Co oglądać w październiku? Przegląd serwisów streamingowych

Zastanawiasz się co oglądać w październiku podczas chłodnych i często deszczowych wieczorów? Zobacz nasze propozycje produkcji na najpopularniejszych serwisach streamingowych w naszym kraju.

Co oglądać w październiku na Netflix?

Netflix to zdecydowanie najpopularniejszy serwis streamingowy na całym świecie, który co chwila udostępnia nowe produkcje. W październiku pojawiło się także kilka propozycji, które powinny zwrócić waszą uwagę.

Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów

Zaczynamy od propozycji dla osób interesujących gatunek true crime. Serial „Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów” to najnowsza produkcja oryginalna Netflixa, która widnieje na liście topowych produkcji na polskiej stronie tego serwis streamingowego. Serial opowiada historię braci Mendezów, którzy w 1996 roku brutalnie zamordowali swoich rodziców. Produkcja pozwoli odkryć mroczną tajemnicę całej rodziny.

„Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów” to drugi sezon opowieści kryminalnych opartych na faktach, którą zapoczątkował serial o Jeffrey’u Dahmerze, mordercy grasującego od końca lat 70., do początku lat 90. na terenie Stanów Zjednoczonych.

Serial „Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów”. Fot. Netflix

Platforma 2

Platforma 2 to sequel pierwszej części, która spotkała się z naprawdę dobrym odbiorem wśród publiczności. Film ten przedstawia bardzo ciekawy koncept, gdzie ochotnicy i więźniowie zostają zamknięci w parach na różnych piętrach, a raz na dzień przez wszystkie piętra przejeżdża platforma z jedzeniem. O tym, czy osoby na dolnych częściach będą mieli co jeść, decyduje apetyt tych, którzy zostali osadzeni wyżej.

Druga część przedstawia historię po wydarzeniach z pierwszej części, gdzie Platforma ma nowego zarządcę, który zdecydował się na wprowadzenie zmian. Czy będą to rewolucyjne zmiany, czy może wszystko runie w dół, jak domek z kart?

Film „Plaforma 2”. Fot. Netflix

Nowości na MAX. Co oglądać w październiku 2024?

MAX, wcześniej HBO MAX, w ostatnim czasie połączył się z TVN i w serwisie możemy oglądać produkcje emitowane właśnie na kanałach tej stacji. Na MAX możemy więc oglądać zarówno zagraniczne, jak i rodzime produkcje. Jakie z nich oglądać w październiku?

Pingwin

Zdecydowanie najgorętszą produkcją ostatnich tygodni, jeśli chodzi o platformę MAX, jest serial „Pingwin”. Jeśli choć trochę jesteście zaznajomieni z Batmanem, to wiecie, kim jest ta postać. W rolę głównego bohatera i jednego z najniebezpieczniejszych przestępców Gotham wciela się Colin Farell, który wydaje się, że został stworzony do tej roli.

W pierwszym serialu z najnowszego uniwersum Batmana, gdzie w rolę Człowieka Nietoperza wciela się Robert Pattison, poznajemy historię Oswalda „Oza” Cobba, czyli tytułowego Pingwina, gdy ten próbuje zdobyć władzę w Gotham City. Na platformie pojawiły się dopiero dwa odcinki, więc z pewnością będziecie mieć co oglądać w te jesienne wieczory.

Serial „Pingwin”. Fot. HBO

Rodzina Soprano

A może powrót do przeszłości? Rodzina Soprano to jeden z najlepszych seriali w historii, co potwierdzają nie tylko opinie widzów, ale także liczne nagrody przyznawane na największych festiwalach filmowych na całym świecie. Jeśli klimaty gangsterki to coś, co was kręci i jeszcze jakimś cudem nie widzieliście tego serialu, to chyba nie ma lepszej pory na oglądnięcie sześciu sezonów tej genialnej produkcji.

Serial opowiada o życiu Tony’ego Soprano, który z pozoru wydaje się zwykłym Amerykaninem włoskiego pochodzenia. W rzeczywistości jest on szefem mafii, która trzęsie New Jersey. Gdy główny bohater zaczyna dostawać ataków paniki, zapisuje się na terapię i wtedy zaczynają się prawdziwe problemy.

Serial „Rodzina Soprano”. Fot. HBO

Disney+. Co oglądać w październiku w tym serwisie?

Disney+ słynie przede wszystkim produkcji rozgrywających się z uniwersum Gwiezdnych Wojen, świecie Marvela czy animacji. To one generują największy ruch, nie zawsze pozytywny, jednak w serwisie znajdziemy zdecydowanie więcej. Co więc oglądać w tym serwisie?

Twórca

Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości, gdzie ludzie korzystają z pomocy sztucznej inteligencji. Z czasem rząd Stanów Zjednoczonych daje SI dostęp do systemów obrony, która następnie spuszcza bombę na Los Angeles, powodując unicestwienie setek tysięcy istnień. Od tego czasu USA rozpoczyna wojnę ze sztuczną inteligencją, która znalazła schronienie w Nowej Azji.

Akcja skupia się na osobie sierżanta Joshuy, który działa pod przykrywką wśród sztucznej inteligencji. Jego zadaniem jest zlokalizowanie Nimraty. Twórca AI zagraża misji Stanów Zjednoczonych – stworzył nową broń, która jest w stanie zniszczyć NOMADA, stację bojową Ameryki. Wśród rebeliantów jest żona sierżanta, która odkrywa jego prawdziwą tożsamość. Kobieta ginie, jednak po kilku latach pojawia się nadzieja, że stało się zupełnie inaczej. Wszystko jest jednak inne, niż wydawało się na początku, a Joshua przeżyje istny szok, gdy odkryje prawdę.

The Creator dostępny jest na Disney+.

Zbrodnie po sąsiedzku

Serial „Zbrodnie po sąsiedzku” to wciągająca historia trzech z pozoru różnych od siebie ludzi, którzy mieszkają w jednym budynku w Nowym Jorku. Główne role odgrywają tutaj Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short, a obok nich przewijają się gwiazdorskie nazwiska, takie jak Paul Rudd czy Meryl Streep.

Na platformie znajdziemy trzy pełne sezony serialu, a obecnie emitowany jest czwarty. Dostępne jest sześć odcinków i już teraz wiemy, że powstanie kolejny sezon tego wciągającego serialu komediowego o charakterystyce kryminalistycznej.

Serial „Zbrodnie po sąsiedzku” dostępny na Disney+.

Co szykuje Prime Video na październik?

Co oglądać w październiku w serwisie Prime Video od Amazon? Pojawiło się tam kilka ciekawych produkcji, które z pewnością są warte uwagi.

Pierścienie Władzy

Zdecydowanie największym hitem Prime Video jest oryginalny serial z uniwersum „Władcy Pierścieni”, czyli „Pierścienie Władzy”. O ile pierwszy sezon nie spotkał się z entuzjazmem ze strony widzów, to drugi, który właśnie się zakończył, zebrał zdecydowanie lepsze oceny.

W drugim sezonie „Pierścieni Władzy” poznajemy szerzej sylwetkę Saurona, który podstępem rękami eflickiego kowala, Celebrimbora, wykuwa pierścienie, skazując ich swoją mocą. Jak potoczą się losy Śródziemia? Tego dowiecie się, oglądając właśnie ten serial.

Co oglądać w październiku? Przegląd serwisów streamingowych

Challengers

Challengers to kinowy hit, który w końcu trafił do serwisu VOD Amazona. Główną rolę w filmie odgrywają Zendaya, Josh O’Connor i Mike Faist. Aktorka wciela się w gwiazdę tenisa, której karierę przekreśliła kontuzja, dlatego też została trenerką swojego męża. Ten szykuje się do najważniejszego meczu w swojej karierze. Pojedynek stoczy ze swoim byłym najlepszym przyjacielem i… byłym parterem swojej żony.

Film to połączenie dramy ze sportowymi emocjami. Produkcja zebrała pozytywne oceny krytyków i widzów, dlatego też warto przekonać się, czy zgadzacie się z tymi opiniami.