Już nie tylko na Polsacie. Zobaczysz go kiedy tylko chcesz!

Kevin sam w domu już nie tylko na Polsacie! Kultowa produkcja, która w domach w całej Polsce jest świąteczną tradycją, wkrótce trafi do najpopularniejszego serwisu streamingowego na świecie! Tak, Kevin będzie rozprawiał się ze złodziejami na Netflixie, kiedykolwiek zechcesz!

Wigilijna tradycja już nie tylko na Polsacie

Żyje na tym świecie już 29 lat i odkąd pamiętam Kevin sam w domu, jest wigilijną tradycją. Tak dzieje się w milionów domostw w całej Polsce. Pomimo tego, że każdy z nas oglądał ten film dziesiątki razy, to nieważne ile razy pokazywany byłby w telewizji, zawsze oglądamy go ze skupieniem.

Do tej pory pierwsza i druga część przygód nastoletniego Kevina McCallistera dostępna była na Polsacie i to w świątecznym okresie. To już przeszłość, ponieważ oba filmy oglądniemy już nie tylko na Polsacie, ale także w popularnym serwisie internetowym. Świąteczny megahit trafi na Netflixa.

Kevin sam w domu trafi na Netflixa już 1 lutego!

Kevin na Netflixie już w lutym!

Luty 2024 na Netflixie zaczyna się w bardzo hitowym wydaniu, ponieważ na platformę trafi Kevin sam w domu oraz druga część, Kevin sam w Nowym Jorku. Produkcje te dostępne są także na Disney+. To jednak nie wszystko, ponieważ największym hitem, jaki ma trafić do biblioteki serwisu streamingowego, będzie długo wyczekiwany serial, “Avatar: Ostatni władca wiatru”.

“Avatar: Ostatni władca wiatru”, to największy hit lutego na Netflixie. Fot. Netflix

Oto wszystkie produkcje, które trafią na Netflixa w lutym:

2 lutego – Porozmawiajmy o Chu

2 lutego – Orion i Ciemność

5 lutego – Dee i przyjaciele w krainie Oz

7 lutego – Luz: Światło serca

7 lutego – Raël: Prorok przybyszów z kosmosu

8 lutego – Jeden dzień

9 lutego – Samce alfa: Sezon 2

9 lutego – Zabójczy paradoks 2

9 lutego – Popiół

9 lutego – Nie odwracaj wzroku

9 lutego – Kochanka, stalkerka, zabójczyni

13 lutego – Zabij mnie, kochanie

13 lutego – Taylor Tomlinson: Have It All

13 lutego – Sunderland aż po grób: Sezon 3

14 lutego – Historia miłosna z Soweto

14 lutego – Zagrywki

14 lutego – Bogdan Boner: Walentynki

14 lutego – Lecznica złamanych serc

14 lutego – Dobrego dnia, Verônico: Sezon 3

14 lutego – Miłość jest ślepa: Sezon 6

15 lutego – Dom ninja

15 lutego – AlRawabi School for Girls: Sezon 2

15 lutego – Bitwa singielek

15 lutego – The Vince Staples Show

15 lutego – Mały Nicolás: Życie kanciarza: Miniserial

16 lutego – Einstein i bomba

16 lutego – Zapadlisko

16 lutego – Komediowy chaos

19 lutego – Rhythm + Flow: Włochy (odcinki 1-4 od 19 lutego, odcinki 5-7 od 26 lutego i odcinek 8 od 4 kwietnia)

20 lutego – Mike Epps: Ready to Sell Out

21 lutego – Zdradzę Ci sekret

22 lutego – Awatar: Ostatni władca wiatru

23 lutego – Przez moje okno: Znów cię widzę

23 lutego – Mea Culpa

23 lutego – Formuła 1: Jazda o życie: Sezon 6

24 lutego – 30. gala nagród SAG

28 lutego – Rojst Millenium

28 lutego – Kod 8: część 2

28 lutego – Amerykański spisek: Sprawa Ośmiornicy

29 lutego – Aplauz

Wkrótce – Indrani Mukerjea: Pogrzebana prawda

Produkcje na licencji:

1 lutego – Kevin sam w domu

1 lutego – Kevin sam w Nowym Jorku

1 lutego – Jesienni zabójcy

1 lutego – Kraina Jane Austen

1 lutego – Dr House

3 lutego – Ostatniej nocy w Soho

4 lutego – Kajtek czarodziej

7 lutego – Diabeł ubiera się u Prady

7 lutego – Figurant

15 lutego – Twój Simon

Już nie tylko na Polsacie. Zobaczysz go kiedy tylko chcesz!

