierszał), Kormaka (Piotr Żurawski). Pojawią się także nowe twarze. Nowy sezon wyreżyserował nie kto inny jak Łukasz Palkowski, znany z poprzednich części „Chyłki”, jak również takich filmów jak „Bogowie” i „Najlepszy”.

Czy to już ostatnia odsłona „Chyłki”?

Niestety będzie to już ostatni sezon kultowej „Chyłki”. Na pewno wielu fanów czuje wielkie rozczarowanie, gdyż nie będą mogli śledzić kolejnych przygód głównej bohaterki. Aktorka wcielająca się w tytułową Chyłkę powiedziała w numerze magazynu „Pani”: „Pierwszy raz gram główną rolę w serialu, to dużo daje i dużo zabiera. Granie takiej postaci jest niezwykle intensywne – właściwie nie schodzę z ekranu. Czuję, że potrzebuję zmiany, dlatego ta piękna przygoda musi się kiedyś skończyć”.

Jak widzimy, Magdalena Cielecka potrzebuje zmian, ale nie jest to główna przyczyna zakończenia całej serii. Decyzję, o stworzeniu ostatniego sezonu podjęły władze platformy Player.pl. Na pewno wielu fanów, w tym i ja, będziemy z sentymentem patrzeć na ten ostatni sezon. Mam nadzieję, że będzie równie dobry jak poprzednie.

Fot: AGNIESZKA K. JUREK/TVN NA PALNIE SERIALU CHYLKA OSKARZENIE ODC. 4 N/Z: MAGDALENA CIELECKA