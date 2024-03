Ten serial pokochały miliony Polaków! Będzie 2. sezon!

Nie każda polska produkcja odbierana jest pozytywnie, jednak ten serial pokochały miliony Polaków. Prześmiewczy, z głupkowatym humorem i pokazujący realia polskich chłopów serial 1670 powróci na Netflixa. Gigant zapowiedział drugi sezon!

1670 to komediowy serial, który opowiada o pewnym szlachcicu, którego największą ambicją jest zostanie najsłynniejszym Janem Pawłem w historii naszego pięknego kraju. Produkcja stała się istnym hitem w kraju nad Wisłą, od czasu premiery 13 grudnia 2023 roku, przez 11 tygodni utrzymywała się na liście TOP 10 w Polsce.

Nie tylko fani docenili komediową opowieść na temat szlachcica, jego chłopów i przeszkód, które napotyka podczas dążenia do swojej życiowej misji. Serial został doceniony przez Polską Akademię Filmową, która uznała go za najlepszy filmowy serial fabularny i otrzymał statuetkę Orła. Teraz wiemy już, że powstanie drugi sezon!

Platforma potwierdziła, że serial 1670 będzie kontynuowany i okazuje się, że prace nad 2. sezonem już ruszyły. Scenariusz zostanie napisany przez Jakuba Rużyłło, który odpowiadał również za pierwszy sezon. Premiera drugiego sezonu zaplanowana na 2025 rok.

Od chwili przeczytania pierwszych stron scenariusza Jakuba Rużyłły wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zespół utalentowanej obsady i twórców, na czele z duetem reżyserskim Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, stworzył serial niezwykle oryginalny i rezonujący z poczuciem humoru Polaków. Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów. Cieszymy, że możemy oficjalnie potwierdzić to, na co czekają fani i ogłosić rozpoczęcie prac nad kolejnym sezonem produkcji.

Kuba Razowski, Netflix Series Manager, CEE