Rola Jamesa Bonda obsadzona! Oto następca Daniela Craiga

Jak podaje The Sun, rola Jamesa Bonda została już obsadzona. Czy kolejny aktor zdoła wejść w buty Daniela Craiga, który w postać najsłynniejszego tajnego agenta służb specjalnych Wielkiej Brytanii wcielał się przez 15 lat?

Rola Jamesa Bonda obsadzona. Kto zastąpi Craiga?

Daniel Craig przez 15 lat wcielał się w rolę agenta 007. Jego pierwszym filmem było Casino Royale, które miało swoją premierę w 2006 roku, a po raz ostatni słowa “My name is Bond, James Bond” wypowiedział w filmie No Time to Die z 2021 roku. Jego postać zginęła, co oczywiście oznacza, że MI6 rozpoczęło poszukiwania nowego agenta.

Przeczytaj także: Ten serial pokochały miliony Polaków! Będzie 2. sezon!

Ostatnim filmem Daniela Craiga, w którym aktor wcielił się w Agenta 007 był “No Time to Die” z 2021 roku. Fot. Gobindh VB

Jak podaje The Sun, poszukiwania te dobiegły końca. Już przed premierą “Nie czas umierać” spekulowano, kto zastąpi Daniela Craiga. Wśród nazwisk przewijali się tacy aktorzy, jak Henry Cavil czy Idris Elba, jednak według brytyjskiego dziennika wybór padł na kogoś innego – nowym Bondem będzie Aaron Taylor-Johnson.

My name is Bond, James Bond

The Sun zdradziło, że rola Jamesa Bonda została powierzona Aaronowi Taylorowi-Johnsonowi. Jak podaje osoba, obracająca się w kręgach związanych z filmami Bonda, 33-letni brytyjski aktor otrzymał już propozycję kontraktu, a podpis na nim ma złożyć do końca tego tygodnia.

Aaron Taylor-Johnson ma więc przejąć pałeczkę od Daniela Craiga, który przez ostatnie 15 lat dumnie reprezentował rolę Agenta 007. Aktor ten słynie z takich ról jak Quicksilver czy Kravena Łowcy we franczyzie Marvela, pojawił się także w Bullet Train, biografii Johna Lenona, Godzilli z 2015 roku czy Pokój na Czacie i Zwierzęta nocy.

Czy 33-latek zdoła udźwignąć tak legendarną rolę? Przeskoczy poziom poprzedników? Co sądzicie o tym wyborze?

Taylor-Johnson zostanie nowym Bondem. Fot. Author Unknown, Source: Instagram @ aarontaylorjohnson Taylor-Johnson zostanie nowym Bondem. Fot. Author Unknown, Source: Instagram @ aarontaylorjohnson

Źródło: The Sun, PEOPLE