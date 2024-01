Do tej pory w Polsce osoby, które chciały wykupić subskrypcję w najpopularniejszym serwisie streamingowym na świecie, mogły wybierać spośród trzech planów. Wkrótce ten najtańszy plan Netflix będzie dostępny tylko z reklamami. Nie ma od nich ucieczki.

Najtańszy plan Netflix z reklamami

Jeszcze kilka lat temu mogłoby się wydawać, że jeśli płacimy za subskrypcję w jakimkolwiek serwisie, to będziemy uratowani od oglądania reklam. Te jednak są nieuniknione. Netflix jakiś czas temu wprowadził opcję, która pozwala na płacenie mniej za abonament, ale użytkownik musi nauczyć się żyć z reklamami w serwisie.

Najtańszy plan Netflix, ten bez reklam, w dalszym ciągu był więc najlepszą opcją dla osób, które nie chciały oglądać reklam. Pomimo swoich ograniczeń związanych z jakością odtwarzanych materiałów i ilością urządzeń, na których można się zalogować, plan ten był dość popularny. Teraz okazuje się, że wkrótce zniknie z oferty i zastąpi go opcja z reklamami.

Masz najtańszy plan Netflix? Gigant wprowadzi do niego reklamy! Fot. Pexels

Reklamy są nieuniknione, nawet jeśli płacisz

Obecnie najtańszy plan Netflix w Polsce kosztuje 29 złotych miesięcznie i pozwala na oglądanie materiałów w jakości HD, czyli 720p oraz możliwość pobierania i oglądania tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Wkrótce może się to zmienić, ponieważ przedsiębiorstwo planuje całkowite pozbycie się tej właśnie opcji i zastąpienie jej tej, w której obecne są reklamy.

Najtańszy plan daje dostęp nie tylko do filmów i seriali, ale także gier.

Co prawda o Polsce nie ma jeszcze mowy, ale plan ten zostanie wdrożony w najbliższej przyszłości na innych rynkach. Pierwszymi na liście jest Kanada i Wielka Brytania. Podwyżki będą zauważalne, ponieważ użytkownikom do wyboru zostaną wtedy dwie opcje – z reklamami, za 4,99 GBP (ok. 26 zł) lub premium w wysokości 10,99 (ok. 57 złotych). Na rynku kanadyjskim i brytyjskim nie ma już opcji zapisywania się do planu środkowego, czyli standardowego.

Netflix jeszcze nie wprowadził na polski rynek planu z reklamami, jednak jest to nieuniknione i zapewne zrobi to w tym roku. Pozostaje jednak pytanie, czy platforma zdecyduje się na pozostawienie podstawowego planu bez reklam, czy całkowicie zastąpi go opcją z reklamami?

Wkrótce najtańsza opcja planu Netflixa będzie wypełniona reklamami? Fot. MenWorld

Źródło: The Verge